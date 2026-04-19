Daunele aduse infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu – aproape 60 mld. $ – Efectul de domino s-ar putea resimți ani de zile pe piața globală

Reparațiile pentru înlăturarea daunelor cauzate infrastructurii energetice a statelor din regiunea Golfului Persic s-ar ridica la 58 miliarde de dolari, a estimat săptămâna aceasta Rystad Energy. Această valoare vine după ce în urmă cu doar două săptămâni, Rystad evaluase reparațiile la mai puțin de jumătate din această sumă.

Potrivit șefului Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, peste 80 de instalații petroliere și gaziere din regiunea Golfului au fost avariate în urma atacurilor SUA și Israel asupra instalațiilor petroliere și gaziere ale Iranului și în atacurile de represalii ale Iranului asupra statelor care găzduiesc baze americane. Unele dintre acestea au suferit daune atât de extinse încât reparațiile ar putea dura ani de zile, a avertizat Birol.

Valoarea mediană a cheltuielilor totale pentru reparații și refacere la 46 mld. dolari – intervalul fiind cuprins între un minimum de 34 și un maximum de 58 mld. dolari – pentru infrastructura industriei petroliere și gaziere, inclusiv o sumă de 5 mld. dolari pentru refacerea activelor industriale, energetice și a instalațiilor de desalinizare a apei de mare.

În plus, piesele și echipamentele necesare înlocuirii celor avariate în timpul războiului vor pune presiune pe lanțul de aprovizionare global, a declarat un analist senior de la Rystad Energy, citat de CNBC.

Cea mai mare factură de plată o are Iranul, avariile fiind estimate la 19 mld. dolari. Urmează Qatarul, cu hub-ul pentru gaze lichefiate bombardat de Iran în replică la atacurile israeliene asupra zăcământului de gaze naturale South Pars. QatarEnergy a calculat că reparațiile ar dura între doi și cinci ani iar pierderile din veniturile nerealizate s-ar ridica la 20 mld. dolari.

Însă avariile nu reprezintă doar o problemă financiară. Este de asemenea o problemă de aprovizionare, deoarece o perioadă așa lungă de restrângere a producției în regiunea cu cele mai mari rezerve de hidrocarburi din lume va avea repercusiuni în prețuri care nu au fost evaluate până în prezent.

„Cred că toată lumea încearcă să estimeze cum vor fi piețele în «prima zi de după» dar, ca să fiu sincer, toți merg orbește”, a declarat analistul șef al Gulf Oil, Tom Kloza, pentru MarketWatch săptămâna aceasta.

Diversitatea instalațiilor scoase din funcțiune și amploarea pagubelor modifică modul în care se va desfășura repornirea acestora. Disponibilitatea capitalului nu este principala constrângere pentru eliminarea pagubelor. Este vorba și de disponibilitatea echipamentelor, a contractorilor și logistică care devin factorul limitator-cheie.

În același timp pe perioada extinsă a activității de repunere în funcțiune a instalațiilor avariate, nu se va continua activitatea la proiectele noi, deoarece operatorii vor acorda prioritate restabilirii producției existente față de avansul dezvoltărilor greenfield.

„Nu este vorba doar despre instalațiile avariate din regiunea Golfului Persic. Este un test de stres pentru lanțul global de aprovizionare cu energie”, a declarat Karan Satwani, analist senior la Rystad, care atenționează că nu există suficiente echipamente disponibile și specialiști disponibili pentru a lucra la instalațiile de infrastructură energetică avariate, chiar dacă războiul s-ar încheia săptămâna aceasta. Atât echipamentele, cât și specialiștii sunt deja angrenați la alte proiecte de GNL și petrol offshore, a spus Satwani.

Prin urmare, efectul de domino al războiului s-ar putea extinde mult dincolo de sondele și rafinăriile din Golf, care par să fi suferit cele mai mari daune. Pentru ca reparațiile să fie efectuate, echipele de constructori și echipamentele ar trebui mutate din alte locații, ceea ce ar putea duce la întârzieri ale altor proiecte de petrol și gaze, a explicat Satwani. Aceasta înseamnă că întreruperea aprovizionării va continua mult mai mult decât ar spera mulți.

„Factura de 58 de miliarde de dolari este chestiunea principală, dar efectele în cascadă asupra investițiilor energetice la nivel global s-ar putea dovedi la fel de semnificative”, a avertizat Rystad.

La rândul ei, MarketWatch citează alți analiști care spun că ar putea dura până la sfârșitul anului pentru ca unele instalații din up-stream să fie repuse în funcțiune – și asta dacă părțile beligerante ajung la un acord de pace durabil în această lună. Dacă nu pot ajunge la un acord de pace, reparațiile ar dura și mai mult, extinzând criza pe piața petrolului, gazelor și a produselor rafinate și, în cele din urmă, remodelând piețele energetice pentru mulți ani de acum înainte.

