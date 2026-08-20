Datoria SUA depăşeşte în premieră pragul de 40.000 mld. $, reprezentând 125% din PIB

Datoria guvernului american a depăşit pentru prima dată pragul simbolic de 40.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor publicate miercuri de Trezorerie, pe fondul creşterii costurilor de împrumut, scrie AFP.

După ultima emisiune de obligaţiuni de marţi, datoria Trezoreriei americane se ridică acum la 40.047 miliarde de dolari, ca urmare a unei creşteri atât a împrumuturilor destinate asigurărilor de sănătate şi de asigurările sociale, cât şi a dobânzilor plătite.

Este o creştere mai rapidă decât se preconiza, Biroul Congresului pentru Buget (CBO) estimând până acum că datoria guvernului federal se va situa în jurul valorii de 39.400 miliarde de dolari până la sfârşitul anului.

Datoria guvernului federal mai mult decât s-a dublat în mai puțin de un deceniu, de la 19,95 trilioane de dolari, de când președintele Donald Trump a depus jurământul pentru prima dată în ianuarie 2017. Aproximativ o treime din această creștere a avut loc în perioada pandemiei de Covid când guvernul s-a împrumutat într-un ritm accelerat atât sub Donald Trump la sfârșitul primului mandat cât și sub fostul președinte Joe Biden. Iar relaxarea politicii fiscale ale ambilor președinți, combinate cu dezechilibrele fiscale și de cheltuieli de lungă durată, explică restul, notează Reuters. În prezent, datoria publică a SUA a depășit 125% din PIB.

a doi ani de împrumuturi guvernamentale frenetice pentru a finanța răspunsurile la pandemia de COVID-19 întreprinse de Trump și fostul președinte Joe Biden, în timp ce alegerile de politică fiscală ale ambilor președinți,

Aceasta survine într-un moment în care îngrijorările legate de inflaţie, în special pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu şi al creşterii vertiginoase a preţurilor la energie, au împins costurile împrumuturilor la niveluri nemaiîntâlnite de ani de zile.

Randamentul obligaţiunilor de stat pe termen lung (30 de ani) a atins astfel marţi cel mai ridicat nivel din 2007. Acest lucru obligă statul să cheltuiască din ce în ce mai mult pentru a se refinanţa, agravând totodată gradul său de îndatorare.

Ministerul Finanţelor a intervenit miercuri, anunţând răscumpărări mai ample de obligaţiuni pe termen lung începând din septembrie, ceea ce a liniştit investitorii şi a determinat o scădere a ratelor dobânzilor.

„Este bine cunoscut faptul că statul federal înregistrează un ritm de creştere a deficitului care nu este sustenabil”, a subliniat Jessica Riedl, specialistă în buget la Brookings Institution.

În timp ce deficitele cuprinse între 3% şi 4% din PIB erau odinioară un motiv de îngrijorare pentru pieţele financiare, Riedl a subliniat că aceste niveluri se apropie acum de 6% până la 7% din PIB.

„Acest lucru a sporit nervozitatea pieţelor”, a adăugat ea.

Donald Trump a promis, pe parcursul celor două mandate ale sale, să reducă cheltuielile guvernamentale şi să diminueze deficitul anual.

Ministrul Finanţelor, Scott Bessent, a declarat că obiectivul său era de a reduce deficitul american la 3% din PIB.

Acesta s-a adâncit însă în ultimele luni, în special din cauza rambursării taxelor vamale către întreprinderi, anulate de Curtea Supremă în februarie.

Reducerile de impozite şi cheltuielile militare, în special cele legate de conflictul cu Iranul, au înghiţit, de asemenea, multe miliarde de dolari.

Analiştii subliniază însă că nu există un nivel al datoriei publice raportat la PIB care să declanşeze automat o criză.

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