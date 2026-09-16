cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

16 septembrie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Daniel Buda: Exporturile de oi către țări terțe ar putea fi deblocate în maximum o lună

Rss
De Alexandra Pele

16 septembrie, 2026

Exporturile de animale vaccinate către țări terțe ar urma să fie deblocate în maximum o lună, a declarat europarlamentarul PNL Daniel Buda în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Comisiei Europene.

„Vreau să-ți dau un mesaj foarte clar către crescătorii de oi: că, în maximum o lună de zile, în urma discuțiilor purtate cu comisarul Várhelyi, vor fi deblocate exporturile de animale care vor fi vaccinate către țări terțe, astfel încât să știe cum își fac mai departe planurile pe ceea ce înseamnă managementul fermelor”, a afirmat Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din PE.

Potrivit acestuia, fermierii se confruntă în prezent cu probleme legate de lipsa furajelor și a apei, iar lipsa unei piețe pentru comercializarea animalelor amplifică dificultățile din ferme.

Buda a susținut că România a primit asigurări din partea Comisiei Europene atât în privința vaccinurilor, cât și a reluării exporturilor către țări terțe.

„Avem promisiuni ferme din partea Comisiei Europene, pe de o parte, că vom primi peste 1.300.000 de doze în mod gratuit pentru a vaccina animalele și, în același timp, că vom putea exporta aceste animale către piețele din țări terțe”, a spus europarlamentarul.

Europarlamentarul a precizat că animalele destinate exportului vor trebui vaccinate în centrele de colectare din județele Tulcea și Constanța.

„Animalele care pleacă la export vor pleca doar dacă sunt vaccinate și se vor vaccina doar în Tulcea și în Constanța, în centrele de colectare. Nu este vorba de o vaccinare (…) la nivelul efectivului întregii țări, ci doar acele animale care pleacă către export”, a explicat Daniel Buda.

(Corespondență de la Strasbourg)

(Citește și: ”Aproximativ 100 de oieri au rămas în Capitală și cer o discuție la Guvern. Liderii lor amenință că vor bloca Valea Oltului dacă nu le sunt acceptate revendicările”)

***



Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți