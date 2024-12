Datele pe care va fi construit bugetul pe 2025/ Prognoza CNSP de iarnă

Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a publicat prognoza oficială de iarnă – principalii indicatori pe baza cărora se va realiza bugetul pe anul 2025. Aceasta indică un avans de 2,5% din PIB a economiei anul viitor. CNSP a revizuit totodată și estimarea de creștere pentru acest an – la 1% din PIB, de la 2,8% estimarea din toamnă.

Prognoza de creștere pentru 2025 are la bază ipoteza unui avans de 2,5% a consumului privat și o creștere de 5,9% a formării brute de capital fix (investiții publice și private) și un avans de 0,4%.

Ca urmare a acestor evoluții, contribuțiile la creșterea reală ar urma să sufere modificări importante față de 2024:

contribuția consumului fina se la înjumătăți la 1,7pp din PIB;

contribuția investiților (formarea brută de capital fix) la avansul economiei va crește de cinci ori, la 1,5pp din PIB;

contribuția negativă a exportului net ar urma să scadă la mai puțin de jumătate: de la -2,5pp la -0,8pp.

Schimbarea structurii economiei

Prognoza pentru anul viitor mai are în vedere o creștere de 0,5% a industriei (după o scădere de 0,2% în acest an), un avans de 3,9% a agriculturii (după o prăbușire de 11% în acest an), o creștere de 4,8% a construcțiilor (după o scădere de 0,4% anul acesta) și un avans de 2,5% a serviciilor (aproape dublu față de ritmul de creștere din acest an, de 1,3%).

Ca urmare a acestor evoluții, redăm mai jos ponderea fiecărei ramuri la creștere prognozată a PIB, de 2,5%:

Analiza CNSP mai scoate la iveală și o serie de modificări ale structurii economiei locale.

Iese în evidență scăderea pe termen mediu a ponderii industriei în PIB, până la 15,9% în 2028, precum și scăderea marginală a ponderii agriculturii.

Pe de altă parte, ponderea serviciilor ar urma să se majoreze cu aproape un punct procentual din PIB, iar cea a construcțiilor cu 0,7 puncte procentuale din PIB în intervalul 2024-2028.

Balanța comercială se deteriorează, dar deficitul de cont curent se ameliorează

CNSP mai anticipează o deteriorare a balanței comerciale la -35,9 miliarde de euro, de la -33,4 miliarde de euro în 2024. Evoluția ar urma să fie determinată de un avans mai pronunțat al importurilor decât al exporturilor (+4,3% față de +3,1%).

Pe de altă parte, CNSP întrevede o corecție semnificativă a deficitului de cont curent, de la 7,9% din PIB în 2024 la 7,5% din PIB anul viitor, ceea ce sugerează că se așteaptă la un avans mai important a exporturilor de servicii.

Cursul mediu de schimb anticipat este de 5,01 lei/euro față de 4,95 lei/euro media din 2024.

Avansul salariilor, la jumătate față de 2024

Un alt indicator care iese în evidență se referă la avansul salariilor, ritmul de creștere a veniturilor urmând să se înjumătățească în 2025. CNSP întrevede o creștere a câștigului salarial mediu net luna de 6,1%, la 5.355 de lei, față de un avans de 14,4% în 2024.

Câștigul salarial real (ajustat cu inflația) ar urma să înregistreze un avans de doar 1,6% în 2025, după o creștere de 8,3% anul acesta.

Numărul mediu de salariați ar urma să ajungă la 5,475 milioane de persoane, în creștere cu 1,2% față de 2024. Rata șomajului este estimată să coboare ușor la sfârșitul anului viitor, la 3,1%.

