De ce vor fi judecați Nicolás Maduro și soția sa în SUA: acuzațiile strânse din 2020 încoace și noul act de inculpare

Departamentul de Justiție al Statelor Unite urmează să aducă noi acuzații împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, printr-un act de inculpare suplimentar la New York, unde Maduro fusese deja inculpat în 2020, potrivit unor surse CNN.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a făcut public sâmbătă un nou act de inculpare împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro, alături de soția și fiul său.

Potrivit actului de inculpare, Maduro și aliații săi au transformat instituțiile Venezuelei într-un centru de corupție alimentat de traficul de droguri, în beneficiul propriu.

Această corupție „umple buzunarele oficialilor venezueleni și ale familiilor lor, beneficiind totodată și grupuri narco-teroriste violente care operează cu impunitate pe teritoriul Venezuelei și care ajută la producerea, protejarea și transportul a tone de cocaină către Statele Unite,” se arată în actul de inculpare.

Acuzațiile din 2020: narcoterorism, ”cocaina ca armă”

Acuzațiile inițiale împotriva lui Maduro au fost formulate în trei acte de inculpare depuse în 2020 – două la New York și unul la Washington – și într-o plângere penală depusă la Miami. Conform acestora, președintele venezuelean și principalii săi colaboratori au orchestrată o conspirație de zeci de ani prin care au oferit protecție politică și militară pentru narco-teroriști, în timp ce furau miliarde de dolari din țară.

Geoffrey Berman, care la momentul respectiv era procuror federal în Districtul de Sud din New York, a declarat că „Maduro a folosit foarte deliberat cocaina ca armă” și că liderul venezuelean „intenționa în mod expres să inunde Statele Unite cu cocaină pentru a submina sănătatea și bunăstarea națiunii noastre.” Acuzațiile subliniază modul în care Maduro ar fi folosit traficul de droguri pentru a finanța grupuri armate și a-și consolida puterea în Venezuela.

Procurorii susțin, de asemenea, că Maduro a condus un cartel violent chiar și în perioada în care urca la putere. În cadrul acestor cazuri, peste o duzină de persoane au fost acuzate alături de președinte, incluzând oficiali guvernamentali, membri ai serviciilor de informații și membri ai grupului rebel Forțele Armate Revoluționare (FAR). Potrivit documentelor judiciare, aceștia au participat la scheme complexe de trafic de droguri și corupție, care au implicat transferuri de sume uriașe de bani în afara Venezuelei și colaborări cu organizații criminale internaționale.

Anchetele susțin că Maduro și aliații săi au transformat traficul de cocaină într-un instrument strategic, nu doar economic. Prin intermediul acestuia, liderul venezuelean ar fi consolidat loialitatea grupurilor armate, a corupt oficiali locali și a influențat politica internațională. În plus, documentele DOJ arată că Maduro a fost implicat în manipularea piețelor de petrol și resurse economice pentru a susține aceste rețele ilegale.

Maduro și soția sa, la bordul portavionului USS Iwo Jima, în drum spre New York

Președintele Donald Trump a declarat pentru Fox News că Maduro și soția sa se află la bordul portavionului USS Iwo Jima, îndreptându-se spre New York. „Elicopterele i-au transportat într-un zbor frumos — sunt sigur că le-a plăcut. Dar să nu uităm: au ucis mulți oameni,” a spus Trump. El a adăugat că a discutat personal cu Maduro săptămâna trecută și că gestul de predare reprezintă „un simbol foarte important.”

Potrivit CNN, agenți FBI și forțe speciale americane au participat la operațiunea de capturare a lui Maduro.

Agenția pentru Combaterea Drogurilor (DEA) a lucrat ani de zile la rechizitoriul împotriva lui și a unor lideri militari venezueleni de rang înalt. Această muncă va constitui baza noilor acuzații.

Procurorul general al SUA: Vor înfrunta întreaga furie a justiției americane pe sol american / Noile acuzații

Noile acuzații includ infracțiuni de narco-terorism, conspirație pentru import de cocaină, deținere de mitraliere și dispozitive explozive, precum și conspirație pentru utilizarea acestora împotriva Statelor Unite, a declarat procurorul general al SUA, Pam Bondi. Cei doi vor fi judecați în Districtul de Sud al statului New York.

„În curând, ei vor înfrunta întreaga furie a justiției americane pe sol american, în instanțe americane. În numele întregului Departament de Justiție al SUA, aș dori să îi mulțumesc președintelui Trump pentru curajul de a cere responsabilitate și armatei noastre curajoase pentru succesul acestei misiuni incredibile,” a declarat Bondi.

Maduro urmează să fie adus la New York, unde va fi judecat într-o instanță federală din Manhattan.

