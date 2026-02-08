Nicușor Dan: Decizia participării la reuniunea Consiliului de pace va fi luată după consultarea cu partenerii americani privind formatul

Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii stabilit pentru țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei, a transmis președintele Nicușor Dan, într-o postare pe platforma X.

Prezentăm integral postarea președintelui:

„Am primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie.

Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii.

De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român.

Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei.”

Giorgia Meloni refuză, invocând „obstacolul constituțional insurmontabil”

Italia nu va participa la așa-numitul „Consiliu pentru Pace” propus de președintele american Donald Trump, a anunțat sâmbătă ministrul de externe Antonio Tajani, invocând limitări constituționale „insurmontabile”.

Inițiativa americană a fost concepută inițial pentru a supraveghea un armistițiu în Gaza și reconstrucția teritoriului palestinian, dar ulterior și-a extins ambițiile, urmând să devină un organism cu rol global în gestionarea conflictelor armate.

Pentru Roma, însă, formula actuală ridică probleme juridice majore.

„Nu putem participa la Consiliul pentru Pace deoarece există o limitare constituțională. Suntem însă dispuși să discutăm inițiative de pace și suntem gata să ne aducem contribuția în Gaza, inclusiv prin instruirea poliției”, a declarat Tajani, citat de AFP.

Șeful diplomației italiene a vorbit despre „un obstacol insurmontabil din punct de vedere juridic”. Mai exact, Constituția Italiei nu permite aderarea la o organizație condusă de un singur lider.

Consiliul de pace al lui Donald Trump

La sfârşitul lunii ianuarie, Trump a lansat consiliul pe care îl va prezida şi care, spune el, va avea ca scop rezolvarea conflictelor globale, ceea ce a dus la îngrijorarea unor experţi că un astfel de consiliu ar putea submina Organizaţia Naţiunilor Unite.

Guverne din întreaga lume au reacţionat cu prudenţă la invitaţia lui Trump de a se alătura iniţiativei. În timp ce unii dintre aliaţii Washingtonului din Orientul Mijlociu s-au alăturat, mulţi dintre aliaţii săi occidentali tradiţionali s-au ţinut până acum departe.

Calitatea de membru permanent în consiliu costă 1 miliard de dolari.

Printre statele ce au acceptat invitația în Consiliu se numără Turcia, Bahrain, Maroc, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Indonezia, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan și Mongolia.

Vladimir Putin a declarat că Rusia este gata să contribuie cu 1 miliard de dolari din activele rusești înghețate în Statele Unite la „Consiliul pentru pace în Gaza” al președintelui american Donald Trump.

Statele membre vor avea un mandat limitat la trei ani, cu excepția cazului în care plătesc câte 1 miliard de dolari pentru a finanța activitățile consiliului și pentru a obține statutul de membru permanent.

„Consiliul pentru pace” va juca un rol esențial în îndeplinirea tuturor celor 20 de puncte ale Planului președintelui american pentru Gaza, asigurând supravegherea strategică, mobilizarea resurselor internaționale și garantând responsabilitatea în timpul tranziției Gazei de la conflict la pace și dezvoltare.

