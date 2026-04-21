Decizie în unanimitate la PNL: să nu mai facă o coaliţie cu PSD. Încep negocierile pentru un guvern minoritar și un moratoriu parlamentar

Conducerea PNL a votat marți, în unanimitate, susținerea lui Ilie Bolojan în funcția de premier și declanșarea negocierilor pentru un guvern minoritar, precum și excluderea unei coaliții cu PSD, după ce social-democrații i-au retras luni sprijinul premierului liberal.

De asemenea, BPN a decis să nu mai colaboreze cu PSD şi a transmis că îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate, pentru redresarea economiei.

După şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, Ilie Bolojan a anunțat în conferință de presă că încep consultările cu grupurile parlamentare care susţin actualul guvern – USR, UDMR, minorităţi, pentru formarea unui guvern minoritar.

Ilie Bolojan a anunţat că vor fi iniţiate discuţii cu grupurile politice pentru a asigura susţinerea parlamentară a Guvernului.

”S-a votat o rezoluţie care întăreşte ceea ce am declarat aseară, pentru conducerea PNL şi pentru mine ca premier, de a asigura stabilitatea guvernamentală în faţa crizei generate de decizia iresponsabilă a PSD şi de a face toate demersurile pentru a asigura susţinerea parlamentară pentru guvern. Vom iniţia discuţii cu grupurile politice care susţin actualul guvern, în zilele următoare, începând de astăzi şi mâine, grupurile USR, UDMR şi grupul minorităţilor, în aşa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcţiona un guvern minoritar”, a afirmat preşedintele PNL.

Deciziile votate marți de liberali – rezoluția

”Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal şi Grupurile Parlamentare ale PNL îşi reafirmă angajamentul ferm pentru continuarea guvernării şi pentru implementarea reformelor asumate în faţa românilor, prin programul de guvernare. PNL îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate”, se arată în textul rezoluţiei.

PNL constată că decizia PSD de a provoca o criză politică într-un moment critic pentru România este un act de iresponsabilitate şi o fugă de răspundere faţă de actul de guvernare, inclusiv pentru întârzierile majore în absorbţia fondurilor europene.

PNL respinge orice tentativă de abandonare a reformelor, inclusiv a celor de corectare a deficitului bugetar, şi subliniază că România nu îşi poate permite blocaje instituţionale într-un context economic şi internaţional dificil.

De asemenea, reconfirmă că, dacă PSD va trece de la declaraţii la declanşarea efectivă a unei crize politice, PNL nu va mai face parte dintr-o Coaliţie cu această formaţiune politică.

PNL respinge categoric ultimatumul PSD şi consideră că nu există niciun motiv pentru ca prim ministrul să plece din funcţie.

PNL îl mandatează pe prim-ministrul Ilie Bolojan ca, împreună cu echipa liberală din instituţiile guvernamentale, să continue să susţină modernizarea statului român în beneficiul cetăţenilor prin: continuarea reformelor, eliminarea risipei şi a privilegiilor, accelerarea absorbţiei fondurilor europene, asigurarea stabilităţii.

Moratoriu pentru sprijin parlamentar pentru a închide cu succes PNRR

Premierul a precizat că responsabilitatea pentru perioada următoare este imensă, având în vedere presiunile şi provocările care există, motiv pentru care PNL propune un moratoriu parlamentar:

”Una dintre cele mai importante probleme este finalizarea investiţiilor în autostrăzi, în şcoli, în spitale, în anvelopări de blocuri. Aceste investiţii sunt finanţate din PNRR. Pentru a absorbi aceşti bani, până la finalul lunii august, este nevoie de un sprijin parlamentar, în aşa fel încât să putem adopta legislaţia necesară pentru îndeplinirea jaloanelor, trei, patru proiecte de legi care trebuie adoptate până la sfârşitul sesiunii parlamentare, în aşa fel încât să putem să facem această absorbţie de fonduri şi să finanţăm aceste lucrări importante de investiţii”, a spus Ilie Bolojan.

”Pentru asta, vom propune un moratoriu parlamentar în aşa fel încât, indiferent de culoarea politică, indiferent de modul în care vedem un lucru sau altul, România să nu piardă sumele importante, şi să putem finanţa în continuare aceste lucrări. De asemenea, este foarte important să menţinem echilibrele bugetare, pentru că tot ceea ce s-a câştigat, necazuri pe care mulţi români le-au avut în această perioadă, poate fi anulat foarte uşor şi o criză guvernamentala şi politică declanşată în mod iresponsabil de către Partidul Social Democrat, într-un context internaţional complicat, în constrângerile bugetare pe care le avem”.

PNL nu va mai face coaliție cu PSD – se „rupe de un mod de a face politică”

”Aşa cum ştiţi, acum o lună de zile, am adoptat o decizie prin care, văzând paşii, ceea ce făcea Partidul Social Democrat, am solicitat acestuia şi am făcut un apel la raţiune pentru a menţine o stabilitate guvernamentală şi în coaliţie şi am avertizat atunci că, dacă se va declanşa o criză politică, Partidul Naţional Liberal nu va mai fi într-o coaliţe cu PSD. Această decizie a fost revalidată astăzi şi, în condiţiile în care avem această criză în desfăşurare, decizia PNL este să nu mai facă o coaliţie cu Partidul Social Democrat”, a mai declarat Bolojan.

Acesta susţine că ”nu este vorba de un partid sau de altul”. ”Este pur şi simplu vorba de a rupe faţă de un anumit fel de a face politică care este unul defavorabil pentru România şi pe care am crezut, la modul cinstit în această perioadă, că îl putem îndrepta”.

”Lucrurile care pentru noi nu sunt negociabile, ţin de o corectă administrare a banului public, de eliminarea risipei, de o guvernare transparentă şi corectă cu cetăţenii, de a nu mai promite ceea ce nu putem oferi ca stat şi a crea speranţe deşarte, de a elimina privilegii şi sinecuri şi de a guverna corect şi cinstit pentru cetăţenii noştri. Ăsta este mesajul pe fond din punct de vedere al unei rupturi. Partidul Naţional Liberal înţelege că acest mod de a face politică nu este în avantajul României şi nu ne poate crea condiţii pentru dezvoltare în anii următoare”, a adăugat premierul.

Ilie Bolojan va discuta cu toate partidele parlamentare susținerea unui guvern minoritar

Întrebat despre posibilitatea unei susțineri din partea celor de la AUR, pentru obținerea sprijinului pentru un guvern minoritar, sau chiar a unei cooptări AUR la guvernare, premierul a explicat că moratoriul propus implică discuții cu toate partidele parlamentare:

”Nu am iniţiat nici o discuţie în acest sens. Mandatul de negociere este să discutăm cu partidele care astăzi sunt în coaliţia guvernamentală, aşa cum v-am spus, USR, UDMR şi grupul minorităţilor. Dar, aşa cum am precizat, consider că moratoriul pentru accesarea fondelor europene, pentru a putea finaliza aceste investiţii importante pentru ţară, trebuie să fie, dacă este posibil, într-o situaţie de instabilitate în Parlament, discutat cu toate grupurile parlamentare, pentru că interesele României de a nu pierde bani cred că nu au culoare politică şi pentru asta merită să discutăm cu toate grupurile parlamentare”.

Despre o discuţie cu cei de la AUR, pentru a nu vota moţiunea Partidului Social Democrat, Bolojan a răspuns: ”Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare şi, funcţie de evoluţia politică care va evolua în zilele următoare, vom lua decizii în ceea ce priveşte discuţiile cu un grup parlamentar sau altul”.

”Suntem într-o situaţie în care ştim că am început o criză pe care, aşa cum am spus, a declanşat-o Partidul Social-Democrat, neţinând cont de situaţia în care ne găsim, ca ţară, şi astăzi nu cred că cineva poate să spună ce se va întâmpla cu exactitate peste o lună sau peste două luni. Sunt însă câteva lucruri certe. Indiferent cine este în guvernare, îndeplinirea jaloanelor din PNRR, până la sfârşitul lunii iunie, este foarte importantă pentru că, v-am spus, ţine de absorbţia acestor fonduri, şi este o miză importantă pentru perioada următoare, şi asta trebuie discutat cu toate forţele politice, cât timp nu există o stabilitate care să dea o predictibilitate a articolelor, de exemplu, dintr-o lege”. ”Nu ne putem permite să pierdem sute de milioane de euro în astfel de situaţii”, a adăugat premierul.

Despre colaborarea cu președintele Dan: A fost un parteneriat corect, în această perioadă

”Am avut o colaborare bună cu preşedintele Nicuşor Dan, în această calitate, în perioada în care am deţinut mandatul, iar ca oameni responsabili, înţelegem că, pentru a obţine efecte maxime în reprezentarea României în plan extern în zona Comisiei Europene, în zona de apărare, echipele de la Cotroceni şi de la Palatul Victoria trebuie să lucreze împreună şi am avut o colaborare foarte bună din acest punct de vedere şi da, consider că a fost un parteneriat corect în această perioadă”, a spus premierul, despre relaţia cu Nicuşor Dan.

Întrebat dacă îl mai consideră un partener pe preşedintele Nicuşor Dan, Bolojan a răspuns:” În mod evident, da”.

Ilie Bolojan respinge ideea unui premier tehnocrat. Motivele

Varianta unui premier tehnocrat este exclusă, în opinia lui Ilie Bolojan, întrucât în lipsa unei experiențe mari, inclusiv politice, există riscul imposibilității administrării lucrurilor. Este doar o problemă de timp până când administrarea va eşua, cu un premier tehnocrat.

”Pot fi orice fel de ipoteze, în condiţiile în care un guvern nu mai are susţinere parlamentară, cu propunere de premier de către domnul preşedinte, în baza consultării partidelor. Dacă ar fi să fac o apreciere personală, cu experienţa pe care am avut-o în administraţie, cu tenacitatea de a trece peste obstacole, de a duce lucrurile până la capăt, gândiţi-vă ce dificil a fost să împingem o legislaţie care ţine de pensiile speciale. Să ne gândim la asta. Este dificil să administrezi o coaliţie care este formată din patru partide. N-a fost un lucru uşor şi a administra coaliţii complicate, este o situaţie foarte dificilă. Dacă nu ai o experienţă mare, inclusiv politică, riscul să nu reuşeşti să administrezi lucrurile, să împingi lucrurile mai departe, este destul de mare”.

Nu există o reţetă generală pentru o soluţie care să funcționeze: ”Ţine de persoane, ţine de partide, ţine de valori şi, oricât ai fi uneori de înţelegător, cum am fost şi eu în această guvernare, gândiţi-vă că timp de 9 luni de zile nu am răspuns la niciun atac care venea în cascadă, în fiecare zi, pentru că PSD a încercat în toată această perioadă să mintă, fugind de răspundere, că n-au participat la decizii, să arunce răspunderea pe un vinovat în aşa fel încât să nu-şi asume consecinţele deciziilor pe care le-am luat, pentru că România ajunsese într-o situaţie dificilă datorită guvernărilor anterioare din care au făcut parte PSD şi PNL. Acesta este adevărul.

”Când ai de-a face cu nişte situaţii în care lucruri care nu pot fi acceptate, pentru că altfel te duc într-o fundătură, se forţează, poţi să ai un premier tehnocrat, poţi să ai un premier politic, că lucrurile e doar o problemă de timp până vor eşua”.

„Nu mai poate fi acceptat ca bugetul să fie folosit ca o puşculiţă”

”Lucruri prin care bugetul public e folosit ca o puşculiţă pentru a rezolva probleme care ţin de incompetenţă administrativă, de cheltuieli exagerate, faţă de limitele normale, nu mai poate fi acceptat”, a declarat premierul Ilie Bolojan, după şedinţa PNL.

”Nu mai putem să promitem lucruri care nu pot fi onorate, pentru că e doar o problemă de timp până aceste promisiuni se întorc împotriva noastră, împrumutând bani la nişte dobânzi foarte mari, care duc România într-o fundătură, ori nerespectând acele lucruri.”

”Nu persoanele sunt întotdeauna cele vinovate, o persoană sau alta, ci să ne gândim la nişte apucături şi când vom renunţa, şi sper ca şi PSD să renunţe la aceste apucături, atunci cu siguranţă se pot face coaliţii pentru modernizarea României mult mai bune, indiferent de numărul de partide care pot fi într-o coaliţie”.

