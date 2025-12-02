De ce au SUA nevoie de țițeiul venezuelean: efectele geopolitice ale înlăturării lui Maduro, amenințat cu războiul de Donald Trump

Statele Unite par pregătite pentru război cu Venezuela, o perspectivă pe care președintele Nicolas Maduro a atribuit-o, în acest weekend, dorinței Washingtonului de a controla vastele rezerve de petrol ale țării sale. Presa americană a scris că acesta a primit deja un ultimatum din partea lui Donald Trump pentru a renunța la putere.

Dacă se va produce o schimbare de regim în la Caracas, indiferent de motiv, cea mai mare rezervă de petrol din lume va juca un rol central în viitorul Venezuelei, potrivit CNN.

Majoritatea oamenilor asociază rezervele mari de petrol cu Orientul Mijlociu sau Texas, dar Venezuela deține o rezervă uriașă de 303 miliarde de barili de țiței – aproximativ 20% din rezervele globale, potrivit US Energy Information Administration. Este cea mai mare rezervă cunoscută de țiței de pe planetă.

Potențialul Venezuelei depășește cu mult producția sa actuală.

Venezuela produce aproximativ 1 milion de barili de petrol pe zi – o cantitate deloc neglijabilă, dar care reprezintă doar aproximativ 0,8% din producția mondială de țiței. Aceasta este mai puțin de jumătate din ceea ce producea înainte ca Maduro să preia controlul țării în 2013 și mai puțin de o treime din cei 3,5 milioane de barili pe care îi pompa înainte ca regimul socialist să preia puterea în 1999.

Sancțiunile internaționale impuse guvernului venezuelean și criza economică profundă au contribuit la declinul industriei petroliere a țării, dar la fel a contribuit și lipsa investițiilor și a întreținerii. Infrastructura energetică a Venezuelei se deteriorează, iar capacitatea sa de a produce petrol s-a redus considerabil de-a lungul anilor.

Aceasta este o problemă deosebită, deoarece tipul de petrol pe care îl deține Venezuela – țiței greu, cu conținut mare de sulf – necesită echipamente speciale și un nivel ridicat de competență tehnică pentru a fi produs. Companiile petroliere internaționale au capacitatea de a-l extrage și rafina, dar li s-a interzis să desfășoare activități în această țară.

Guvernul SUA a impus sancțiuni asupra Venezuelei încă din 2005, iar prima administrație Trump, în 2019, a blocat efectiv toate exporturile de țiței către Statele Unite ale companiei petroliere de stat Petróleos de Venezuela. În 2022, președintele de atunci, Joe Biden, a acordat companiei Chevron o autorizație de a opera în Venezuela, ca parte a eforturilor de reducere a prețurilor la benzină – o licență pe care Trump a revocat-o în martie, dar pe care a reemisi ulterior, cu condiția ca niciun venit să nu ajungă la regimul Maduro.

Problema celor două tipuri de țiței

Statele Unite produc mai mult petrol decât orice altă țară din istorie. Cu toate acestea, ele încă mai au nevoie să importe petrol – în special tipul de petrol produs de Venezuela.

Asta pentru că Statele Unite produc țiței ușor, care este bun pentru producerea benzinei, dar nu pentru multe altele. Țițeiul greu, precum cel din Venezuela, este esențial pentru anumite produse fabricate în procesul de rafinare, inclusiv motorină, asfalt și combustibili pentru fabrici și alte echipamente grele. Motorina este în cantitate limitată în întreaga lume – în mare parte din cauza sancțiunilor impuse petrolului venezuelean.

Statele Unite au importat 102.000 de barili pe zi din Venezuela în septembrie. Aceasta este o cantitate bună pentru sursa nr. 10 de petrol importat în Statele Unite – dar este mică în comparație cu cele 254.000 de barili pe zi importate din Arabia Saudită și 4,1 milioane din Canada.

Timp de decenii, America a fost mult mai dependentă de petrolul venezuelean decât este în prezent.

Venezuela este aproape și petrolul său este relativ ieftin – ca urmare a texturii sale lipicioase și noroioase, care necesită o rafinare semnificativă.

Majoritatea rafinăriilor din SUA au fost construite pentru a prelucra petrolul greu din Venezuela și sunt semnificativ mai eficiente atunci când utilizează petrol venezuelean în comparație cu petrolul american, potrivit lui Phil Flynn, analist de piață senior la Price Futures Group.

Ce s-ar putea întâmpla dacă Maduro ar fi răsturnat. Efecte geopolitice

Liberalizarea accesului la petrolul venezuelean ar putea fi benefică pentru Statele Unite și aliații săi și, potențial, pentru economia venezueleană.

Restricțiile și decimarea industriei energetice din Venezuela sugerează că aceasta ar putea deveni un furnizor mult mai important de petrol. Acest lucru ar putea crea oportunități pentru companiile petroliere occidentale și ar putea servi ca o nouă sursă de producție. De asemenea, ar putea menține prețurile la un nivel mai scăzut, deși prețurile mai mici ar putea descuraja unele companii americane să producă petrol.

„Dacă am avea un guvern legitim în Venezuela care să conducă lucrurile, asta ar deschide lumea către o ofertă mai mare, reducând riscul de creșteri bruște ale prețurilor și de penurie”, a spus Flynn. „Ar fi un lucru extraordinar dacă am putea revigora piața petrolului venezuelean”, a adăugat el.

Chiar dacă accesul internațional ar fi restabilit complet mâine, ar putea dura ani de zile și ar fi nevoie de cheltuieli incredibile pentru a readuce producția de petrol din Venezuela la capacitate maximă: conductele sale nu au fost modernizate de 50 de ani, iar costul modernizării infrastructurii pentru a reveni la nivelurile maxime de producție ar costă 58 de miliarde de dolari.

Dacă în Venezuela ar ajunge la putere un guvern mai prietenos cu Occidentul, acest cost enorm ar merita plătit – nu numai pentru profiturile companiilor petroliere și de rafinare, ci și pentru geopolitică.

De exemplu, petrolul rusesc este similar cu cel venezuelean, motiv pentru care India și China rămân atât de dependente de acesta, în ciuda sancțiunilor internaționale menite să paralizeze capacitatea țării de a-și finanța războiul din Ucraina.

Creșterea capacității de producție a Venezuelei ar putea oferi o alternativă la petrolul rusesc, slăbind economia Rusiei și capacitatea acesteia de a purta război în Ucraina.

***