Debut spectaculos la bursă al producătorului ceh de armament CSG: capitalizare de 30 mld. euro

Acțiunile Czechoslovak Group – CSG au crescut vineri cu 32% la debutul tranzacționării la Amsterdam, ducând capitalizarea de piață la peste 30 de miliarde de euro în urma unei strângeri record de fonduri pentru listarea unei companii de apărare, conform Reuters.

CSG, încercând să profite de creșterea cheltuielilor militare, a vândut 30 de milioane de acțiuni noi și până la 122 de milioane de acțiuni existente, inclusiv o opțiune de supraalocare, într-o ofertă publică inițială la prețul de 25 de euro fiecare, strângând 3,8 miliarde de euro.

Michael Strnad, proprietarul companiei în vârstă de 33 de ani, va încasa puțin sub 3 miliarde de euro din tranzacție, inclusiv supraalocarea, în timp ce restul veniturilor vor merge către companie, a declarat CSG.

Oferta de până la 15,2% din companie a dus CSG la o capitalizare de piață inițială de 25 de miliarde de euro (29,30 miliarde de dolari).

Investitorii bagă bani în sector, iar guvernele europene se angajează să majoreze cheltuielile pentru apărare în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Acțiunile europene pentru apărare au atins maxime record în acest an.

Strnad a declarat pentru Reuters luna aceasta că unul dintre motivele listării a fost utilizarea acțiunilor ca potențială monedă de achiziție. Achizițiile recente includ achiziția în 2024, în valoare de 2,2 miliarde de dolari, a producătorului american de muniții mici Kinetic, proprietarul unor mărci precum Remington.

La prețurile actuale, CSG are o capitalizare de piață mai mare decât compania de utilități cehă CEZ, cea mai mare companie listată la bursă din țară.

Printre clienții cheie ai CSG se numără Ucraina, iar CSG este una dintre companiile de apărare cu cea mai rapidă creștere din lume, producând muniții de calibru mare și mic, echipamente grele de teren și radar.

Dacă va fi exercitată pe de-a întregul, oferta CSG ar fi cea mai mare listare la Amsterdam de la momentul când KKR Private Equity Investors a strâns 5 miliarde de dolari în 2006, potrivit Dealogic.

Alte grupuri mari de apărare europene, cum ar fi producătorul franco-german de tancuri KNDS, urmează să se listeze anul acesta.

Oridinele pentru oferta CSG au fost executate rapid marți, a declarat un intermediar. Fondurile gestionate de Artisan Partners, BlackRock și Al-Rayyan Holdings, o filială a Autorității de Investiții din Qatar, s-au angajat să pună bazele tranzacției cu câte 300 de milioane de euro fiecare.

Listarea vine într-un moment favorabil pentru companiile din apărare, pe fondul creşterii bugetelor militare în Europa după invazia Rusiei în Ucraina şi al presiunilor geopolitice tot mai puternice. Indicii sectoriali ai apărării au atins maxime istorice, iar investitorii tratează industria ca pe una strategică, cu fluxuri de comenzi pe termen lung şi marje ridicate.

CSG, cu sediul la Praga, este unul dintre grupurile europene cu cea mai rapidă expansiune din domeniu. Compania produce şi modernizează echipamente militare, muniţie, vehicule blindate şi sisteme logistice, iar printre clienţi se numără şi armata ucraineană. În ultimii ani, grupul a crescut prin achiziţii succesive şi integrarea unor active industriale din Europa Centrală şi de Est.

Povestea companiei este legată de familia Strnad. Tatăl actualului proprietar a început în anii ’90 cu tranzacţionarea de echipamente militare din stocuri sovietice, iar businessul s-a extins treptat spre producţie şi servicii. Michal Strnad a preluat conducerea şi a accelerat ritmul achiziţiilor, transformând CSG într-un conglomerat industrial cu prezenţă internaţională.

Prin listarea la Amsterdam, managementul urmăreşte acces mai facil la capital internaţional şi o bază mai largă de investitori instituţionali, într-un moment în care companiile din apărare au nevoie de investiţii semnificative pentru creşterea capacităţilor de producţie. În acelaşi timp, tranzacţia oferă un reper de evaluare pentru alte grupuri europene din domeniu care iau în calcul listarea.

