Datoria publică a urcat în august la 1.230 mld. lei, din nou peste pragul de 60% din PIB – În 12 luni, datoria a crescut cu 146 mld. lei, cam cât a adus inflația la PIB

Datoria publică a României a ajuns în august la 1.230 miliarde de lei, în creștere accelerată față de august 2025, când datoria se cifra la 1.084 miliarde de lei, potrivit celor mai recente date publicate de Ministerul Finanțelor, consultate de CursDeGuvernare.ro .

Ca pondere în PIB, datoria a crescut acum la 61,1% din PIB, față de 59,7% din PIB în august 2025, peste pragul maxim de 60% stipulat în Tratatul de la Maastricht al UE drept condiție pentru aderarea la zona euro.

Conform legii responsabilității fiscal-bugetare, atingerea acestui prag are implicații privind politica fiscal-bugetară.

În iulie, conform datelor rectificate ale Ministerului de Finanțe, datoria publică fusese echivalentul a 59,8% din PIB (60,4% în estimarea anterioară), respectiv 1.205 miliarde de lei la nivel nominal, în creștere accelerată de la 54,8% din PIB în final de 2024 (963,94 mld. lei), respectiv 48,9% în final de 2023 (784,23 mld. lei) și 35% din PIB în 2019.



Mare parte din creșterea datoriei a fost cauzată de creșterea deficitului bugetar din ultimii ani (vezi grafic mai jos).



Creșterea PIB nu ne ajută încă. Va ajuta inflația, deflatând datoria

Amintim că extinderea ciclului electoral a mărit deficitul bugetar al României la cel mai ridicat nivel din UE – 9,3% din PIB în 2024 –, deficit bugetar care trebuie finanțat prin împrumuturi. Pe lângă finanțarea deficitului, Guvernul se mai împrumută și creează datorie pentru plata împrumuturilor vechi care ajung la scadență.

Raportul datorie : PIB a revenit astfel în august peste pragul de 60% din PIB după actualizarea PIB-ului nominal la jumătatea anului (PIB-ul nominal, ca sumă absolută, a crescut puternic datorită inflației în ultimii ani și se duce spre 2.086 miliarde lei la final de 2026, în ciuda faptului că creșterea PIB real e spre zero), dar se constată o coborâre de la un nivel și mai ridicat în luna mai, de 61,4% din PIB.

Raportul datorie publică/PIB este relevant și din perspectiva ratingului suveran al României, agențiile de rating notând că România trebuie să ia măsuri pentru stabilizarea ritmului alert cu care crește datoria, altfel riscând ieșirea din media acestui indicator a țărilor cu care România își ”împarte” ratingul.

Problema datoriei României nu este, totuși, neapărat una de valoare, ci de ritm de creștere și de nivel al dobânzilor de împrumut, care în 2025 au produs cheltuieli bugetare de 2,6% din PIB – mai mari raportat la PIB ca alte țări europene (din zona euro) cu datorii de peste 100% din PIB.

În 2026, cheltuielile cu dobânzile se vor ridica la 3% din PIB, peste 60 de miliarde de lei, asta și în condițiile în care Finanțele se împrumută în fiecare an nu doar pentru deficitul bugetar, ci și pentru rostogolirea datoriei ce ajunge la scadență (plata principalului la împrumuturile vechi prin împrumuturi noi) într-un an calendaristic – aceste sume se numesc necesarul brut de finanțare și el se ridică în acest an la aproape puțin peste 265 de miliarde de lei, o valoare record.

De notat că România are cele mai mari dobânzi suverane din Uniunea Europeană, din cauza lipsei de credibilitate a clasei politice locale în materie de bună-guvernanță economică și fiscală, în timp ce inflația se situează de mult timp peste ținta BNR. În același timp, la nivel general, țările din zona euro se împrumută mult mai ieftin decât țările non-euro.

Consolidarea fiscală din 2025-2026 a calmat tendința de creștere a datoriei

Efortul de consolidare fiscală al României s-a reflectat deja într-o îmbunătățire a perspectivei privind datoria publică în 2035, cu o scădere de aproximativ 15 puncte procentuale între calculele din 2024 și cele din 2025 ale Comisiei Europene, potrivit unui raport realizat de analiștii Erste Group Research. Proiecțiile Comisiei Europene calculează raportul dintre datoria publică brută și PIB al țărilor europene pe un orizont de 10 ani.

Aceste proiecții ilustrează modul în care ar evolua datoria în absența unor măsuri suplimentare de consolidare fiscală, ele fiind publicate de Comisie într-un raport intitulat Debt Sustainability Monitor (DSM – sustenabilitatea datoriilor publice). Calculele Comisiei includ ipoteze privind soldurile bugetare primare structurale (fără cheltuielile cu dobânzile), creșterea economică, ratele dobânzilor, inflația și cheltuielile asociate îmbătrânirii populației.

Proiecție Comisia Europeană: dacă o ține tot așa, fără noi corecții asupra politicii fiscale, România va ajunge la o datorie publică de peste 90% în 2035

Concret, în ediția DSM din 2025, Comisia estimează că, în scenariul fără măsuri suplimentare de politică fiscală, datoria publică a României ar ajunge în 2035 la circa 90% din PIB, față de aproximativ 106% din PIB în proiecția publicată cu un an înainte. Revizuirea în jos, de circa 15-16 puncte procentuale, este una dintre cele mai ample din regiune, însă traiectoria rămâne ascendentă: de la un nivel de aproximativ 58% din PIB în 2025, datoria ar continua să crească semnificativ în următorul deceniu în absența unor noi măsuri de consolidare fiscală.

România este inclusă în categoria țărilor cu risc ridicat din perspectiva sustenabilității fiscale, din cauza deficitului tot mai mare. Deficitul bugetar al României a scăzut de la 9,3% (ESA) din PIB în 2024 la 7,9% în 2025 și este de așteptat să continue să se reducă, deși datoria rămâne pe o traiectorie ascendentă pe termen scurt, iar vulnerabilitățile fiscale continuă să fie semnificative.

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