Cea mai mare intervenție din istorie pe piața petrolului: Agenția Internațională a Energiei eliberează 400 mil. barili de țiței – Japonia începe de luni să pună petrol pe piață

Agenția Internațională a Energiei (IEA) a convenit miercuri să elibereze 400 de milioane de barili de petrol pentru a compensa perturbarea aprovizionării provocată de războiul cu Iranul, cea mai mare astfel de intervenție din istoria organizației, potrivit CNBC.

IEA nu a stabilit un calendar exact pentru momentul în care aceste stocuri vor ajunge pe piață. Agenția a precizat că rezervele vor fi eliberate într-un interval de timp adaptat circumstanțelor fiecăreia dintre cele 32 de țări membre.

„Provocările cu care se confruntă piața petrolului sunt fără precedent ca amploare, de aceea mă bucur foarte mult că statele membre ale IEA au răspuns printr-o acțiune colectivă de urgență de dimensiuni fără precedent”, a declarat într-un comunicat directorul executiv al IEA, Fatih Birol.

Potrivit analiștilor, mai important decât cele 400 de milioane de barili anunțate de IEA este anunțul Japoniei, care va elibera începând de luni (16 martie) aproximativ 80 de milioane de barili din rezervele sale. Aceștia sunt barili care vor intra efectiv și imediat pe piață, acolo unde este cea mai mare nevoie de aprovizionare.

Eliberarea depășește cele 182 mil. barili de petrol pe care țările membre le-au pus pe piață în două etape în 2022, când Rusia a invadat Ucraina

„Piața petrolului este globală, prin urmare și răspunsul la perturbări majore trebuie să fie global. Securitatea energetică este mandatul fondator al IEA și mă bucur să văd că statele membre demonstrează solidaritate puternică, acționând decisiv împreună”, a mai spus Birol.

Analiștii energetici au avertizat însă, înaintea anunțului, că nici măcar capacitatea maximă de eliberare a rezervelor IEA nu ar putea compensa cele aproape 20 de milioane de barili pe zi care tranzitează în mod normal Strâmtoarea Ormuz. Practic eliberarea de țiței din rezerve nu face decât să ofere timp pentru rezolvarea blocajului din Ormuz, unde Iranul a mai lovit miercuri 3 nave cu proiectile. În total, Iranul a lovit până acum 14 nave care încercau să tranziteze Strâmtoarea Ormuz.

Această cale navigabilă este un coridor maritim îngust situat în largul coastei Iranului, care leagă Golful Persic de Golful Oman. Aproximativ 20% din petrolul și gazele tranzacționate la nivel global trec în mod obișnuit prin această strâmtoare.

Prețurile petrolului au fost extrem de volatile de la izbucnirea războiului cu Iranul, pe 28 februarie. Cotația globală de referință Brent a urcat la începutul săptămânii până la aproape 120 de dolari/baril, înainte de a coborî din nou sub 90 de dolari. La ora 17:15, ora României, petrolul Brent se tranzacționa în apropiere de 91 de dolari/baril.

Țițeiul din rezerve nu rezolve problema Ormuz. Doar deblocarea Strâmtorii va rezolva șocul de aprovizionare

Anterior în cursul zilei, premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că țara va elibera petrol din rezervele sale strategice naționale chiar de săptămâna viitoare, invocând un „nivel excepțional de ridicat de dependență” de producția din Orientul Mijlociu.

„Fără a aștepta o decizie oficială privind eliberarea rezervelor internaționale în cooperare cu Agenția Internațională a Energiei (IEA), Japonia a decis să preia inițiativa și să elibereze stocuri chiar din (ziua de) 16 a acestei luni, pentru a relaxa raportul dintre cerere și ofertă pe piața energetică internațională”, a declarat Takaichi reporterilor, potrivit postului public NHK.

Statele membre ale IEA dețin în prezent peste 1,2 miliarde de barili în rezerve publice strategice de petrol, la care se adaugă încă 600 de milioane de barili din stocuri ale industriei menținute prin obligații guvernamentale.

Anterior, în 2022, organizația a eliberat la comun aproximativ 182 de milioane de barili de petrol pentru a sprijini piața energetică după invazia Ucrainei de către Rusia.

Rezerve strategice de petrol ale țărilor G7 și câte zile de consum acoperă:

Japonia: ~470,0 milioane (aprox. 254 de zile)

Statele Unite: ~415,4 milioane (aprox. 125 de zile)

Germania: ~130,0 milioane (peste 90 de zile)

Franța: ~125,0 milioane (peste 90 de zile)

Italia: ~85,0 milioane (peste 90 de zile)

Regatul Unit: ~75,0 milioane (aprox. 90 de zile)

Canada: nu există date disponibile

