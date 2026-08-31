De ce a respins Islanda începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană

Alegătorii islandezi au respins sâmbătă propunerea de redeschidere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, după ce națiunea insulară cu aproximativ 400.000 de locuitori a ales să-și mențină independența.

Înaintea referendumului, tabăra pro-UE conducea în sondaje cu 2,6 puncte procentuale – cu toate acestea, demararea negocierilor cu UE a fost respinsă cu 52,8% din voturi la 47,2%. O majoritate de „da” ar fi trimis guvernul la discuții cu Bruxelles-ul, însă orice acord ar fi necesitat un al doilea referendum pentru aderare și ratificarea extinderii de toate cele 27 state membre. Dar, după acest vot, orice discuții despre o eventuală aderare a Islandei la UE se suspendă.

Pierderea suveranității – principala îngrijorare a islandezilor

Islanda a depus cererea de aderare la UE în iulie 2009, la scurt timp după ce sistemul său bancar s-a prăbușit. Discuțiile au demarat în 2010, iar 11 din cele 35 de capitole din aquis-ul comunitar au fost închise. Însă în 2013, noul guvern de centru-dreapta a înghețat întregul proces de aderare la UE.

Capitolul referitor la drepturile de pescuit, cel mai sensibil subiect dintre toate, nu a fost niciodată deschis. În martie 2015, Rekjavik a anunțat la Buruxelles că nu se mai consideră a fi o țară candidată.

Guvernul actual susține că cererea rămâne totuși valabilă, o opinie pe care Comisia Europeană a susținut-o și ea. Opoziția contestă acest lucru. Linia „încă valabilă”, consideră ei, a fost produsul lobby-ului guvernamental de la Bruxelles și „a venit ca o surpriză totală pentru noi toți”.

Avertismentul că aderarea la UE ar însemna pierderea controlului asupra cotelor de pescuit și deschiderea apelor islandeze companiilor străine este o temere reală pe care mulți alegători au invocat-o drept motiv pentru respingerea acesteia.

Factorul Groenlanda

Coaliția de centru-stânga formată după alegerile din 2024, promisese susținerea unui referendum de reluare a discuțiilor cu UE în 2027. Dar în martie anul acesta, guvernul de la Rekjavik a dorit să profite de reînnoirea eforturilor președintelui Trump de a achiziționa Groenlanda și a devansat data referendumului.

Snærós Sindradóttir Bachmann, director executiv al Mișcării Europene din Islanda, care a militat pentru aderarea la UE, a declarat pentru The Epoch Times că referendumul a fost „despre drepturile omului și democrație și despre a ne alătura națiunilor cu aceleași valori împotriva acestei amenințări din Occident”, o referire la presiunea Washingtonului asupra Groenlandei.

„Groenlanda se află la 290 de kilometri [aproximativ 180 de mile] distanță de noi. Trebuie să fim realiști”, a spus ea.

La rândul lui, ministrul de Externe, Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir, a declarat că ar fi „atât o naivitate, cât și iresponsabil” să nu se ia în considerare acest moment favorabil pentru apropierea de UE.

Dar, pe măsură ce presiunile marilor puteri devin tot mai puternice, a spus el, „o cooperare mai strânsă cu aliații și țările care împărtășesc aceleași valori devine din ce în ce mai puternice”. El a adăugat: „Nu aș considera acest lucru ca o îndepărtare de Statele Unite sau de NATO”.

Islanda are tratat de apărare cu SUA

Islanda nu are forțe armate proprii. Membru fondator al NATO, țara se bazează pentru apărarea sa pe un tratat din 1951 cu Statele Unite. În martie, a semnat și un parteneriat de securitate și apărare cu UE, care acoperă securitatea arctică și maritimă, problemele cibernetice și securitatea economică.

Însă subiectul Groenlanda a cântărit în votul la referendum „mult mai puțin decât ar crede oamenii din străinătate”, a spus Oddsson. „Subiectele care sunt de fapt discutate sunt mult mai aproape de viața de zi cu zi: moneda, pescuitul, agricultura și chestiunile de suveranitate.”

Principala nemulțumire a islandezilor este viitorul pescuitului în UE. Pentru Islanda, pescuitul nu este doar o activitate economică. Este legat de istoria, identitatea și independența țării. Industria pescuitului contribuie cu aproximativ 15% la PIB și aproximativ 40% la exporturile Islandei, ceea ce explică sensibilitatea extremă a populației față de orice posibilă intervenție europeană în acest domeniu.

Neîncrederea islandezilor în Bruxelles rezidă în cedarea controlului asupra propriilor resurse piscicole. Uniunea Europeană are o Politică Comună în domeniul Pescuitului, iar pentru adversarii aderării aceasta reprezintă un risc pentru modelul islandez.

Politica comună în domeniul pescuitului

Islanda are una dintre cele mai mari zone maritime raportată la dimensiunea populației sale. Controlul asupra resurselor marine este văzut drept o componentă fundamentală a suveranității naționale. Industria pescuitului a avut, prin urmare, o influență considerabilă în campania împotriva reluării negocierilor. Pentru mulți islandezi, întrebarea nu era doar economică, ci una de principiu: cine decide asupra apelor islandeze, Rekjavik sau Bruxelles?

Pentru o parte dintre islandezi, întrebarea a fost simplă: „De ce să renunțăm la o parte din libertatea de decizie dacă beneficiile economice ale UE le avem deja în mare parte?” Această poziție a fost consolidată și de redresarea economiei islandeze după criza financiară din 2008. Economia islandeză este diferită de cea a majorității statelor europene. Clima dificilă, distanța față de continent și costurile ridicate fac ca agricultura să fie vulnerabilă. O parte dintre alegători s-au temut că regulile europene privind agricultura și concurența ar putea pune presiune asupra producătorilor locali. Aceste temeri au fost legate de o preocupare mai largă: cum poate o economie mică și izolată să își protejeze sectoarele strategice într-o piață europeană mult mai mare?

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