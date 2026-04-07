Turismul românesc în context european: De 3 ori mai multe nopți petrecute de turiști străini în Bulgaria – Coasta Croației bate Andaluzia – Cele mai vizitate regiuni din UE

România și Bulgaria au avut anul trecut, per total, aproape același număr de nopți închiriate în unitățile de cazare, însă înnoptările străinilor le depășesc pe cele ale turiștilor interni și sunt de trei ori mai mari în țara vecină, conform datelor Eurostat.

În același timp, regiunea de coastă a Croației a fost cea mai accesată regiune turistică a Europei, pe platformele de rezervări, în al treilea trimistru de anul trecut, conform Eurostat. A depășit chiar și Andaluzia, la numărul de noți închiriate.

Volumul total e foarte apropiat de cel din Bulgaria, țară unde turismul se consolidează sănătos (+4% vs. -1,7% în RO), iar structura e diferită – are de trei ori mai multe nopți petrecute de străini în unitățile sale de cazare.

România vs. Bulgaria, statistica nopților de cazare din 2025 (toate tipurile – hoteluri, apartamente, camping etc.) :

Aproximativ același total al nopților de cazare. România – 29,7 milioane nopți.

Bulgaria – total de 28,8 milioane nopți. Creștere +4% față de 2024 (peste media UE de +2,2%).

În România, doar aproximativ 18% (5,3 milioane) sunt înnoptări ale turiștilor străini.

Bulgaria – numărul nopților petrecute de străini (Germania, UK, România, Polonia, Israel etc.) a fost de peste 3 ori mai mare – peste 16 milioane. Nopțile închiriate de străini reprezintă reprezintă circa 56% din total.

2025, record al turiștilor străini în Bulgaria

Bulgaria a înregistrat un aflux record de turiști români în 2025, iar o parte din acest succes se datorează Românilor, conform datelor Institutului bulgar de Statistică, citate de Novinite.

Au fost înregistrate aproape un milion de nopți de cazare în unitățile de cazare din Bulgaria pentru turiști din România, ceea ce reprezintă o creștere de 8,5%, față de 2024.

Acest prag simbolic reprezintă cel mai mare număr de înregistrări turistice din această țară până în prezent și arată o creștere remarcabilă de 51,2% față de nivelurile din 2019, din perioada pre-pandemică.

Ministrul turismului în exercițiu, Miroslav Borsos, a subliniat aceste rezultate ca dovadă a eforturilor țintite ale ministerului de a poziționa Bulgaria ca destinație preferată prin marketing strategic și parteneriate internaționale solide. El a remarcat că vizitatorii români sunt atrași de Bulgaria pentru varietatea, calitatea și experiențele autentice pe care le oferă, semnalând atât recunoașterea, cât și responsabilitatea de a îmbunătăți continuu oferta turistică.

Explicația, pe care nu au oferit-o oficialii Bulgaria, se află în serviciile mai bune și prețurile mai mici decât în România.

Coasta Mării Negre e mai bine dezvoltată pentru turism de masă, cu investiții mari și diversificate, inclusiv în activități de vacanță.

Există o sezonalitate mare pe litoral, dar antreprenorii au început să dezvolte turism de iarnă și wellness, chiar și pe segmentul lux.

Cea mai accesată regiune turistică din UE, în T3 2025 – zona de coastă a Croației

Statistica a fost realizată pe baza datelor furnizate direct de marile platforme online ce oferă servicii de cazare pe termen scurt – Airbnb, Booking și Expedia.

Regiunile europene campioane au fost Jadranska Hrvatska (pe coasta Adriaticii) din Croația (cu 27,7 milioane de nopți de cazare), Andaluzia din sudul Spaniei (19,5 milioane) și regiunea franceză Provence-Alpes-Côte d’Azur (16,9 milioane).

În 2025, prin intermediul platformelor Airbnb, Booking și Expedia au fost rezervate în total 951,6 milioane de nopți de cazare pe termen scurt, ceea ce reprezintă o creștere de 11,4% față de 2024.

Cele mai vizitate 20 de regiuni europene

Franța este prezentă cu șase regiuni (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Aquitaine și Bretagne)

Spania a avut cinci (Andaluzia, Comunitat Valenciana, Catalonia, Insulele Canare și Insulele Baleare)

Italia a avut patru (Toscana, Lombardia, Sicilia și Lazio)

Grecia a intrat în topul destinațiilor cu trei regiuni (Insulele Ionice, Egeea de Sud și Creta)

Croația figurează cu o regiune (Jadranska Hrvatska)

Portugalia, cu una (Algarve).

Polonia, pe locul 5 în topul țărilor

În perioada octombrie-decembrie 2025, s-au înregistrat în total 172,3 milioane de nopți de cazare în unitățile de cazare rezervate prin intermediul celor trei platforme online, ceea ce reprezintă o creștere de 10,9 % față de același trimestru al anului 2024.

Croația lipsește din acest top, întrucât turismul din țara balcanică este unul de tip sezonier, cu mari discrepanțe între vară și T4.

Ritmul de creștere la închirieri prin platforme – creștere de 2 cifre în România

Malta a înregistrat din nou cea mai accentuată creștere (+37,5 %)

urmată de Cipru (+30,1 %) și Slovacia (+26,3 %)

o creștere de două cifre a fost înregistrată și în Cehia (+18,1%), România (+17,7 %), Irlanda și Luxemburg (ambele +17,6 %), Polonia (+16,9 %), Ungaria (+15,6 %), Slovenia (+14,8 %), Lituania și Germania (ambele +14,7 %), Finlanda (+14,0 %) și Letonia (+13,9 %).

Avantajele și dezavantajele tipului de turism din Croația

În intervalul iulie-septembrie, regiunea Jadranska Hrvatska, situată pe coasta Adriatică a Croației a fost pe primul loc în toată Europa la numărul de nopți petrecute în cazări închiriate prin platforme online (Airbnb, Booking, Expedia etc.), cu 27,7 milioane de nopți.

Caracterul puternic sezonier al turismului din acaestă țară se observă în diferența foarte redusă din T3 și întreg anul 2025. Anul trecut numărul noților prin platforme (short-stay accommodation via Airbnb, Booking, Expedia + Tripadvisor) a fost de 37,7 milioane la nivel național, dintre care 35,4 milioane, adică 94 % doar în Jadranska Hrvatska.

Astfel, diferența de doar 7,7 milioane, între total și T3, doar pe platformele monitorizate de Eurostat.

Multe dintre afacerile de profil funcționează însă doar patru – șase luni pe an. Guvernul încearcă să extindă sezonul – prin turism de primăvară/toamnă, city-break la Zagreb, turism de natură și wellness.

Avantajele

Totalul nopților de cazare Croația – „cazări de vacanță și alte cazări scurte” (apartamente, case, vile private – a ajuns anul trecut la aproape 95 de milioane, dintre care circa 85,6 milioane au fost doar pe coastă.

În 2025, cu recordul 21,8 milioane turiști, această industrie a continuat să susțină creșterea economică solidă a Croației și să ajute piața muncii – peste 20% din totalul locurilor de muncă sunt direct și indirect implicate în turism.

Spre deosebire de România, majoritatea clienților sunt turiști străini – în 2025, aceștia au generat venituri de 15,3 miliarde euro venituri (o creștere de 2% față de 2024). Numărul turiștilor străini care au vizitat Croația a ajuns anul trecut la aproximativ 17,6 milioane, înregistrând o creștere de 1,4% față de anul precedent. Cei mai mulți provin din Germania, Slovenia și Austria fiind principalele piețe de proveniență.

Un euro cheltuit de turist generează venituri suplimentare în agricultură (hrana locală), artizanat, servicii etc. În 2025 au apărut semne că prețurile foarte ridicate (Croația a devenit una dintre cele mai scumpe destinații din sud cu ieșire la mare) au început să devină o problemă și pentru turiști.

Dezavantajele

În Dubrovnik, Split, Hvar sau insule, aglomerația afectează calitatea vieții localnicilor, prețurile locuințelor au explodat, astfel încât tinerii nu-și mai permit apartamente, iar infrastructura e pusă la încercare.

Turismul a contribuit la creșterea prețurilor la alimente, chirii și servicii în zonele turistice.

Puternică dependență a economiei de turism, ceea ce poate genera un impact puternic într-o criză – pandemie, război etc., în condițiile în care PIB-ul depinde în mare măsură de turism.

Specificul Poloniei și României – dependență de turiștii din intern

La nivel național, Polonia a avut o creștere consistentă la turism în 2025, un plus de 7% la totalul nopților de cazare, pe toate formele de rezervare, nu doar la cele de pe platforme. Astfel, a înregistrat al doilea cel mai bun rezultat din UE după Malta.

Totalul nopți de cazare în Polonia (toate formele de cazare) a fost de circa 104,5 milioane, anul trecut.

Polonia depinde foarte mult de turiștii interni (doar 19% străini), unul dintre cele mai mici procente din UE și similar cu România.

În ceea ce privește rezervările prin intermediul platformelor online: Polonia a înregistrat o creștere de 16,9% în T4 2025, față de T4 2024. A fost una dintre cele mai ridicate din UE, așa cum s-a consemnat și în România (+17,7%).

Polonia e mai degrabă o piață emergentă pentru short-term rentals, cu potențial bun în orașe (Cracovia, Varșovia, Gdansk, Wrocław) și zone montane.

România, una dintre cele doar două țări unde a scăzut numărul nopților de cazare, în 2025

În comparație cu anul 2024, în 2025 numărul de nopți petrecute în unități de cazare turistică a crescut în aproape toate țările UE. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Malta (+10%), Polonia (+7%) și Letonia (+6%).

Singurele scăderi, ușoare, s-au înregistrat în România (-1%) și Irlanda (-2%).

În cazul României, explicația este înjumătățirea valorii voucherelor de vacanță. Astfel, în T4 2025, diminuarea totală a nopților cumpărate în unități de cazare din România a fost de 4,6%, comparativ cu același interval din 2024, o scădere compusă dintr-un minus de 9,7% la nopțile turiștilor români și o creștere de 17,4% a aportului nopților închiriate de străini.

Dinamica arată dependența puternică de turiștii interni, a căror pondere este de aproximativ 82%.

