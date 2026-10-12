Ce face România cu banii împrumutați: 75% din ei se duc pe rostogolirea datoriilor și pe dobânzi – Datoria publică a ajuns la 1.205 mld. lei, 60,4% din PIB – Doar 3,2% din PIB se duce pe finanțarea deficitului primar

Datoria publică a României a ajuns la final de iulie la 1.205 miliarde de lei, un nivel echivalent cu 60,4% din Produsul Intern Brut (PIB), conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF), consultate de CursDeGuvernare.ro .

Problema cea mai mare Nu este, însă, nivelul datoriei, ci, în primul rând, faptul că cea mai mare parte a împrumuturilor se duce pe datoriile vechi, rostogolirea lor și dobânzile aferente.

Practic, din cauza deficitului bugetar mare și a dezechilibrelor macro, România a ajuns să se împrumute scump, ca să plătească datoriile vechi ieftine… .

Raportul datorie : PIB s-a păstrat astfel peste pragul de 60% din PIB și după actualizarea PIB-ului nominal la jumătatea anului (T2 – PIB nominal a crescut puternic datorită inflației și se duce spre 2.045 miliarde lei la final de 2026, în ciuda faptului că creșterea PIB real e spre zero), dar se constată o coborâre de la un nivel și mai ridicat în luna mai, de 61,4% din PIB. O datorie sub 60% din PIB este o condiție pentru aderarea la zona euro, pragul fiind trecut în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

De notat că problema datoriei României nu este, totuși, neapărat una de valoare, ci de ritm de creștere și de nivel al dobânzilor de împrumut, care în 2025 au produs cheltuieli bugetare de 2,6% din PIB – mai mari raportat la PIB ca alte țări europene (din zona euro) cu datorii de peste 100% din PIB, și va depăși 3% din PIB în acest an.

Trei sferturi din banii împrumutați se duc pe administrarea finanțării

Comparativ cu finalul anului 2025, datoria statului a crescut cu 67,7 miliarde lei la final de iulie. De notat totuși că această creștere a datoriei nu reflectă totalul împrumuturilor contractate de statul român pentru finanțarea deficitului bugetar și necesarul pentru replata datoriei ce ajunge la scadență.

De exemplu, până la 10 septembrie, România împrumutase 172,76 miliarde de lei, 65% din necesarul de finanțare al Guvernului din acest an, care se ridică la 265 miliarde de lei, echivalentul a 13% din PIB.

Din acest necesar de împrumuturi al Guvernului, la un nivel de 13% din PIB, doar cheltuielile cu dobânzile se vor ridica la cel puțin 3% din PIB în 2026, la circa 61 miliarde de lei, asta și în condițiile în care Finanțele se împrumută în fiecare an nu doar pentru deficitul bugetar, ci și pentru rostogolirea datoriei ce ajunge la scadență (plata principalului la împrumuturile vechi prin împrumuturi noi) într-un an calendaristic.

Cu alte cuvinte, din necesarul total de finanțare de 265 miliarde de lei estimat pentru 2026, aproximativ 61 de miliarde de lei – echivalentul a 3% din PIB – reprezintă cheltuielile cu dobânzile.

Alte circa 65 de miliarde de lei, adică doar 3,2% din PIB, corespund deficitului bugetar primar – lipsa de bani a Guvernului pentru toate celelalte cheltuieli, înainte de plata dobânzilor, de la pensii și salarii bugetare până la bunuri și servicii și investiții.

Jumătate din împrumuturile din 2026 se duce pe replata datoriei vechi, care ajunge la maturitate

Cea mai mare parte a necesarului de împrumut, circa 139 de miliarde de lei, echivalentul a 6,8% din PIB, nu finanțează însă cheltuieli curente noi, ci refinanțarea datoriei existente – plata principalului aferent împrumuturilor vechi ajunse la scadență prin contractarea unor împrumuturi noi.

Astfel, din cele 13% din PIB pe care statul trebuie să le împrumute în 2026, aproximativ 23% din total merg pe plata dobânzilor, circa 25% acoperă deficitul bugetar primar, iar peste jumătate – aproximativ 52% – sunt necesare pentru rostogolirea datoriei ajunse la maturitate.

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