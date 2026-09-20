Datoria Franței ajunge la cel mai ridicat nivel din 1978

Datoria Franței continuă să crească și va atinge în acest an cel mai ridicat nivel din 1978, pe fondul deficitului bugetar ridicat, a anunțat sâmbătă Ministerul francez de Finanțe, potrivit Euractiv.

O sursă din cadrul ministerului a declarat presei că datoria publică a Franței va ajunge la 119,3% din PIB în 2026 și la 121,7% din PIB în 2027, niveluri de peste două ori mai mari decât plafonul de referință de 60% din PIB pe care statele membre UE trebuie să urmărească să îl respecte. Potrivit Institutului Național de Statistică din Franța (Insee), aceste niveluri nu au mai fost înregistrate din 1978.

Sursa citată a explicat că majorarea datoriei Franței este „automată”, fiind „consecința unui deficit care rămâne ridicat”.

Franța este a treia cea mai îndatorată țară din zona euro, după Grecia și Italia. În Spania, datoria publică a depășit 100% din PIB în luna iulie, în timp ce Portugalia a reușit să reducă datoria sub nivelul de 90% din PIB în 2025.

Potrivit regulilor europene, deficitul public ar trebui să nu depășească 3% din PIB. Anul trecut, deficitul Franței a fost însă de 5,1% din PIB, iar guvernul estimează că acesta va ajunge la 5,4% în acest an.

Franța se află de doi ani sub monitorizare specială la nivelul Uniunii Europene din cauza deficitului ridicat. Guvernul estimează că deficitul va scădea la 5% din PIB anul viitor, când în Franța vor avea loc alegeri pentru desemnarea următorului președinte și a guvernului.

Guvernul a transmis proiectul măsurilor bugetare pentru 2027 Consiliului Superior pentru Finanțe Publice (HCFP), organism independent de supraveghere fiscală, pentru evaluarea viabilității acestora din perspectiva evoluțiilor macroeconomice.

Reduceri de 54 de miliarde de euro în 2027

Premierul Sébastien Lecornu a declarat joi, la prezentarea proiectului de buget, că guvernul intenționează să adopte ajustări și reduceri de cheltuieli în valoare de 54 de miliarde de euro în bugetul pentru 2027.

În contextul alegerilor care se apropie, premierul a lăsat Parlamentului decizia asupra unora dintre măsurile considerate mai sensibile, inclusiv propunerea guvernului de reducere a unor facilități fiscale acordate pensionarilor.

Într-un interviu acordat cotidianului Le Parisien, președinta HCFP, Amélie de Montchalin, a declarat că există încă timp pentru schimbarea direcției politicii bugetare.

„Criza nu este nici certă, nici inevitabilă și nici nu este singurul rezultat posibil”, a declarat ea.

„Franța nu este condamnată, cu condiția ca deciziile luate să fie rapide și responsabile”, a adăugat de Montchalin.

Prognoza de creștere economică pentru 2026 a fost recent revizuită în scădere, în condițiile în care economia franceză este afectată de consumul slab al populației și, mai recent, de creșterea prețurilor la energie în contextul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

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