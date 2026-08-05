Debitul Dunării scade la 1.400 mc/s și egalează minimumul istoric din 1985. Hidrologii: nivelul va rămâne critic și în zilele următoare

Debitul fluviului Dunărea la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, va coborî joi la 1.400 metri cubi pe secundă (mc/s), egalând minimul istoric înregistrat în 1985, după ce miercuri este estimat la 1.450 mc/s, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Conform hidrologilor, după atingerea acestui prag, debitul va rămâne staționar până în primele zile ale săptămânii viitoare. În intervalul 5-12 august, valoarea prognozată va fi mult sub media multianuală a lunii august, de aproximativ 3.900 mc/s.

INHGA precizează că estimările pentru secțiunea Cernavodă au caracter orientativ, întrucât sunt influențate de lucrările aflate în desfășurare în zona confluenței Dunării cu brațul Bala. Potrivit instituției, aceste intervenții pot reduce semnificativ scăderea nivelurilor apei în zona Cernavodă.

În aval de Porțile de Fier, debitele Dunării vor continua, în general, să scadă ușor în perioada următoare.

În ceea ce privește râurile interioare, INHGA estimează că, în intervalul 6-12 august, debitele medii zilnice vor fi relativ staționare. Sunt însă posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele cursuri mici de apă din zonele de deal și de munte, în urma averselor prognozate local, care pot avea caracter mai însemnat cantitativ.

Scăderea accentuată a debitului Dunării survine după mai multe săptămâni de secetă hidrologică în bazinul fluviului. La jumătatea lunii iulie, autoritățile anunțau că Dunărea a coborât la 1.750 mc/s, cel mai redus debit din ultimii 30 de ani, iar ulterior prognozele au indicat o continuare a scăderii către pragul istoric din 1985.

Nivelurile foarte scăzute ale fluviului au determinat deja menținerea restricțiilor de apă pentru irigații pe sectorul Călărași-Cernavodă, unde este aplicată treapta a III-a de restricții, ceea ce presupune reducerea debitelor furnizate pentru irigații.

Scufundarea barjelor de la Bala ar putea fi amânată din cauza condițiilor din teren

De asemenea, debitul redus al Dunării a avut efecte și asupra sectorului energetic. În ultimele zile, autoritățile au dispus măsuri excepționale pentru asigurarea alimentării cu apă a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, inclusiv detonarea unei stânci în zona brațului Bala, după ce nivelurile foarte scăzute ale fluviului au afectat funcționarea instalațiilor de răcire.

Totodată, operațiunea de scufundare controlată a celor patru barje încărcate cu mii de tone de rocă în zona brațului Bala ar putea fi amânată, întrucât autoritățile nu au stabilit încă momentul în care intervenția poate fi realizată în condiții de siguranță, relatează TVR Info. Viteza mare a curenților din zonă îngreunează poziționarea barjelor și poate pune în pericol echipele implicate în lucrări.

Barjele, încărcate cu roca rezultată în urma detonării controlate a stâncii Pîrjoaia, urmează să fie scufundate pentru a forma un prag artificial pe brațul Bala. Scopul intervenției este reducerea diferenței de nivel dintre brațul Bala și Dunărea Veche și redirijarea unei cantități mai mari de apă către Dunărea Veche și priza de alimentare a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. În prezent, aproximativ 80% din debitul Dunării este preluat de brațul Bala, iar numai circa 20% curge pe Dunărea Veche, autoritățile încercând să reechilibreze această distribuție.

Pe lângă scufundarea barjelor, în zonă acționează și o dragă pe Dunărea Veche pentru adâncirea albiei și îmbunătățirea curgerii apei spre Cernavodă

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