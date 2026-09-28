Legislația pentru alegeri anticipate, pusă în dezbatere – Guvernul stabilește data alegerilor în cel mult 5 zile de la dizolvarea Parlamentului

HG-urile privind data alegerilor anticipate, calendarul, cheltuielile şi măsurile tehnice trebuie adoptate în cel mult cinci zile de la dizolvarea Parlamentului, iar data alegerilor ar urma să fie adusă la cunoştinţă publică cu cel puţin 75 de zile înaintea zilei votării, conform unui proiect de lege pus în dezbatere publică de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Alegerile trebuie să aibă loc în cel mult 90 de zile de la dizolvarea Parlamentului, mai propune proiectul.

AEP nu are drept de inițiativă legislativă, astfel încât proiectul de lege poate fi înregistrat la Parlament de viitorul Guvern sau de către un partid care îl preia de la Autoritate.

„Soluţia corespunde estimării prezentate de AEP în luna iulie, potrivit căreia încadrarea în termenul constituţional impune reducerea cu cel puţin 15-20 de zile a unor termene procedurale, şi garantează că alegerile se desfăşoară în limitele stabilite de Constituţie”, explică un comunicat al Autorității.

AEP atrage atenția că reglementarea, cu eventualele modificări operate în legislativ, trebuie aprobat urgent, pentru a intra în vigoare înaintea anunțării antiicpatelor.

„AEP consideră că este necesar ca modificările propuse să fie adoptate înaintea oricărei decizii privind organizarea unui scrutin anticipat. Această abordare răspunde exigenţelor stabilite de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 150 din 12 martie 2020, pronunţată chiar în contextul unor măsuri privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Curtea a reţinut atunci că drepturile electorale sunt drepturi fundamentale, că sistemul electoral se reglementează prin lege organică, adoptată de Parlament, şi că orice intervenţie asupra legislaţiei electorale trebuie să respecte principiul stabilităţii juridice în materie electorală, consacrat şi de Codul bunelor practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia”, se arată în comunicat.

Noutățile din proiect

Pentru a încadra operaţiunile în intervalul constituţional, o parte dintre termenele intermediare se reduc la jumătate. Sunt exceptate, în mod expres, termenele care asigură garanţiile esenţiale ale procesului electoral: depunerea candidaturilor şi a semnelor electorale, stabilirea ordinii pe buletinul de vot, solicitarea timpilor de antenă, desemnarea preşedinţilor birourilor electorale, aducerea la cunoştinţă publică a secţiilor de votare, tipărirea listelor electorale permanente, termenele de 24 de ore şi de două zile, precum şi toate termenele ulterioare încheierii votării.

Reducerea la jumătate a numărului minim al susţinătorilor, necesar pentru depunerea candidaturilor. „Căile de atac şi operaţiunile de numărare, centralizare şi stabilire a rezultatelor se desfăşoară, aşadar, în aceleaşi condiţii ca la orice alegeri. În acelaşi spirit al proporţionalităţii, numărul minim de susţinători necesar pentru depunerea candidaturilor se reduce la jumătate, corespunzător timpului mai scurt disponibil pentru strângerea semnăturilor, astfel încât accesul la competiţia electorală să nu fie îngreunat de caracterul anticipat al scrutinului”.

Înregistrarea, atât pentru votul la secţiile de votare din străinătate, cât şi pentru votul prin corespondenţă, să înceapă în a treia zi de la dizolvarea Parlamentului.

Înregistrarea pentru votul prin corespondenţă se va încheia cu 45 de zile înainte de data votării, astfel încât să rămână timpul necesar pentru expedierea şi returnarea documentelor electorale, precum şi pentru dimensionarea corectă a secţiilor de votare din străinătate.

Durata campaniei electorale rămâne neschimbată, astfel încât competitorii electorali şi alegătorii beneficiază de acelaşi interval de 30 de zile pentru prezentarea şi cunoaşterea programelor electorale.

Argumentele AEP pentru reglementarea urgentă a anticipatelor

AEP spune că elaborarea proiectului nu este legată de momentul sau de oportunitatea unor eventuale alegeri anticipate.

„Abordarea AEP este una exclusiv tehnică şi instituţională, iar rolul său este acela de a se asigura că, dacă o astfel de decizie va fi luată, instituţiile statului dispun de un cadru legal care permite organizarea alegerilor în termenul constituţional, cu garanţii depline pentru toţi alegătorii şi pentru toţi competitorii electorali. Asigurarea garanţiilor pentru respectarea legii şi a Constituţiei nu trebuie confundată cu exprimarea unei opţiuni politice”, precizează aceeaşi sursă.

Reprezentanţii AEP reamintesc faptul că, potrivit art. 63 din Constituţie, alegerile pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat se desfăşoară în cel mult trei luni de la dizolvarea Parlamentului. AEP adaugă că, încă din luna iulie, a explicat că respectarea termenului constituţional de trei luni presupune modificarea unor termene prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea AEP. La momentul respectiv, au fost semnalate şi dificultăţile logistice ale organizării unui scrutin anticipat într-un interval atât de scurt, inclusiv în ceea ce priveşte constituirea secţiilor de votare din străinătate.

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