Datoria publică a crescut în aprilie cu cel mai lent ritm din ultimii ani – doar 2 mld. lei. Explicația: războiul din Iran și criza politică au blocat, temporar, finanțarea statului

Datoria publică a României a continuat să crească în luna aprilie, dar cu cel mai lent ritm din ultimii ani, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor și consultate de CursDeGuvernare.ro .

Ca sumă nominală, datoria guvernamentală a crescut cu mai puțin de 2 miliarde de lei, la 1.171,55 miliarde de lei, de la 1.169,87 miliarde de lei în martie, în vreme ce ca procent din PIB, datoria a crescut cu doar 0,1 puncte procentuale, de la 60,1% din PIB în martie la 60,2% din PIB.



Explicația ține de războiul din Iran și de criza politică internă declanșată de PSD, care au produs ieșiri de capital și volatilitate pe piețele financiare locale, au dus la creșterea dobânzilor suverane și per total au dat peste cap finanțarea deficitului bugetar și împrumuturile pentru acoperirea necesarului anual de finanțare, în contextul incertitudinii în creștere.

Explicația: Finanțele au avut cele mai slabe luni la execuția planului de finanțare – Cererea pentru datoria emisă de România a revenit începând cu luna mai

Amintim că lunile martie și aprilie au fost dificile pentru Ministerul Finanțelor. De altfel, în cele două luni, Finanțele au împrumutat mai mult de la populație decât de la bănci și clienții lor, adică investitorii mari care cumpără titluri de stat românești din piața primară (inclusiv fonduri de pensii). De la populație, Trezoreria a împrumutat în martie și aprilie 8,42 miliarde de lei, iar din piața primară sub 6 miliarde de lei.

Notă: În martie, Finanțele au avut 8 licitații ratate complet, iar în aprilie 3 ratate complet și multe licitații cu cerere foarte mică.

Amintim că marele noroc al Ministerului de Finanțe a fost că împrumutul din primul trimestru de pe piețele externe, prin care a împrumutat 4,7 miliarde de euro (3 mld. euro și 2 mld. dolari), a avut loc cu doar câteva zile înainte de debutul campaniei aeriene împotriva regimului de la Teheran, care a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, la creșterea prețurilor internaționale ale petrolului și la volatilitate puternică pe piețele financiare, inclusiv la creșterea dobânzilor suverane ale României.

Începând cu luna mai, însă, cererea investitorilor pentru titluri de stat și-a revenit, Finanțele reușind să acopere la finalul lunii iunie aproximativ 50% din necesarul de finanțare din acest an.

Mare parte din datorie e formată din titluri de stat. Populația deține 74,6 mld. lei, 6,3% din toată datoria României

Amintim că problema în privința datoriei României nu este neapărat de valoare, ci de ritm de creștere și de nivelul dobânzilor de împrumut, care în 2025 au produs cheltuieli bugetare de 2,6% din PIB – mai mari ca alte țări europene (din zona euro) cu datorii de peste 100% din PIB.

Țările din zona euro se împrumută însă mult mai ieftin, în timp ce țările non-euro se împrumută foarte scump, inclusiv din cauza deficitelor mari. România are cele mai mari dobânzi suverane din Uniunea Europeană, din cauza lipsei de credibilitate a clasei politice locale în materie de bună-guvernanță economică și fiscală, în timp ce inflația se situează de mult timp peste ținta BNR.

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