Furnizorii de energie mai au de încasat 8,3 mld. lei de la Guvern în contul schemei de subvenționare a prețurilor la energie electrică

Furnizorii de energie mai au de încasat de la Guvern restanțe în cuantum de 8,3 miliarde de lei în contul schemei de plafonare-compensare a prețurilor la energie electrică, schemă de subvenționare ce a expirat la 1 iulie, potrivit Danei Daraban, directoarea executivă a federației ACUE – Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie.

De-a lungul timpului, companiile de furnizare s-au plâns că statul face cu mari întârzieri rambursările, iar în debut de 2025 restanțele se ridicau la nivel de sector la 8 miliarde de lei.

“Problema este îngreunată de aceste datorii pe care statul român le are pentru schema de plafonare. Eu cred că orice stat responsabil are obligația de a trata acest subiect și încă așteptăm un plan care să asigure un calendar realist de analiză și plată a banilor care sunt în continuare neconfirmați furnizorilor.

Cel puțin ultimele date publice ne arată (că sunt de recuperat – n.r.) 8,3 miliarde de lei, deci 8,3 miliarde de lei datorie către furnizori pe cererile depuse la ANRE. Cu un ritm de confirmare a dosarelor undeva la 40 de milioane pe lună – puteți să calculați, și avem obligația să vorbim – cam în 16 ani ajungem să confirmăm cele 8,3 miliarde”, a spus Dana Dărăban directoarea ACUE, la o conferință organizată de publicația Focus Energetic, citată de E-nergia.ro.

Plățile trebuiesc aprobate de Ministerul Energiei și apoi ANRE, context în care ACUE cere un calendar realist de plată.

“Deci trebuie să abordăm serios problema. Nu este o glumă, nu poți bloca niște fonduri care sunt datoria statului – pentru că ai promis clienților (prețuri plafonate sub prețul de piață – n.r) – și ai nevoie de un plan realist de ieșire din această situație”, a mai spus Dărăban.

Piața de furnizare a energiei electrice a fost liberalizată de la data de 1 iulie 2025, după ce schema de plafonare și compensare a funcționat mai bine de 3 ani. Schema a presupus un cost pentru companii, cost decontat apoi de stat la un moment ulterior.

