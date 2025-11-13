cursdeguvernare

joi

13 noiembrie, 2025

Stiri

Furnizorii de energie mai au de încasat 8,3 mld. lei de la Guvern în contul schemei de subvenționare a prețurilor la energie electrică

De Vladimir Ionescu

13 noiembrie, 2025

Furnizorii de energie mai au de încasat de la Guvern restanțe în cuantum de 8,3 miliarde de lei în contul schemei de plafonare-compensare a prețurilor la energie electrică, schemă de subvenționare ce a expirat la 1 iulie, potrivit Danei Daraban, directoarea executivă a federației ACUE – Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie.

De-a lungul timpului, companiile de furnizare s-au plâns că statul face cu mari întârzieri rambursările, iar în debut de 2025 restanțele se ridicau la nivel de sector la 8 miliarde de lei.

“Problema este îngreunată de aceste datorii pe care statul român le are pentru schema de plafonare. Eu cred că orice stat responsabil are obligația de a trata acest subiect și încă așteptăm un plan care să asigure un calendar realist de analiză și plată a banilor care sunt în continuare neconfirmați furnizorilor.
Cel puțin ultimele date publice ne arată (că sunt de recuperat – n.r.) 8,3 miliarde de lei, deci 8,3 miliarde de lei datorie către furnizori pe cererile depuse la ANRE. Cu un ritm de confirmare a dosarelor undeva la 40 de milioane pe lună – puteți să calculați, și avem obligația să vorbim – cam în 16 ani ajungem să confirmăm cele 8,3 miliarde”, a spus Dana Dărăban directoarea ACUE, la o conferință organizată de publicația Focus Energetic, citată de E-nergia.ro.


Plățile trebuiesc aprobate de Ministerul Energiei și apoi ANRE, context în care ACUE cere un calendar realist de plată.

“Deci trebuie să abordăm serios problema. Nu este o glumă, nu poți bloca niște fonduri care sunt datoria statului – pentru că ai promis clienților (prețuri plafonate sub prețul de piață – n.r) – și ai nevoie de un plan realist de ieșire din această situație”, a mai spus Dărăban.

Piața de furnizare a energiei electrice a fost liberalizată de la data de 1 iulie 2025, după ce schema de plafonare și compensare a funcționat mai bine de 3 ani. Schema a presupus un cost pentru companii, cost decontat apoi de stat la un moment ulterior.

(Citește și: ”Electrica mai are de încasat de la stat 2 mld. lei, în contul schemei de plafonare a energiei”) 

***


Rss
