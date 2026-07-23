BCE evită să agite piețele și menține dobânda neschimbată – O nouă majorare ar putea veni în septembrie. Reinflamarea războiului din Iran, principalul risc la adresa inflației din UE

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut dobânzile neschimbate, joi, în cadrul ședinței sale regulate de politică monetară. Decizia a fost una anticipată de economiști, dar Reuters notează că ea lăsă deschisă posibilitatea unei majorări în luna septembrie. BCE a majorat în iunie dobânzile, cu 0,25%, în condițiile în care o nouă creștere a prețurilor energiei amenință să țină inflația peste ținta de 2% a băncii centrale.

BCE a sugerat încă de la majorarea din iunie că ar putea urma și alte creșteri de dobânzi. Totuși, o serie de date favorabile privind prețurile, salariile, activitatea economică și anticipațiile inflaționiste, publicate în săptămânile care au urmat, au eliminat necesitatea unei noi majorări la această ședință a Consiliului Guvernatorilor.

Revenirea prețului petrolului în apropierea pragului de 100 de dolari pe baril, după reluarea luptelor dintre Statele Unite și Iran, continuă însă să exercite presiuni asupra BCE, arată analiștii. Investitorii și economiștii de pe piețe se așteaptă astfel la o nouă majorare de dobânzi la următoarea reuniune a băncii, în ideea în care BCE vrea să împiedice ca un șoc energetic să producă o spirală inflaționistă, cum s-a întâmplat în perioada post-pandemie.

Șefa BCE: „Pentru companii devine tot mai costisitor să își procure materiile prime și bunurile intermediare, iar acestea se așteaptă, prin urmare, să își majoreze prețurile de vânzare”

De notat că prețurile gazelor naturale din Europa, care se menținuseră la niveluri relativ mai scăzute în ultimele luni, au ajuns recent la cel mai ridicat nivel din ultimii peste trei ani, amplificând presiunile inflaționiste. La fel, reinflamarea războiului SUA-Iran din Orientul Mijlociu a dus la revenirea rapidă a prețului țițeiului la 100$/baril.

„Pentru companii devine tot mai costisitor să își procure materiile prime și bunurile intermediare, iar acestea se așteaptă, prin urmare, să își majoreze prețurile de vânzare”, a declarat președinta BCE, Christine Lagarde, în conferința de presă susținută după anunțarea deciziei.

„Deși evoluțiile inflației de bază au rămas sub control, efectele complete ale șocului energetic nu s-au manifestat încă”, a spus ea, adăugând că, cu cât prețurile energiei se mențin ridicate mai mult timp, cu atât este mai probabil ca efectele inflaționiste de rundă a doua să se răspândească în economie.

Lagarde a mai declarat că unii membri ai Consiliului guvernatorilor au ridicat în discuții problema oportunității unei majorări, dar că decizia finală de menținere a dobânzilor a fost luată în unanimitate.

Inflația din zona euro a crescut puternic în acest an, pe fondul scumpirii petrolului

De notat că atât Rezerva Federală (Fed) a SUA, cât și Banca Angliei, care își vor anunța deciziile privind dobânzile săptămâna viitoare, analizează, la rândul lor, momentul unor posibile majorări în lunile următoare.

În cazul BCE, investitorii anticipează trei noi majorări ale dobânzilor în următoarele 12 luni, prima fiind inclusă integral în cotațiile pieței futures de dobânzi până în octombrie, iar cea de-a doua până în februarie anul viitor.

Aceste așteptări reflectă însă mai degrabă evoluția prețurilor energiei decât fundamentele economice, arată Reuters, care citează mai mulți analiști.

Majoritatea economiștilor consultați de Reuters consideră că zona euro, formată din 21 de state, va avea nevoie de mult mai puține majorări de dobândă pentru a ține inflația sub control în condițiile în care economia zonei euro funcționează sub potențial din cauza prețurilor structurale mari ale energiei.

Inflația e de altfel așteptată să se mențină în jurul valorii de 3% în lunile următoare, peste ținta de 2%.

Efectele inflaționiste de rundă a doua nu s-au manifestat încă

Principalul motiv pentru care BCE își poate permite să aștepte este că efectele de rundă a doua ale scumpirii energiei, anticipate de la debutul războiului din Orientul Mijlociu, nu s-au materializat încă.

Costurile ridicate ale energiei tind să majoreze prețurile tuturor bunurilor și serviciilor și, în cele din urmă, îi determină pe angajați să solicite salarii mai mari, cu potențialul de a declanșa o spirală inflaționistă salarii-prețuri.

Creșterea salariilor continuă însă să încetinească, piața muncii este relativ slabă, în special în Germania, cea mai mare economie a blocului, iar companiile intervievate de BCE anticipează presiuni salariale și mai reduse.

Totodată, consumatorii și-au diminuat anticipațiile privind creșterea prețurilor, iar datele nu indică apariția unor efecte de rundă a doua – inflația serviciilor chiar a încetinit luna trecută.

În plus, tensiunile comerciale persistente, costurile ridicate ale energiei și extinderea Chinei pe unele dintre principalele piețe de export ale Europei sugerează că industriile blocului vor continua să întâmpine dificultăți în anii următori, exercitând presiuni descendente asupra cererii de forță de muncă.

Reuters scrie însă că decidenții BCE sunt de părere că, chiar dacă efectele de rundă a doua vor fi mai reduse și vor apărea mai târziu, acestea se vor manifesta totuși iar BCE trebuie să fie pregătită să acționeze în acest caz.

Vremea caniculară din mare parte a Europei în această lună reprezintă un alt risc potențial. Temperaturile ridicate au afectat culturile agricole și ar putea majora prețurile alimentelor, în timp ce nivelurile scăzute ale apei pe principalele fluvii ar putea produce blocaje în transportul naval.

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