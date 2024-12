Daniel David / Despre contradicțiile domnului Călin Georgescu între „pace”, „agresivitate”, „demnitate” și „Thank you for the heck”

Scriu acest text nu ca psiholog, fost rector sau actual ministru (deși poate aș avea unele lucruri de spus și din aceste roluri), ci ca român și, mai general, ca om de știință (profesor/cercetător), ca urmare a atacurilor directe frecvente, mai publice sau mai private, ale domnului Călin Georgescu asupra mea. Îl scriu și din respect pentru românii care l-au votat pe domnul Georgescu. În fine, îl scriu acum la sfârșit de an nu doar pentru că am mai mult timp, ci și pentru că sper să închidem astfel de lucruri nedemne pentru oamenii care iubesc pacea și pe Dumnezeu și să avem alt start mai normal și mai autentic la început de an.

Am auzit prima dată despre domnul Georgescu în timpul campaniei prezidențiale 2024, fiind unul dintre cei înscriși în lista candidaților la onoranta poziție de președinte al României. Sondajele de opinie nu-i estimau mari șanse de reușită, iar acum știm că acestea au fost distorsionate de numărul mare de nehotărâți, de cei care refuzau să răspundă și/sau de neincluderea diasporei în sondaj.

În timpul dezbaterii prezidențiale Digi24-UBB (noiembrie 2024) i-am adresat, politicos și cu respect față de un candidat la o astfel de poziție de demnitate a țării, o întrebare importantă legată de polarizările lumii noastre și cum poate un președinte să aducă armonia. În loc să răspundă tot politicos și cu respectul pe care ar trebui să-l demonstreze public un candidat la poziția de președinte al țării, domnul Georgescu a început o analiză irațională atac la adresa mea și la adresa UBB. Mai precis afirma că aș crede că românii nu sunt suficient de buni și ar avea nevoie de cipuri în creier – deși eu sunt probabil primul care am vorbit cu dovezi, în monografia dedicată psihologiei românilor, despre inteligența/creativitatea bună a românilor. Atunci a început să-mi atragă atenția!

Am început așadar să-l urmăresc mai atent, dar nu am avut mult timp la dispoziție pentru că la puțin timp după aceea a avut loc primul tur al alegerilor, unde domnia sa a obținut prima poziție (2 120 401 voturi valabil exprimate – reprezentând 22,94%). Mulți au fost mirați și unii chiar speriați de rezultat, deoarece domnul Georgescu are un discurs grevat major de pseudoștiință (ex. să ne amintim discuția despre formula apei, H2O) și pseudoreligie (ex. cu interpretări prea personale ale textelor sfinte). Eu am fost doar mirat (mă așteptam ca domnul Simion să fie pe prima poziție), deoarece, deși a ocupat prima poziție, totuși abordările sale pseudoștiințifice și de pseudoreligie au atras doar maximum 12% din populația majoră a țării.

Într-adevăr, acest lucru s-a observat atunci când, la chemarea la urne făcută de domnul Georgescu poporului pentru un „ilegal tur 2”, au răspuns doar câteva sute de oameni, ceea ce mie îmi spune că votanții nu i-au fost fideli domnului Georgescu, ci a fost un vot de refuz al clasei politice clasice, venit din ură (față de nedreptăți reale și/sau percepute), frică (față de lucruri pe care nu le înțeleg) și lipsă de alternativă (în oferta politică).

Astfel de abordări pseudoștiințifice și de pseudoreligie există în toată lumea, rămânând însă minoritare în lumea civilizată și important este ca în România oamenii să înțeleagă că acestea sunt abordări alternative științei și religiei, nu sunt știință (cunoaștere) și religie și să nu-și lase mintea și copiii contaminate de acestea! Apoi am aflat de la CSAT despre grozăviile legate de manipulare și ingerințele externe în timpul procesului electoral. Și am început să fiu și mai atent la toți candidații prezidențiabili!

Recent, domnul Georgescu a reluat irațional critica-atac la adresa mea („cipuri”, „Soros”, „individ”, „funcții”, diverse „procese bizare de intenție” etc.), deși eu nu sunt un candidat-pericol pentru ambiția sa de a deveni candidat și președinte al țării (ambiție pe care eu nu o critic și nu o cataloghez în oglindă…). Prin acțiunile și pozițiile publice pe care le am, mă aștept la analize critice naturale din partea mass-mediei (fie acestea mai drepte sau nu) sau a celor cu care intru direct în dezbatere-controversă. De la un om care are ambiția de a deveni președintele țării – adică acela care va face pace mediind între instituții și între stat și societate – nu mă așteptam la atacuri la persoană, cu nume și prenume, cu adevărul ascuns și contorsionat pentru a exprima reproșuri adesea bizare și iraționale.

Nu am reacționat la atacurile sale repetate, fiindcă am vrut să nu interferez cu statutul său de candidat, dar nici nu pot să tot accept acest lucru, surprinzându-mă neplăcut faptul că un „om al păcii” caută de fapt războiul, fără să fie provocat. De aceea, în acest context, fac următoarele precizări de bun-simț, mai ales din respect pentru românii care l-au votat pe domnul Georgescu:

(1) Cu siguranță, sunt un adversar al ideilor domnului Georgescu, mai ales ale celor care vin pe linia pseudoștiinței și a pseudoreligiei. Eu cred că bunăstarea europeană stă pe doi piloni: știința (care produce cunoaștere prin cercetare și o diseminează prin educație) și religia!

Poziția mea adversă nu este însă pentru a interzice alte abordări în spațiul public, ci doar să le diferențiem clar, ca mintea oamenilor să nu fie contaminată, iar poporul să înțeleagă că acestea sunt abordări alternative științei și religiei, nu sunt știință (cunoaștere) și religie! Fac acest lucru în spiritul declarației unui mare democrat și om de stat, Ion Rațiu: „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine”!

Acestea fiind spuse, nu îl consider însă un adversar pe domnul Georgescu, iar un candidat la prezidențiale – care vorbește de Dumnezeu, pace și armonie – ar trebui să înțeleagă aceste distincții importante într-o societate normală, dacă nu se preface. Dar, așa cum am spus, dânsul trebuie să știe (și știe…!) că are în mine un adversar al ideilor sale, care va încerca să protejeze românii, de la copii și tineri la adulți și seniori, de acestea, propunându-le calea corectă a educației-științei și religiei pentru succesul și onorabilitatea socială, fie că domnul Georgescu va mai candida sau nu va mai candida la următoarele alegeri prezidențiale.

Mă miră prevalența ideilor și obsesia domniei sale pentru „cipuri” (implanturi neurocerebrale) și relația mea potențială cu ele, în condițiile în care domnia sa părea disperat să obțină o relație cu Elon Musk, un antreprenor inovator și probabil acum cel mai bogat om din lume, promotorul și campionul cipurilor la nivel internațional! Cipurile domnului Musk sunt bune?

Țin minte că m-am simțit, ca român, inconfortabil când, la o reacție banală a lui Elon Musk despre alegerile din România – „What the heck?” (Ce naiba?) –, domnul Georgescu a răspuns „Thank you for the heck” (Mulțumesc pentru naiba), iar pornind de la asta a urmat o plângere ca la vechea Poartă Otomană (https://www.stiridiaspora.ro/calin-georgescu-mesaje-pentru-elon-musk-si-donald-trump-jr-dupa-ce-acestia-au-comentat-situatia-din-romania_523708.html). Înțeleg psihologic starea de frustrare prin care a trecut, dar nu o consider justificată legal și moral față de români, iar un candidat la poziția de președinte al țării noastre nu poate avea astfel de reacții puerile. Amândoi vorbim despre demnitatea pe care trebuie să o aibă românii, îl rog să o avem și noi!

În final, în sinteză, îi transmit domnului Georgescu următorul mesaj:

Domnule Georgescu, sunt și voi fi un adversar al ideilor dumneavoastră despre lume, pentru că eu cred că lovesc în știință și religie, deci în șansa bunăstării românilor, trezind vechiul obscurantism care ne poate menține în bizarerii, izolare și subdezvoltare, și voi încerca mereu să protejez oamenii de acestea. Eu cred într-o societate modernă construită pe doi piloni, știința și religia!



De aceea îi chem alături de mine pe toți cărora le pasă de copiii lor și de propria persoană să urmăm cu bun-simț calea normală a științei și religiei.



Dar nu sunt adversarul dumneavoastră, așa exprimându-se în fapt, nu doar în vorbe, pacea și înțelegerea între oameni, pe care un candidat la prezidențiale ar trebui le promoveze. Îmi pasă de demnitatea românilor și, dacă și dumneavoastră vă pasă așa cum declarați, haideți să o arătăm și noi tot în fapt (fără demersuri puerile de tip „Thank you for the heck”!). Sincer, de la un om al păcii, care îl invocă des pe Dumnezeu, aștept scuze pentru atacuri neprovocate și nedemne de acest angajament. Apoi sunt dispus oricând să avem dezbateri raționale în legătură cu lucrurile expuse aici sau altele relevante pentru români (fie și de la distanță), dar numai dacă ne asumăm o discuție serioasă, nu de propagandă, adică ne asumăm măcar două din cele patru principii de bază ale unei discuții raționale (obligatoriu principiile identității și non-contradicției, iar dacă se poate și terțul exclus și rațiunea suficientă ar fi mai mult decât cer).



Dacă nu veți ajunge președinte (așa cum sper!), vă urez o viață bună și vă asigur că o să aveți în mine un protector (cât voi putea) ca perspectiva dumneavoastră să se poată exprima liber, dar să rămână minoritară. Iar dacă din nefericire veți ajunge președinte, sper sincer să vă însușiți atributele unui om de stat care nu doar vorbește despre pace, ci o și înfăptuiește, și, foarte important, care chiar înțelege dreptul altora de a nu fi de acord cu el!

La mulți ani, toți buni, tuturor!

P.S. Iar mai în glumă mai în serios, boților Ileana (din Vietnam) și Zhang (din Galați) și altora care vor comenta la subsolul paginii le spun, dar la modul serios, că aici „Nu, nu votăm Călin Georgescu”!

***