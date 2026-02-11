Databricks, cofondată de doi români, strânge 5 miliarde de dolari în cea mai recentă rundă de finanțare, în ciuda vânzărilor masive de acțiuni software

Databricks, companie cofondată de antreprenorii români Ion Stoica și Matei Zaharia, a finalizat o nouă rundă de finanțare de aproximativ 5 miliarde de dolari, la o evaluare de 134 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Compania de software pentru analiza datelor își întărește astfel bilanțul pentru a investi în produse de inteligență artificială destinate clienților corporativi.

În plus, Databricks, una dintre cele mai valoroase companii private, a anunțat că poate contracta datorii noi de aproximativ 2 miliarde de dolari, în condițiile în care veniturile sale anuale au crescut cu 65%, ajungând la 5,4 miliarde de dolari în ultimul trimestru.

Injecția de 7 miliarde de dolari face ca firma să fie „foarte bine capitalizată, în caz că vine o iarnă”, a declarat CEO-ul Ali Ghodsi într-un interviu pentru Reuters.

Deși mulți cred că Databricks ar putea să devină o companie publică, Ghodsi spune că, rămânând privată, firma poate investi în continuare în creștere fără să fie afectată de schimbările bruște de pe bursă. Totodată, compania intenționează să răscumpere din acțiunile deținute de angajați, în a doua parte a anului.

Runda de finanțare excepțională a fost finalizată în contextul unei scăderi generale a acțiunilor din sectorul software la nivel mondial, pe fondul îngrijorărilor investitorilor că instrumentele AI care avansează rapid ar putea destabiliza industria în loc să o sprijine.

„Cred că unul dintre motivele pentru care această rundă a fost suprasubscrisă este că investitorii se uită la cifrele pe care le avem și își dau seama că suntem beneficiari ai AI-ului”, a spus Ghodsi.

Interes mare pentru o potențială listare la bursă

Databricks oferă o platformă concepută pentru a ajuta utilizatorii să preia, să analizeze și să construiască aplicații AI folosind date complexe din diverse surse. Compania concurează cu Snowflake și este văzută de analiști drept un candidat pentru listarea publică, alături de nume de marcă precum SpaceX, OpenAI și Anthropic.

Dacă Databricks va deveni companie publică, ar fi un semn că piața începe să se redreseze. Companiile valoroase vor vedea cât de interesați sunt investitorii, pe măsură ce bursa își revine și dobânzile scad.

Compania a declarat că va folosi noul capital pentru a accelera dezvoltarea Lakebase, baza sa de date axată pe AI, și Genie, asistentul său conversațional.

Databricks a precizat că produsele sale AI generează în prezent venituri anualizate de 1,4 miliarde de dolari.

Nu toți observatorii pieței sunt de acord că un IPO este cea mai bună cale pe termen scurt. „Dacă capitalul privat de ultimă etapă te evaluează la 134 miliarde de dolari și îți permite să continui să construiești fără spectacolul trimestrial, rămâi privat și păstrezi controlul”, a spus Michael Ashley Schulman, partener și CIO la Running Point Capital Advisors.

JPMorgan Chase a condus finanțarea prin datorii. Goldman Sachs, Glade Brook Capital, Morgan Stanley, Neuberger Berman și Qatar Investment Authority se numără printre investitorii din noua rundă de capital propriu.

