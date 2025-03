Daniel Dăianu: „Bugetul este într-o situație cumplită”, dar „e prematur să spunem că avem un derapaj bugetar ce nu mai poate fi corectat”

Este încă prematur să spunem că asistăm la un derapaj bugetar ce nu mai poate fi corectat în restul anului, dar România nu poate continua cu deficite bugetare de magnitudinea celui din 2024, consideră Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Potrivit acestuia, liderii politici ar trebui nu mai facă promisiuni care nu au susținere, ci să iasă public și să prezinte transparent situația „cumplită” în care se găsește bugetul României.

„Este prematur să procedăm la o reimaginare a (țintei) deficitului probabil din acest an. Este bine că ministrul finanțelor (Barna Tanczos) a subliniat în mod ferm că suntem cu ochii pe venituri și cheltuieli, dar trebuie nu numai să fim cu ochii pe cheltuieli, trebuie să facem în așa fel încât ele să fie ținute sub control. Impactul recalculării pensiilor se simte de la început în acest an – în 2024 a avut o influență numai începând cu septembrie. Avem și cheltuielile pentru asistența socială și se vede că au crescut în acest an, apoi cheltuieliile cu dobânzile au crescut mult în primele 2 luni, iar Consiliul Fiscal a spus că este foarte ambițioasă cifra care a fost arondată acestui capitol în proiectul de buget. (…) Dar este încă prematur să spunem că asistăm la un derapaj ce nu mai poate fi corectat”, a spus Dăianu, într-o intervenție la Digi24.

Soluția de avarie: Tăierea de la investiții

Președintele Consiliului Fiscal a exclus posibilitatea unei majorări a pensiilor în acest an, după recalcularea din septembrie 2024. Consiliul Fiscal este instituția macro-prudențială care analizează construcția și execuția bugetară.

„Acest gen de declarații (politice despre majorarea pensiilor în acest an – n.r.) nu au raționalitate economică. Se creează așteptări – pensionarilor, populației în ansamblu, care nu au sens. Am avut un joc al declarațiilor în 2024 izvorât din alegeri, dar trebuie să terminăm cu asemenea promisiuni. Avem lideri și lideri politici – unii își dau seama în ce situație cumplită este bugetul public și au anunțat asta, iar apoi avem lideri politici care se joacă cu declarațiile. Înțeleg că avem alegeri prezidențiale în acest an, dar să nu luăm cetățenii de naivi. Este vorba despre respectul față de cetățeni”, a spus Daniel Dăianu.

Dăianu consideră că ar trebui prezentată toată situația bugetului public cetățenilor.

„Să fie un document care să fie examinat, prezentat, de la premier la ce zice ministrul finanțelor și să se arate că avem un deficit bugetar ce nu poate fi continuat la o asemenea magnitudine, iar apoi să terminăm cu declarații care sunt doar promisiuni ce nu pot fi acoperite”, a afirmat președintele Consiliului Fiscal.

Potrivit acestuia, există câteva modalități de a reduce cheltuielile, de o manieră semnificativă, în special existând spațiu pe zona cheltuielilor de capital. Asta ar însemna o reducere a investițiilor.

„Este greu pentru că autoritățile locale țipă și cer fonduri. Dar este o soluție pe care noi o întrevedem”, a mai spus Dăianu.

