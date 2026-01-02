Decizia privind avionul de luptă european a fost amânată din nou. Viitorul FCAS, tot mai incert

Eforturile de a depăși un impas în 2025 privind planurile pentru un nou avion de luptă european au eșuat, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al guvernului german pentru AFP, transmite France24.

Programul Future Combat Aircraft System (FCAS) a fost lansat în 2017 pentru a înlocui avionul Rafale al Franței și avioanele Eurofighter utilizate de Germania și Spania.

Însă schema, dezvoltată împreună de cele trei țări, a stagnat în ultimele luni din cauza neînțelegerilor dintre Dassault Aviation, din Franța, și Airbus, care reprezintă interesele Germaniei și Spaniei în proiect.

Cancelarul german Friedrich Merz promisese anterior că va lua o decizie privind FCAS până la sfârșitul anului.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat că Merz și președintele francez Emmanuel Macron nu au reușit să discute proiectul în ultimele săptămâni din cauza „agendei cuprinzătoare franco-germane privind politica externă și de securitate”.

Nu a fost oferită nicio nouă dată pentru luarea unei decizii.

Viitorul proiectului FCAS este tot mai incert din cauza tensiunilor dintre Dassault Aviation și Airbus.

În septembrie, atât Dassault, cât și un oficial al guvernului francez au declarat că Franța ar fi în măsură să dezvolte proiectul singură, în cazul în care negocierile cu Germania și Spania eșuează.

La mijlocul lunii decembrie, un important parlamentar german a cerut, de asemenea, separarea proiectului față de Franța.

„Franța și Germania nu au nevoie neapărat de același tip de avion,” a spus Volker Mayer-Lay, deputat din partea conservatorilor lui Merz.

Mayer-Lay a susținut că Franța ar trebui să-și construiască propriul avion de luptă, în timp ce Germania și Spania ar trebui să caute noi parteneri pentru un avion separat.

***