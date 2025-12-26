cursdeguvernare

vineri

26 decembrie, 2025

Stiri

Datoria publică a României a ajuns la 1.095 mld. lei în septembrie – 59% din PIB. Populația deține titluri de stat de aproape 70 mld. lei

De Vladimir Ionescu

26 decembrie, 2025

Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei, de la 1.084 miliarde de lei, în luna august, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF) și consultate de Agerpres.

Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 58,9%, de la 58,3% în august, nivel actualizat conform comunicatului INS cu evoluția PIB din 5 decembrie 2025.

În septembrie 2025, datoria pe termen mediu şi lung a crescut la 1.031 miliarde de lei, de la 1.021 miliarde de lei, în august 2025, iar cea pe termen scurt a urcat la 64,112 miliarde lei, de la 63,107 miliarde de lei, în luna anterioară.

Mare parte din datorie e formată din titluri de stat. Populația deține 69,4 mld. lei


Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 894,893 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 177,235 miliarde de lei.

Datoria în moneda naţională se ridica la valoarea de 504,22 miliarde lei, cea în euro la 478,25 miliarde de lei, echivalent, iar datoria în dolari americani la 110,05 miliarde, echivalent lei.

Conform datelor Ministerului Finanţelor, în septembrie, datoria administraţiei publice centrale a crescut la 1.070 miliarde lei, de la 1.059 miliarde lei în august 2025, din care 1.006 miliarde de lei pe termen mediu şi lung. Cea mai mare parte a datoriei administraţiei centrale era contractată în lei (484,877 miliarde de lei) şi în euro (472,605 miliarde de lei, echivalent).

Peste jumătate din datorie e în valută

Datoria administraţiei publice locale a urcat la 24,991 miliarde de lei, de la 24,733 miliarde de lei în luna anterioară, din care 24,955 miliarde de lei pe termen mediu şi lung.

Totodată, în a noua lună a acestui an, datoria internă a administraţiei publice se cifra la 538,656 miliarde de lei (529,577 miliarde lei în august 2025), respectiv 29% din PIB (28,5% din PIB, în luna anterioară), din care 519,06 miliarde de lei datorie a administraţiei centrale şi 19,597 miliarde de lei datoria administraţiei locale.


Potrivit sursei citate, datoria externă a administraţiei publice era în cuantum de 556,367 miliarde de lei (554,679 miliarde lei, în luna precedentă), respectiv 29,9% din PIB (29,8% din PIB, în august 2025), din care 550,974 miliarde de lei datorie externă a administraţiei publice centrale şi 5,393 miliarde de lei datoria externă a administraţiei publice locale.

MF precizează că datele au fost actualizate conform notificării fiscale din Octombrie 2025.

(Citește și: ”Datoria României – creșterea economică nu o mai poate ține sub control, se alimentează singură din dobânzi – ne mai bazăm pe inflație. Sfaturile FMI pentru oprirea bulgărelui”)

(Citește și: ”Datoria României: 1.084 mld. lei, la nivelul lunii august – Cum e structurată și cine o deține”)

(Citește și: ”RAPORT/ Finanțele explică de ce a crescut datoria publică peste pragul de alarmă”)

***

