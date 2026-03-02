De ce e izolat Iranul chiar între statele musulmane: Cele 4 decenii în care a folosit strategia războiului prin grupări proxy pentru a răspândi teroare în Orientul Mijlociu

În cele patru decenii de la Revoluția Islamică, Iranul a creat și a sprijinit un număr tot mai mare de formațiuni armate aliate în tot Orientul Mijlociu. Forța Quds, parte a Gărzilor Revoluționare ale Teheranului, servește ca principal punct de contact pentru aceste grupări, oferindu-le instruire, armament și fonduri pentru a promova obiectivele regionale iraniene.

Acționând prin intermediari, Iranul a evitat mult timp asumarea responsabilității pentru acțiunile prin care a răspândit teroare în multe state din Orientulu Mijlociu. Cu timpul însă, relațiile sale cu vecinii s-au deteriorat și, în weekend, inclusiv Turcia a condamnat „atacurile cu rachete și drone asupra țărilor frățești din Golf”.

Rețeaua de grupări proxy a fost creată, în mod organic, din rețelele operaționale și ideologice transnaționale care au facilitat revoluția din 1979. De la înființarea Republicii Islamice, conducerea acesteia a avut ambiții expansive. Ideologia care a modelat statul postrevoluționar al Iranului era în mod explicit universalistă, iar primul său lider, ayatollahul Ruhollah Khomeini, susținea că exportul revoluției era necesar pentru supraviețuirea acesteia, argumentând că „dacă rămânem într-un mediu închis, vom suferi cu siguranță o înfrângere”.

Hotărâți să declanșeze o undă mai amplă de revolte, liderii săi au dezvoltat o infrastructură dedicată răsturnării status quo-ului în lumea musulmană prin intermediul grupurilor proxy, propagandei islamiste și utilizării instrumentale a violenței extrateritoriale. Pentru a extinde viziunea regimului asupra unei ordini islamice, Teheranul a încercat să submineze vecinii săi prin tentative de lovituri de stat, asasinate și atentate cu bombă.

Luptătorii din țările cu majoritate musulmană șiită – precum Irakul și Libanul – constituie principalii intermediari ai Iranului, dar și grupuri din teritoriile palestiniene cu majoritate sunnită, Siria și Yemen, au format asocieri cu Iranul, potrivit experților Council on Foreign Relations (CFR).

În centrul acestei rețele de grupări proxy se află Hezbollah, un partid politic libanez și grup militant cunoscut pentru actele teroriste, care a ajutat Iranul să depășească diviziunile dintre arabi și persani șiiți. Hezbollah a ajutat, de asemenea, Iranul să sprijine regimul Bashar al-Assad în războiul civil din Siria, unde a acționat pentru a atrage alte miliții în apărarea regimului.

Grupurile care acționează în numele Iranului au atacat adesea forțele americane, iar experții spun că Iranul speră să-și valorifice și mai mult rețeaua în creștere de parteneri pentru a-și consolida eforturile de a obține hegemonia regională și a elimina puterile occidentale din regiune.

Israelul, un aliat important al SUA, se confruntă cu atacuri regulate din partea grupurilor susținute de Teheran – și anume Hamas, Hezbollah și Jihadul Islamic Palestinian – care împărtășesc ostilitatea Iranului față de Israel și se opun existenței statului evreu.

Sprijinul din partea Teheranului a permis, de asemenea, mișcării rebele Houthi din Yemen să lanseze rachete către Israel și să atace nave comerciale cu presupuse legături israeliene în Marea Roșie, acțiuni pe care Houthi le-au numit o demonstrație de solidaritate cu Hamas în contextul ultimului său război cu Israelul. Și în timpul primului atac al Iranului pe teritoriul israelian, în aprilie 2024, partenerii săi din Irak, Liban și Yemen au lansat drone și rachete asupra Israelului pentru a însoți atacurile aeriene ale Teheranului.

O trecere în revistă a „armatei din umbră” a Iranului se concentrează asupra celor mai proeminente și eficiente componente ale acesteia: Hezbollah în Liban, Hamas în Palestina și rebelii Houthi în Yemen. Aceste grupuri s-au impus ca cele mai puternice noduri ale rețelei de miliții iraniene pee care Teheranul le-a patronat în ultimii peste 40 de ani.

Liban: Hezbollah, primul proxy

Hezbollah este o mișcare șiită care a fost primul proxy al Iranului în Orientul Mijlociu. Are o miliție fondată la începutul anilor 1980, cu sprijin militar și financiar din partea Gărzii Revoluționare, și un partid politic, care a candidat pentru prima dată la alegeri în 1992, după ce a ieșit din clandestinitate. În anii 1980, a efectuat mai multe atentate sinucigașe cu bombă împotriva personalului și facilităților americane din Liban și a luat ostatici zeci de străini, inclusiv mai mult de o duzină de cetățeni americani.

Până în 2020, Hezbollah a devenit cel mai puternic actor non-statal înarmat din lume, cu cel puțin 130.000 de rachete și proiectile, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. De asemenea, a deținut poziții puternice în guvernul și sectorul economic al Libanului.

„Bugetul Hezbollah, tot ceea ce mănâncă și bea, armele și rachetele sale, provin din Republica Islamică Iran”, a declarat secretarul general al Hezbollah, Hassan Nasrallah, în 2016. În 2018, Departamentul Trezoreriei a estimat că Teheranul furniza Hezbollahului peste 700 de milioane de dolari anual. În 2020, finanțarea iraniană a scăzut din cauza sancțiunilor SUA, a scăderii prețurilor petrolului și a impactului economic al pandemiei COVID-19, potrivit lui Matthew Levitt de la Institutul Washington pentru Politica Orientului Apropiat.

Palestina: Hamas și atacurile din 7 octombrie 2023

În eforturile sale de a se apropia de palestinieni, Teheranul a căutat în mod constant să curteze Hamas, care a apărut în anii 1980 drept cel mai influent oponent al procesului de pace palestiniano-israelian.

Având rădăcini puternice în mișcarea Frăției Musulmane, liderii Hamas au păstrat în mod tradițional Teheranul la distanță, deși și ei erau receptivi la finanțarea și furnizarea de arme din partea Iranului. Relația s-a schimbat însă la mijlocul anilor 2000, odată cu asasinarea fondatorului grupului, consecințele războiului din Liban și victoria Hamas în alegerile parlamentare palestiniene și preluarea controlului asupra Gazei. Muniții, instruire și valize pline cu bani au început să curgă de la Teheran către Hamas.

Câțiva ani mai târziu, pe măsură ce Iranul a mobilizat grupurile șiite din întreaga regiune pentru a lupta în numele lui Assad, relațiile sale cu Hamas au devenit din nou tensionate. Dar fricțiunile au fost repede reparate și, până în 2018, liderul Hamas, Yahyah Sinwar, a lăudat legăturile „puternice, solide și calde” ale Hamas cu Iranul și s-a lăudat că „avem relații excelente cu frații noștri din Hezbollah” .

În special, sprijinul iranian a facilitat chiar capacitățile care au făcut posibile atacurile din 7 octombrie, precum și stocul de mii de rachete al Hamas utilizate în acea zi teribilă și care persistă și astăzi.

Pentru conducerea Republicii Islamice, atacurile din 7 octombrie și războiul din Gaza au reprezentat o oportunitate de promova obiectivul de a-și paraliza cel mai redutabil adversar regional. Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, nu a ezitat niciodată în antagonismul său febril față de Statele Unite și Israel, potrivit Brookings Institution.

Yemen: Rebelii Houthi și atacurile din Marea Roșie

De la masacrele șocante comise de Hamas în Israel pe 7 octombrie, acțiunile ostile ale milițiilor proxy ale Iranului s-au intensificat dramatic, reprezentând o provocare complexă pentru Washington și pentru întreaga lume. Atacurile milițiilor au provocat deja cel puțin 186 de răniți sau morți în rândul trupelor americane care servesc în Orientul Mijlociu, inclusiv 130 care au suferit leziuni cerebrale traumatice și pierderea tragică a trei membri ai armatei americane în Iordania, precum și a doi membri ai Navy SEALs uciși într-o misiune de interceptare a armelor iraniene ilegale.

Iar mișcarea Houthi din Yemen, susținută de Iran, a lansat cel puțin 57 de atacuri asupra navelor comerciale din Marea Roșie, determinând redirecționarea traficului maritim de marfă, cu întârzieri semnificative și costuri suplimentare.

Persistența violenței mortale a milițiilor prezice riscuri și mai mari. O eroare de calcul din partea oricăruia dintre actorii implicați ar putea declanșa un conflict mult mai amplu și mai intens în Orientul Mijlociu, cu efecte negative profunde asupra stabilității regionale și economiei globale. Pe termen lung, consolidarea puterii acestor actori armate nestatale contribuie la erodarea guvernanței și securității în întreaga regiune, în avantajul Iranului și al altor actori răuvoitori.

***