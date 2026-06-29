De la 1 iulie, fiecare articol cumpărat online din afara UE va fi taxat cu 3 euro – China principala țară vizată

Produsele cumpărate online de persoanele fizice din România din afara Uniunii Europene (UE), prin intermediul unor platforme de comerţ online pe care plasează comenzi cu o valoare cumulată mai mică de 150 de euro, vor fi mai scumpe, de la 1 iulie 2026, din cauza introducerii unei taxe vamale de trei euro pentru fiecare articol (subpoziţie tarifară) din coletul respectiv.

Noua taxă vamală se adaugă taxei logistice de 25 de lei/colet, intrată în vigoare în România, la începutul anului pentru coletele cu valoare comercială peste 150 de euro provenite din afara Uniunii. Până în prezent, coletele sub 150 de euro erau scutite de taxe vamale la nivelul UE.

„În România, este posibil ca cele două taxe, aplicate concomitent, să descurajeze cumpărăturile online din afara Uniunii Europene, iar operatorii economici implicaţi în astfel de tranzacţii să îşi regândească modelul de business”, avertizează experţii Deloitte România, scrie News.ro.

Pentru consumatorii români, noua taxă introdusă de la 1 iulie, înseamnă preţuri mai mari la produsele comandate prin intermediul platformelor de comerţ online din afara UE în colete de valoare redusă (sub 150 de euro), cu trei euro/articol, care se adaugă la taxa logistică de 25 de lei/colet, ceea ce ar putea să îi descurajeze să mai apeleze la furnizorii respectivi, mai ales că este posibil ca, în anumite cazuri, taxele cumulate să depăşească preţul produsului.

Până acum, coletele de acest tip erau scutite de taxe vamale la nivelul UE. Practic, de la 1 iulie se elimină facilitatea fiscală care scutea de taxe vamale coletele de mică valoare.

România şi Italia (care între timp a amânat aplicarea) erau singurele state care aplicau taxa logistică de la 1 ianuarie 2026.

Pe data de 26 martie 2026, Consiliul şi Parlamentul European au convenit să introducă o nouă taxă logistică/de manipulare pentru coletele mici vândute online. Nivelul acestei taxe va fi stabilit printr-un act delegat al Comisiei înainte de a începe să fie aplicată de statele membre ale UE, cel târziu la 1 noiembrie 2026.

Urmare a noilor reglementări, în România se vor aplica simultan taxa logistică de 25 de lei pe colet (pe bunurile achiziţionate electronic din afara UE de către persoane fizice – B2C, indiferent de ţara prin care intră în spaţiul comunitar) şi taxa vamală de trei euro pe articol din colet, în funcţie de încadrarea tarifară, se arată într-un material de opinie semnat de mai mulţi experţi de la Deloitte România – Ana-Maria Săbiescu, Director, Vladislav Dabija, Senior Manager şi Sorin Popa, Senior Consultant, Global Trade Advisory, Deloitte România.

În cazul în care într-un colet cu o valoare de sub 150 de euro sunt mai multe produse cu aceeaşi încadrare tarifară, taxa vamală se plăteşte o singură dată pentru toate produsele cu acea încadrare tarifară.

După data la care UE va reglementa o taxă logistică la nivel comunitar, este aşteptat ca aceasta să înlocuiască taxa logistică de 25 de lei impusă de la începutul anului de către România.

Taxa vamală, ca şi cea logistică, se aplică pentru coletele cu valoare intrinsecă sub 150 de euro (este vorba de valoarea bunurilor dintr-un colet, fără costuri adiţionale, cum ar fi transportul etc.) provenite din afara UE, care intră în spaţiul comunitar. Pentru acestea se aplică sistemul IOSS (Import One-Stop Shop sau Ghişeul Unic pentru Importuri, care permite magazinelor online să colecteze, să declare şi să plătească taxa pe valoarea adăugată pentru importurile de bunuri din afara UE cu valoarea sub 150 de euro), fie prin trimiteri poştale. Cel mai probabil consumatorii vor suporta, direct sau în preţul produselor comandate, aceste taxe, susţin specialiştii Deloitte.

Obligaţia de plată în cazul taxei logistice revine furnizorului bunurilor, persoanei care expediază coletul sau entităţii care, printr-o platformă digitală, facilitează vânzarea la distanţă a bunurilor.

Cât priveşte taxa vamală colectată la bugetul UE, obligaţia de plată către autoritatea vamală revine, în funcţie de fluxul logistic şi de modul de organizare a business-ului, declarantului vamal (platformei de vânzare online, vânzătorului, transportatorului sau agentului) care realizează importul sau, în cazuri limitate, consumatorului final care declară mărfurile la import, dacă îşi organizează în regim propriu importul (primeşte coletul prin curier şi îndeplineşte formalităţile vamale în nume propriu).

Concurenţa chineză

Taxarea produselor provenite din afara UE are loc pe fondul dezvoltării comerţului electronic, devenit parte integrantă a modului în care consumatorii europeni fac cumpărături (70% cumpără regulat produse online, conform studiilor UE).

Numărul comenzilor de valoare redusă (sub 150 de euro) din afara Uniunii a înregistrat o creştere accelerată în ultimii ani. Astfel, în 2022 au intrat 1,2 miliarde de astfel de colete în UE, după care în anii următori volumul a crescut exponenţial de la an la an (2,4 miliarde în 2023, 4,6 miliarde în 2024 şi 5,8 miliarde în 2025), ajungându-se, în 2025, la circa 15,8 milioane de colete cu valoarea sub 150 de euro introduse zilnic în UE.

În acest context, statele membre UE au luat în calcul pentru a tempera acest fenomen introducerea unei taxe logistice (de manipulare/procesare) pentru acest tip de colete pentru a compensa costurile tot mai mari pe care autorităţile vamale le au cu supravegherea şi derularea fluxului semnificativ de colete şi eliminarea scutirii de la plata taxelor vamale (care echivalează cu aplicarea taxei de trei euro/articol) pentru coletele aferente comerţului electronic evaluate sub 150 de euro. Aceasta din urmă are scopul de a elimina/reduce avantajul competitiv de care beneficiază companiile care livrează din afara UE pe piaţa internă şi să descurajeze importurile de produse neconforme în spaţiul comunitar.

În analiza Deloitte se precizează că şi Republica Moldova urmăreşte uniformizarea tratamentului fiscal aplicabil produselor comandate de pe platforme de comerţ online din afara ţării, cu o valoare mai mică de 150 de euro, cu cel în vigoare la nivel naţional, în vederea asigurării unui mediu concurenţial echitabil. De la 1 octombrie 2026, produsele achiziţionate în acest fel vor fi supuse cotei generale de TVA de 20%. Taxa va fi inclusă direct în preţul produselor sau achitată la ridicarea coletului.

Specialiştii Deloitte atrag atenţia că pentru comercianţi provocarea va consta în conformarea şi declararea corectă a taxei vamale ţinând cont de faptul că regula se aplică indiferent de sistemul de declarare. Din cauza limitărilor actuale ale sistemelor informatice vamale de declarare, în practică pot exista situaţii în care taxa vamală de trei euro este achitată de mai multe ori pentru produse încadrate la aceeaşi subpoziţie tarifară. De exemplu, se poate întâmpla atunci când mărfuri cu origini diferite, dar cu aceeaşi încadrare tarifară, sunt introduse în ţară printr-o declaraţie vamală de tip H1. În cazul utilizării declaraţiilor cu sistem redus de date, de tip H7, vor fi situaţii în care taxa de trei euro se va achita o singură dată pentru mai multe mărfuri cu origini diferite, dar având aceeaşi subpoziţie tarifară, susţin experţii Deloitte.

Aceasta înseamnă că de la 1 iulie 2026, pentru importatori sau reprezentanţii acestora va fi foarte important să stabilească în mod corect încadrarea tarifară a produselor, cât şi alegerea tipului de declaraţie vamală pentru o aplicare cât mai corectă a taxei vamale de trei euro, atrag atenţia reprezentanţii Deloitte.

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