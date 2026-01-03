De la sănătate și tehnologie curată până la calcul cuantic și AI: Cele mai mari investiții în startup-urile din ECE în 2025

În 2025, piața europeană de startup-uri a demonstrat din nou că marile investiții nu se limitează doar la IPO-urile de amploare sau la giganții americani.

Presa internațională a relatat despre zeci de runde de finanțare care au scos în evidență direcția tehnologiei în Europa: de la healthtech și calcul cuantic, până la climate tech, fintech și infrastructură pentru inteligență artificială.

Publicația AIN rezumă cele mai mari tranzacții de investiții care au implicat companii din Europa Centrală și de Est (ECE) în 2025, adunând runde cheie pe care le-ai fi putut rata și oferind detalii despre ele.

ŌURA (Finlanda)

În octombrie, ŌURA, compania finlandeză care produce cel mai de încredere inel inteligent, Oura Ring, a strâns peste 900 de milioane de dolari în finanțare Series E, condusă de Fidelity Management & Research Company, cu participarea ICONIQ și contribuții de la Whale Rock și Atreides. Această investiție evaluează ŌURA la aproximativ 11 miliarde de dolari.

Oura Ring este un inel inteligent pentru monitorizarea personalizată a sănătății, oferind informații și ghidare zilnică, promovând obiceiuri sănătoase și conectând bunăstarea individuală cu rezultatele colective.

IQM Quantum Computers (Finlanda)

În septembrie, IQM Quantum Computers, lider global finlandez în calculatoare cuantice superconductoare full-stack, a strâns 320 de milioane de dolari într-o rundă Series B de venture capital, ducând finanțarea totală la 600 de milioane de dolari. Runda a fost condusă de Ten Eleven Ventures și sprijinită de Tesi.

IQM dezvoltă calculatoare cuantice superconductoare și oferă sisteme cuantice full-stack pentru utilizare on-premises, precum și acces în cloud la hardware-ul său. Compania colaborează cu centre de calcul de înaltă performanță, instituții de cercetare, universități și companii, și operează la nivel global, cu birouri în Europa, Asia și Statele Unite.

Dexory (România)

Dexory, companie fondată în România și cu sediul în Londra, furnizor de soluții inteligente pentru depozite în timp real, vizibilitate și soluții autonome, a anunțat în octombrie că a strâns 165 de milioane de dolari în runda Series C. Runda a fost condusă de Eurazeo Growth, cu participarea LTS Growth și Endeavor Catalyst, alături de investitorii existenți.

GoByBike (Finlanda)

În martie, GoByBike, un serviciu de biciclete pentru angajați, cu sediul în Espoo, a obținut 125 de milioane de euro de la investitori internaționali de credit Santander și Castlelake, pentru a-și extinde capacitatea de a oferi biciclete ca beneficii angajaților și angajatorilor finlandezi.

Platforma GoByBike permite companiilor să ofere biciclete ca beneficiu pentru angajați, sprijinind mobilitatea zilnică și bunăstarea la locul de muncă. Cu mii de angajatori în Finlanda, GoByBike a devenit un furnizor popular pe piața locală de beneficii pentru angajați.

Wealthon (Polonia)

În februarie, Wealthon, care dezvoltă un ecosistem de soluții financiare digitale pentru IMM-uri, a strâns 115,5 milioane de euro (531 milioane PLN), susținut de 3TS și un grup de investitori angel.

Wealthon este o companie fintech care a evoluat de la o platformă de creditare la un ecosistem financiar complet pentru IMM-uri. Combină servicii POS, împrumuturi și plăți pentru a sprijini afacerile din HoReCa, retail, e-commerce și alte sectoare, oferind instrumente pentru plăți, finanțare și gestionarea operațiunilor zilnice.

Cast AI (Lituania)

În mai, Cast AI, o platformă de Application Performance Automation (APA) cu sediul în Miami și Vilnius, care transformă operațiunile în cloud, a încheiat o rundă de finanțare Series C de 108 milioane de dolari, condusă de G2 Venture Partners și SoftBank Vision Fund 2, cu participarea Aglaé Ventures și a investitorilor existenți.

Compania dezvoltă o platformă bazată pe machine learning care optimizează automat în timp real cluster-ele Kubernetes, ajutând organizațiile să reducă costurile cloud, să îmbunătățească performanța și să întărească securitatea infrastructurii cloud.

Sunly (Estonia)

În august, compania estoniană de energie regenerabilă Sunly a obținut 85 de milioane de euro în împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții (EIB), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (EBRD) și SEB, pentru a construi patru parcuri solare în Letonia cu o capacitate totală de 329 MW, cu planul pe termen lung de a le transforma în parcuri energetice hibride prin adăugarea de energie eoliană și stocare în baterii.

Anterior, în martie, Sunly primise un împrumut de 62 de milioane de euro de la EIB, în colaborare cu băncile comerciale locale SEB și Luminor.

Exaforce (fondată în Cehia)

În aprilie, Exaforce, startup de securitate cibernetică din San Jose, cofondat de Jakub Pavlik din Cehia, a strâns 75 de milioane de dolari în runda Series A. Runda a fost condusă de investitori cunoscuți precum Khosla Ventures, Mayfield și Thomvest Ventures, și va ajuta compania să-și scaleze soluția.

Exaforce dezvoltă soluții AI pentru automatizarea operațiunilor de securitate. Platforma sa Agentic SOC utilizează agenți AI autonomi pentru detectarea, investigarea și răspunsul la amenințări în timp real, ajutând echipele de securitate să fie mai eficiente și precise.

Mews (Cehia)

În martie, Mews, unicorn tech în ospitalitate din Cehia, a anunțat că a strâns 75 de milioane de dolari într-o rundă condusă de Tiger Global. Investitorii existenți, precum Kinnevik, Battery Ventures și Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives, au participat, de asemenea.

Mews este o companie de tehnologie pentru ospitalitate care dezvoltă un sistem de management al proprietăților bazat pe cloud pentru hoteluri și apartamente cu servicii. Platforma sa ajută la automatizarea operațiunilor, cum ar fi gestionarea oaspeților, plăți și rezervări, integrându-se cu o gamă largă de soluții terțe.

