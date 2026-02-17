Datoria publică a bătut pragul critic de 60% din PIB – România a plătit 2,6% din PIB numai pe dobânzi, în 2025

Datoria publică a României a trecut în luna noiembrie 2025 de pragul de 60% din Produsul Intern Brut (PIB), conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF). O datorie sub 60% din PIB este condiție pentru aderarea la zona euro, pragul fiind trecut în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Ca sumă nominală, datoria guvernamentală a crescut la 1.121 miliarde de lei în noiembrie, de la nivelul de 1.040 miliarde de lei la final de iunie. Problema nu este neapărat de valoare, ci de ritm de creștere și de nivelul dobânzilor de împrumut, care în 2025 au produs cheltuieli bugetare de 2,6% din PIB – mai mari ca alte țări europene (din zona euro) cu datorii de peste 100% din PIB.



Țările din zona euro se împrumută mult mai ieftin, în timp ce țările non-euro se împrumută foarte scump, inclusiv din cauza deficitelor mari (vezi grafic mai jos). Doar Ungaria are dobânzi mai mari decât România în Uniunea Europeană, din cauza lipsei de credibilitate a clasei politice în materie de bună-guvernanță economică și fiscală.

În orice caz, creșterea este una accelerată atât raportată la PIB cât și la nivel de sumă nominală absolută:

de la 54,8% din PIB în final de 2024, respectiv 48,9% în final de 2023.

de la 963,94 mld. lei în final de 2024, respectiv 784,23 mld. lei în final de 2023.

Creșterea PIB nu mai ajută. Va ajuta inflația, deflatând datoria

Amintim că extinderea ciclului electoral a mărit deficitul bugetar al României la cel mai ridicat nivel din UE – 9,3% din PIB în 2024 –, deficit bugetar care trebuie finanțat prin împrumuturi. Pe lângă finanțarea deficitului, Guvernul se mai împrumută și creează datorie pentru plata împrumuturilor vechi care ajung la scadență.

În plus, bugetul Guvernului Ciolacu pe 2025 a fost unul nerealist, construit pe ipoteze nerealiste, conform spuselor ministrului actual de Finanțe Alexandru Nazare, în condițiile în care s-au majorat cheltuielile în prima jumătate din 2025, iar partea de venituri din taxe și impozite a rămas neatinsă până la măsurile de redresare bugetară implementate de Guvernul Bolojan de la 1 august.

În ceea ce privește avansul rapid al datoriei raportat la PIB, trebuie spus că acesta este influențat de stagnarea economiei (creștere reală de doar +0,8% în 2024 și +0,6% în 2025), în condițiile în care și PIB-ul nominal a crescut mai lent decât datoria acumulată. Cu alte cuvinte, slaba dinamică economică reală, combinată cu un deficit bugetar ridicat, a făcut ca raportul datorie/PIB să se deterioreze accelerat.

Raportul datorie publică/PIB este relevant și din perspectiva ratingului suveran al României, agențiile de rating notând că România trebuie să ia măsuri pentru stabilizarea ritmului alert cu care crește datoria, altfel riscând ieșirea din media acestui indicator a țărilor cu care România își ”împarte” ratingul.

Datoria publică era proiectată să depășească 60% din PIB în 2026

Creșteri importante au înregistrat și datoria administrației publice centrale, și cea a administrației publice locale. În primele 4 luni ale lui 2025, datoria a crescut cu 50 de miliarde de lei, iar ponderea în PIB a urcat de 54,8% din PIB în final de 2024 la 56,6% din PIB în aprilie. În restul perioadei de 7 luni până la finalul lunii noiembrie, adică între lunile mai-noiembrie, datoria publică a crescut cu 108,3 miliarde de lei.

Conform datelor Ministerului Finanțelor, datoria publică a României s-a mai mult decât dublat în ultimii 5 ani, de la 498,57 miliarde de lei în final de 2020, în timp ce ca pondere în PIB creșterea este de aproape 14 puncte procentuale.

Din suma totală, 905 miliarde de lei reprezintă titluri de stat, iar 192,6 miliarde de lei sunt împrumuturi. Totodată, 1.043 miliarde de lei reprezintă datorie pe termen mediu și lung, în timp ce ponderea datoriei în monedă națională este de 46%, restul fiind datorie în valută (mare parte în euro).

