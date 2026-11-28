Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a respins vineri teoria privind o așa-numită „gaură” bugetară de 50 de miliarde de lei, explicând că sumele invocate în spațiul public reprezintă, de fapt, obligații cunoscute și amânate încă din anii 2023 și 2024.

Dăianu a punctat că, din cele 46 de miliarde de lei solicitate de ordonatorii de credite pentru finalizarea anului 2026, doar 19 miliarde reprezintă obligații certe, dintre care aproximativ 15 miliarde către magistrați – sume pentru care soluția o reprezintă eșalonarea. Un risc real pentru deficitul bugetar îl reprezintă însă pierderea unor fonduri din PNRR, situație în care proiectele respective ar trebui finanțate din resurse naționale, a explicat președintele Consiliului Fiscal.

În ceea ce privește scenariile de majorare ale pensiilor și salariilor bugetarilor, Dăianu a arătat că pensiile ar putea fi majorate în 2027 în raport cu inflația medie estimată pentru anul următor, de aproximativ 5%, sau prin acordarea unor ajutoare unice, variantă care ar permite evitarea unor noi taxe dacă salariile din sectorul public rămân înghețate.

De ce nu există o „gaură” de 50 de miliarde de lei în buget

Daniel Dăianu a explicat, la Digi24, că inventarul de aproximativ 50 de miliarde de lei reunește categorii financiare complet diferite, care nu pot fi tratate laolaltă ca o descoperire recentă. În privința restanțelor salariale ale magistraților, care ajung la circa 20 de miliarde de lei cu tot cu dobânzi, președintele Consiliului Fiscal consideră obligatorie o nouă eșalonare.

„În acele aproximativ 50 de miliarde de lei care erau evocate acolo sunt puse laolaltă piese care nu se adună, adică nu au aceeași natură. De pildă, plățile pentru magistrați, care au fost amânate, trebuiau realizate și în 2023, și în 2024. De aceea este utilă harta aceasta, dar o hartă în dinamică. Sunt o categorie specială, și nu numai prin dimensiune, sunt mari. Și este bine ca să se ajungă la o înțelegere cu magistrații, adică să se procedeze iar la o eșalonare. Trebuie să existe o înțelegere și din partea magistraților. Nu comentăm acum cât de justificat.

Impactul unor plăți din PNRR, care s-ar putea să nu fie obținute de statul român. Acest minus ar fi o lovitură pentru buget și ar putea să afecteze cifra finală a deficitului. La magistrați este musai să se eșaloneze. Cu PNRR-ul, însă, dacă nu vom primi sume pe care mizăm și care erau prevăzute în buget, adică bugetul miza pe aceste resurse pentru efectuarea unor proiecte. Nu primește acei bani, deficitul este afectat. Va trebui din resurse naționale”, a spus Daniel Dăianu.

Economistul a insistat asupra diferenței dintre stocul de obligații acumulate în timp și fluxul real de încasări și plăți dintr-un an bugetar, subliniind că aceste datorii erau știute de autorități.

„Nu are cum să fie gaură. Plățile acestea care au fost amânate, de pildă, la magistrați, acestea erau cunoscute. Acum s-a produs acest eveniment, aproximativ 20 de miliarde. Deci nu numai 15,7… sunt aproximativ 20 de miliarde, pentru că sunt și dobânzile… și ea nu este o gaură. Dacă, de pildă, în 2024 s-ar fi făcut aceste plăți, nu am fi ajuns la această sumă foarte mare.

Programul SAFE, iar, nu are cum să fie o gaură. Mie nu-mi este clar cum apare acea sumă de 4,9 miliarde de lei în acest inventar de așa-numite… găurile nu sunt găuri. La plăți pentru concedii medicale, eu, din ce știu, la începutul anului erau prevăzute sume în proiectul de buget. Și ministrul Nazare vorbește de stoc de obligații. Deci nu se lucrează pe flux. Pentru execuția bugetară într-un an contează mai ales fluxul de plăți și fluxul de încasări. Asta ne interesează cel mai mult. Dacă ai lovituri de genul plăților necesare pentru magistrați, faptului că ai sincope și poate chiar neplată din partea unor fonduri pe care mizai, apropo de PNRR, atunci, într-adevăr, ai o problemă”, spune Daniel Dăianu.

Scenariile pentru creșterea pensiilor în 2027

În ceea ce privește pensiile, Daniel Dăianu a spus că pensionarii trebuie sprijiniți după ce pensiile au fost înghețate și afectate de inflația ridicată din 2025 și 2026. Dăianu a propus o indexare raportată la inflația medie prognozată pentru 2027, situată în jurul valorii de 5%, fie acordarea unor ajutoare financiare punctuale.

„Rămâne această controversă mare legată de pensii și salarii. În ceea ce privește salariile… dacă am aplica regula și la salarii, și la pensii, ne-am mișca foarte puțin cu continuarea acestei consolidări. Când spunem prudență, ar trebui să avem în vedere dacă se va face ceva pentru pensionari. Pentru pensionari, în primul rând, pentru că cei mai mulți au venituri cu care se descurcă greu și inflația a fost mare și în 2025, și în 2026. Și ei au avut pensiile înghețate. Există o posibilitate. Oricum, trebuie ajutați. Cum? Dacă se va recurge la o indexare, eu aș face-o în raport nu cu ce spune regula. Aș face-o în raport cu inflația medie așteptată în 2027, în jur de 5%. Ai proteja puterea de cumpărare medie în 2027, fie ea diferită între pensionari. Există și altă posibilitate, să ai ajutoare. Sunt numite «one-off» (o singură dată – n.r.), adică nu ai umbla la creșteri”, susține Dăianu.

Cum pot fi evitate noi majorări de taxe și impozite

Președintele Consiliului Fiscal a vorbit și despre o revenire moderată a economiei în 2027, cu un avans cuprins între 1,5% și 1,8%, și a afirmat că România poate evita creșterea fiscalității dacă Guvernul aplică o majorare „prudentă” a pensiilor și menține plafonate cheltuielile cu salariile bugetarilor.

„Pensiile și salariile de departe reprezintă grosul cheltuielilor bugetului. Aici, dacă suntem foarte cumpătați și drămuim, fie facem o creștere foarte prudentă, fie ajutoare pentru pensionari, ne abținem la salariați, nu este nevoie de noi taxe și impozite. Așa cred eu. Vom avea o anume revenire a economiei în 2027. Este realist să gândim că o creștere între 1,5 și 1,8%. Va schimba și atmosfera”, a mai afirmat președintele Consiliului Fiscal.

Președintele PSD Sorin Grindeanu: „Ministrul Finanţelor are de făcut o rectificare corectă”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut vineri că actualul Guvern a preluat de la fostul premier Ilie Bolojan un buget cu obligații de plată neachitate în valoare de aproape 50 de miliarde de lei.

El a transmis că ministrul Finanțelor are acum, după prezentarea Raportului privind starea finanțelor publice, ”de pus ordine în plăți și de făcut o rectificare corectă, cu priorități clare”, urmată de elaborarea unui buget realist pentru anul 2027.

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