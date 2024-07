Data prezidențialelor – consultări la Palatul Victoria: nimeni nu susține varianta PSD

Premierul Marcel Ciolacu şi vicepremierii Marian Neacşu și Cătălin Predoiu s-au întâlnit luni cu delegații ale USR, UDMR, AUR, SOS România și grupul minorităților naționale reprezentate în Parlament pentru a lua ”pulsul” opoziției în legătură cu data alegerilor prezidențiale. După aceste întâlniri a fost clar că nimeni din opoziție nu își dorește ca alegerile să fie organizate în septembrie, cu o campanie electorală desfășurată în plină vară.

Aceeași delegație guvernamentală va discuta marți cu Reper și cu PNL, partid care rămâne ferm pe poziție pentru organizarea alegerilor la termen, spre sfârșitul anului.

Elena Lasconi: Suntem pentru alegeri la termen

”Apreciem că am fost chemaţi la dialog. O să vedem dacă doar s-a mimat o consultare sau dacă dl Ciolacu a fost sincer. Noi am fost fermi, am spus că dorim respectarea legii şi alegeri la termen. România are nevoie de un preşedinte care să fie alături de români şi de un premier care să ia decizii în interesul lor şi nu să stea la televiziuni şi în dezbateri. De când se întâmplă asta? De două săptămâni, de trei săptămâni toată lumea vorbeşte numai despre asta, de o dată a alegerilor? (..) Mi se pare incredibil, în condițiile în care de azi se scumpesc toate….”, a spus Elena lasconi la ieşirea de la discuţiile cu reprezentanţii Guvernului.

Preşedintele USR precizat că a transmis guvernului ”să nu se mai joace şi să se aplece pe tot ceea ce înseamnă inflaţie şi scumpiri”.

Elena Lasconi a precizat că Marcel Ciolacu a informat că ”s-ar putea să avem încă o întâlnire în care să tragem concluziile”. ”Iarăşi povestim despre data alegerilor şi preţul la motorină a crescut cu 40 de bani şi toate se scumpesc”, a spus liderul USR.

Singura dorință a UDMR: prezidențiale, separat de parlamentare

Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a anunţat după consultările cu premierul Marcel Ciolacu de la Palatul Victoria că UDMR a pledat pentru necesitatea separării alegerilor prezidenţiale de alegerile parlamentare.

El a menţionat că alegerile prezidenţiale vor trebui organizate undeva în luna noiembrie şi există posibilitatea organizării alegerilor în 24 noiembrie primul tur, 30 noiembrie alegerile parlamentare, iar în 5 decembrie turul doi al alegerilor prezidenţiale. ”Evident, noi susţinem şi o variantă în care alegerile prezidenţiale să fie organizate mai devreme, de exemplu în luna octombrie”, a mai spus Cseke Attila.

De precizat că în momentul în care PSD și PNL au căzut de acord cu comasarea localelor și a europarlamentarelor și devansarea prezidențialelor pentru septembrie, UDMR a înaintat un proiect de lege în Parlament – proiect votat, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial – care permite organizarea alegerilor prezidențiale la începutul toamnei.

George Simion: „Pentru AUR era oportun ca alegerile să aibă loc la termen”

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat luni, înainte de discuţiile cu premierul Ciolacu, pe data alegerilor prezidenţiale, că pentru AUR era oportun ca alegerile să aibă loc la termen în acest an, el acuzându-l pe premier şi pe partenerii lui de la PNL că sunt mincinoşi. El a mai spus că este un proces electoral viciat cap-coadă iar liberalii fac blat cu PSD

George Simion a mai spus că „pentru AUR era oportun ca alegerile să aibă loc la termen în acest an”.

Diana Șoșoacă: susținerea publică a lui Marcel Ciolacu nu a existat niciodată

Președintele SOS Romania, Diana Şoşoacă, a dat declarații presei doar înaintea consultărilor de la Palatul Victoria.

”Nu cred că mai trebuie să demonstreze încă o dată românilor şi lumii întregi că acest guvern şi această conducere comasată nu duce România decât spre încălcarea legii. Mi se pare că cine l-a sfătuit pe domnul Ciolacu să ne cheme l-a sfătuit bine, pentru că oricum a fost atacat, oricum notorietatea sa este în scădere, susţinerea publică nu a existat niciodată şi atunci cred că este un pas pentru a-şi repara el imaginea.

Nu o să şi-o poată repara decât dacă vreodată în viaţa lui îşi va da demisia de onoare împreună cu tot Guvernul şi vor da naţionaliştilor, în speţă Partidului SOS România, guvernarea”.

