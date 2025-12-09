Fed încheie primul an de mandat Trump cu o nouă reducere de dobânzi – Președintele SUA așteaptă încheierea mandatului lui Powell pentru a finaliza preluarea tiparniței

Rezerva Federală va anunța miercuri ultima decizie de politică monetară din 2025, încheind un an turbulent pentru economia SUA, definit de noi dificultăți pe piața muncii și de o inflație alimentată atât de elemente structurale, cât și de resetarea nivelurilor tarifelor vamale de către administrația Trump, potrivit CBS News.

Banca centrală a SUA va trebui să ia decizia fără unele date guvernamentale-cheie. Publicarea datelor privind angajările noi din noiembrie și a celui mai recent indicator de inflație a fost amânată până la mijlocul lunii decembrie – după ședința Fed – din cauza blocajului guvernamental din lunile precedente.

Potrivit WSJ, decizia de politică monetară va fi probabil una mai strânsă ca altele din trecut având în vedere diferendele tot mai numeroase din Comitetul de politică monetară al Fed. WSJ notează totuși că aliații președintelui Rezervei Federale a SUA (Fed), Jerome Powell (foto), au pregătit terenul pentru ca acesta să poată forța prin Consiliul de politică monetară o nouă reducere a dobânzilor la ședința băncii centrale din 9–10 decembrie. Powell își încheie mandatul în primăvara anului viitor.

Economiștii se așteaptă la o nouă reducere de un sfert de punct procentual

Datele privind angajările noi și cele ce privesc inflația sunt esențiale pentru deciziile Fed privind dobânzile, în condițiile în care are un mandat dublu. Acesta vizează menținerea sub control a inflației, dar și a șomajului. Potrivit CBS News, aceste obiective s-au dovedit ceva mai dificil de reconciliat în acest an, pe fondul slăbirii pieței muncii, în timp ce inflația a urcat ușor în ultimele luni și s-a menținut la un ritm anual de peste 3%, parțial din cauza tarifelor administrației Trump.

În ciuda datelor contradictorii, majoritatea economiștilor anticipează o nouă reducere a dobânzii-cheie de politică monetară la finalul ședinței de două zile de săptămâna asta.

Indicatorul CME FedWatch, care estimează probabilitatea mișcărilor de dobândă Fed pe baza unor prețuri futures, indică șanse de 88% pentru o nouă reducere de 0,25 puncte procentuale a ratei de referință a Fed. Aceasta ar reprezenta a treia reducere consecutivă c ear duce rata-cheie într-un interval de 3,75%–4%.

Conform CBS News, o reducere a dobânzii în această săptămână ar ajuta unii debitori prin scăderea costului creditelor, de la dobânzile la cardurile de credit până la liniile de credit garantate cu valoarea locuinței. Acest lucru ar putea sprijini gospodăriile americane într-un moment în care mulți americani spun că încă resimt presiunea creșterii costurilor pentru alimente, sănătate și alte cheltuieli uzuale.

Președintele SUA Donald Trump și alți oficiali ai administrației l-au criticat în acest an pe președintele Fed, Jerome Powell, pentru că nu a scăzut mai devreme dobânzile. Fed a adoptat o politică prudentă în prima jumătate a anului din cauza riscului inflaționist.

Un Fed divizat

Deși economiștii se așteaptă ca Fed să aprobe miercuri o reducere a dobânzilor, nu toți membrii Comitetului de politică monetară al Fed (FOMC) – organismul de 12 membri care stabilește dobânzile – sunt așteptați să susțină această mișcare, conform CBS News.

Mai mulți membri FOMC au vorbit în ultimele săptămâni în favoarea reducerii dobânzilor, inclusiv președintele ramurii din New York a Fed, John Williams, care luna trecută a declarat că slăbirea pieței muncii este mai importantă mai mult decât îngrijorările legate de inflație.

Pe de altă parte, potrivit WSJ, Powell cântărește două opțiuni: una care implică o reducere a dobânzilor, urmată de o abordare mai prudentă la deciziile ulterioare, cealalta fiind menținerea dobânzii acum și reevaluarea situației în ianuarie.

„E greu să îți amintești un moment în care FOMC a fost atât de echilibrat împărțit în privința necesității unor noi reduceri de dobândă”, a afirmat Michael Pearce, economist-șef pentru SUA la Oxford Economics, într-un raport de analiză. „E o decizie la limită, dar per ansamblu ne așteptăm ca comitetul să voteze pentru reducerea ratelor” cu un sfert de punct procentual, a adăugat el.

Vor urma mai multe tăieri în 2026?

Conform CBS News, pentru consumatorii și companiile americane și pentru investitorii de pe piețele financiare, poate cea mai mare întrebare este dacă decidenții Fed vor sugera și alte reduceri de dobândă în 2026.

Deocamdată, economiștii se așteaptă ca Fed să mențină dobânzile neschimbate la următoarea ședință, din 27–28 ianuarie, potrivit unui sondaj FactSet. Sondajul arată o probabilitate de 62% ca Fed să lase ratele neschimbate luna viitoare.

Chiar și așa, economiștii prognozează în general mai multe reduceri de dobândă în 2026, deși momentul rămâne incert. Fed ar putea aștepta până în martie pentru prima reducere a anului, deoarece inflația rămâne încă peste ținta anuală de 2%, consideră Maxime Darmet, economist senior la Allianz Trade.

În același timp, piața muncii rămâne un factor imprevizibil, conform analiștilor Goldman Sachs. Angajatorii au redus peste 1,1 milioane de locuri de muncă până în noiembrie, cel mai mare număr din 2020 și o creștere de 54% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unei firme de plasare de forță de muncă.

Conform CBS News, angajatorii se bazează tot mai mult pe inteligența artificială, unele companii spunând că reduc personalul pe măsură ce AI reușește să crească eficiența forței de muncă. Continuarea acestei tendințe ar putea duce la angajări mai slabe sau chiar la un nou val de concedieri în 2026, întărind argumentul pentru mai multe reduceri de dobândă anul viitor, conform Goldman Sachs.

