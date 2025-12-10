Decizia privind salariul minim din 2026 va fi luată până la Crăciun – Consiliul Tripartit nu a ajuns nici miercuri la consens

Membrii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social nu au luat, în ședința de miercuri, nicio decizie privind majorarea salariului minim pe economie, discuția urmând să fie tranșată de Guvern, înainte de Crăciun.

Stabilirea nivelului salariului de bază minim brut pe țară pentru anul 2026 se mână întrucât niciunul dintre partenerii sociali nu și-au schimbat poziția: premierul și patronatele susțin înghețarea acestui venit, în timp ce sindicatele cer majorarea măcar până la un nivel care să acopere inflația.

Poziția partenerilor sociali, prezentate de Guvern

„Premierul Ilie Bolojan a afirmat că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaților cu venituri reduse, însă, ar avea o serie de efecte negative. Prim-ministrul a menționat alimentarea spiralei inflaționiste, creșterea presiunii asupra micilor afaceri, ceea ce ar determina pierderea de locuri de muncă în HORECA, industria mobilei, industria ușoară, precum și creșterea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar”, menționează un comunicat al Palatului Victoria.

Patronatele:

Reprezentanții patronatelor au prezentat argumente în sensul menținerii salariului minim brut la actualul nivel de 4.050 de lei pe lună, arătând că, în ultimii patru ani, salariul minim a crescut cu 76%, respectiv peste dinamica sustenabilă a economiei.

O creștere a nivelului actual al salariului minim, au adăugat reprezentanții companiilor, ar accentua problemele de competitivitate ale întreprinderilor din mediul privat, care ar fi în situația să reducă locurile de muncă în sectoare cu productivitate scăzută.

Sindicatele:

Reprezentanții sindicatelor au pledat pentru majorarea salariului minim, subliniind faptul că este o măsură importantă pentru protejarea puterii de cumpărare, și au precizat că organizațiile sindicale sunt pregătite să propună un plan de măsuri pentru păstrarea locurilor de muncă.

Guvernul: Decizia, înainte de Crăciun

Argumentele prezentate de partenerii sociali vor fi analizate, având în vedere contextul economic și social și, până la Sărbătoarea Crăciunului, va fi luată o decizie la nivelul Guvernului cu privire la nivelul salariului minim pentru anul viitor, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Alte subiecte abordat în ședința Consiliului Tripartit

În reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social reprezentanții Guvernului și partenerii sociali au mai discutat despre contingentul de lucrători străini din statele non UE care pot lucra în România în cursul anului 2026, un act normativ în acest sens urmând să fie adoptat de Guvern în următoarele săptămâni.

De asemenea, s-a mai discutat despre proiectul privind modificarea legislației în domeniul drepturilor de autor, reorganizarea Romsilva, aspecte care țin de resursele umane din sănătate și asistență socială, de salarizarea din domeniul educației.

Salariul minim, unul dintre subiectele divergente în coaliție

Salariul minim este una dintre sursele de tensiuni în coaliție, liderul PSD Sorin Grindeanu susținând că social-democrații nu pot accepta înghețarea acestui venit și a pensiilor, figurând pe lista condițiilor ce ar putea duce la ieșirea din coaliția de guvernare.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat după discuţiile care au avut loc la Palatul Victoria că a susținut nevoia creşterii salariului minim din motive lesne de înţeles, inflaţie crescută, afectarea puterii de cumpărare.

”Suntem totuşi una dintre ţările UE în care se înregistrează sărăcie în rândul muncitorilor, ceea ce mie mi se pare inacceptabil, adică să lucrezi, să ai o muncă decentă, opt ore pe zi, în mod legal şi să nu reuşeşti să faci faţă cheltuielilor zilnice, lunare, de la o lună la alta”, a spus Manole.

”Cred că încă mai e spaţiu de negociere”, a mai spus Florin Manole.

Întrebat ce va face PSD dacă premierul ignoră această solicitare şi va decide să îngheţe salariul minim la valoarea actuală, Manole a arătat că ”Partidul Social-Democrat a militat pentru creşterea salariului minim şi o va face în continuare, până în ultimul moment al deciziei”.

