Darryl Nirenberg – viitorul ambasador al SUA la București: Relația cu România nu a fost niciodată mai importantă

Relația Statelor Unite ale Americii cu România nu a fost niciodată mai importantă, a declarat Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în România.

”România este un aliat-cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră și având graniță cu Ucraina. Oferă mari oportunități pentru companiile americane și are potențialul de a fi un factor decisiv în ceea ce privește resursele energetice. Relația noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă”, a spus diplomatul în timpul audierii sale miercuri în Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, transmisă live pe pagina de internet a comisiei, potrivit Agerpres.

Nirenberg: Voi lucra pentru aprofundarea parteneriatului nostru militar și de securitate și mă voi concentra pe consolidarea relațiilor comerciale și de investiții

”Dacă voi fi confirmat, mă angajez să promovez agenda ‘America pe primul loc’ a președintelui (Donald) Trump și să lucrez pentru a face America mai puternică, mai sigură și mai prosperă. Mă voi concentra mai întâi pe asigurarea siguranței americanilor care servesc, locuiesc, lucrează sau vizitează această țară. Voi lucra pentru aprofundarea parteneriatului nostru militar și de securitate și mă voi concentra pe consolidarea relațiilor noastre comerciale și de investiții. Voi promova exporturile americane, voi susține companiile americane și voi încuraja investițiile care creează locuri de muncă în Statele Unite”, a declarat Nirenberg.

”Această nominalizare este onoarea vieții mele, pentru care sunt recunoscător președintelui Trump și secretarului (de stat, Marco) Rubio. Aștept cu nerăbdare, dacă voi fi confirmat, să colaborez îndeaproape cu această comisie pentru a consolida relația noastră cu România și pentru a promova interesele naționale ale Americii în străinătate”, a mai afirmat Darryl Nirenberg.

El a subliniat că nominalizarea sa pentru funcția de ambasador în România este ”profund semnificativă”, întrucât bunicii săi au emigrat în Statele Unite din Europa de Est, iar el însuși, în perioada în care a lucrat tocmai în comisia în fața căreia a fost audiat acum, a fost martor la desfășurarea istoriei, când a căzut Zidul Berlinului și poporul român și-a câștigat libertatea față de comunism. ”Dacă voi fi confirmat, totul ar căpăta un sens deplin”, a afirmat el.

Darryl Nirenberg a fost nominalizat în luna mai în funcția de ambasador al Statelor Unite în România de președintele Donald Trump și parcurge mai multe etape procedurale până la validarea de către Senatul SUA.

