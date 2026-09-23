Daniel Dăianu: România traversează turbulențe fără precedent – „Avem un război civil intern și un El Nino economic”

România traversează o perioadă de turbulențe economice și politice, în care efectele războiului de la graniță se suprapun peste conflictele interne și peste presiunile asupra nivelului de trai, a avertizat miercuri președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu.

„Lupta este crâncenă. Avem un război intern, un război civil. Foarte rău că s-a ajuns la această situație. Este nevoie de luciditate din partea politicienilor. Războiul este la graniță și noi ce facem? Există riscul ca, deși avem o corecție bugetară, ce câștigăm să fie mâncat de ce se întâmplă pe plan internațional. Depinde de viteza de corecție”, a afirmat Dăianu, la lansarea celei de-a doua ediții a Indexului Sentimentului Economic NewMoney.ro – INSCOP, eveniment organizat la Academia de Studii Economice din București.

Datele barometrului arată că populația rămâne puternic pesimistă în privința economiei, chiar dacă unele intenții de consum și economisire au crescut.

Președintele Consiliului Fiscal a avertizat că deteriorarea situației internaționale poate anula o parte din efectele ajustării bugetare pe care România încearcă să o realizeze.

„În România există un El Nino economic. Războiul și toate celelalte evoluții externe ne afectează foarte mult. S-ar putea ca traiectoria de scădere a inflației să se schimbe iar. Băncile centrale înăspresc condițiile de politică monetară și această înăsprire va continua.

Urgența este să avem un Guvern cu puteri depline. Eu cred că schița de buget va fi îmbrățișată de toate partidele. În 2027, nu cred că vom avea o recesiune, așa cum se anticipează. Va fi o recesiune în jur de 1% în 2026. Inflația se reduce, dar nu scade nivelul prețurilor. Ce facem cu plafonările la produsele de bază? Eu cred că ar trebui prelungite. Nu e vorba despre populism, ci de luciditate”, a afirmat economistul.

Sentimentul economic rămâne în zona negativă

Datele Indexului Sentimentului Economic NewMoney.ro – INSCOP indică o ameliorare marginală a percepției generale, dar nu o schimbare de climat. Indicele a urcat de la -39,5 puncte în iunie la -38,1 puncte în septembrie, pe o scală de la -100 la +100.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, spune că evoluția indică o „normalizare a incertitudinii economice”: populația nu consideră situația normală sau acceptabilă, dar începe să își adapteze deciziile la ideea că dificultățile vor persista.

Inflația percepută rămâne principalul factor de pesimism. 86,1% dintre românii chestionați cred că prețurile vor crește în următoarele șase luni, față de 84,5% în iunie. Doar 4,3% anticipează o scădere a prețurilor.

Și veniturile actuale sunt o sursă importantă de presiune. 42,3% dintre respondenți spun că veniturile lor s-au diminuat în ultimele 12 luni, în timp ce 44,5% afirmă că au rămas la același nivel. Doar 12,2% declară o creștere a veniturilor.

Pentru următoarele șase luni, percepția este ceva mai puțin pesimistă: 16,3% dintre respondenți se așteaptă ca veniturile familiei să crească, față de 11,5% în iunie, iar proporția celor care anticipează o scădere a veniturilor a coborât de la 37,7% la 34,7%.

Românii economisesc mai mult, dar rămân prudenți

Datele cercetării indică o creștere simultană a intențiilor de economisire și de achiziții importante. Proporția celor care spun că intenționează să cumpere euro în următoarele șase luni a urcat de la 17% în iunie la 24,1% în septembrie. Intenția de a cumpăra titluri de stat a crescut de la 5,2% la 7,3%.

În cazul depozitelor bancare în lei, intenția de economisire a crescut de la 20,6% la 27,4%. Și interesul pentru titlurile de stat s-a majorat, de la 5,2% la 7,3%.

În același timp, crește ponderea celor care declară că au în vedere achiziții importante. 15,4% intenționează să cumpere o mașină în următoarele șase luni, față de 9,5% în iunie, iar 34,1% iau în calcul cumpărarea de electrocasnice sau mobilier, comparativ cu 23,6% în urmă cu trei luni.

Pentru locuințe, 11,3% dintre respondenți spun că intenționează să cumpere o garsonieră, un apartament sau o casă în următoarele șase luni, față de 8,7% în iunie.

Cu toate acestea, majoritatea românilor intenționează să își reducă cheltuielile. 56,4% spun că vor cheltui mai puțin în următoarea jumătate de an, în timp ce 9,4% anticipează că vor cheltui mai mult.

Indexul Sentimentului Economic NewMoney.ro – INSCOP a fost realizat în perioada 1–7 septembrie 2026, prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1.100 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României. Eroarea maximă admisă este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

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