Daniel Buda: Exporturile de oi către țări terțe ar putea fi deblocate în maximum o lună

Exporturile de animale vaccinate către țări terțe ar urma să fie deblocate în maximum o lună, a declarat europarlamentarul PNL Daniel Buda în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Comisiei Europene.

„Vreau să-ți dau un mesaj foarte clar către crescătorii de oi: că, în maximum o lună de zile, în urma discuțiilor purtate cu comisarul Várhelyi, vor fi deblocate exporturile de animale care vor fi vaccinate către țări terțe, astfel încât să știe cum își fac mai departe planurile pe ceea ce înseamnă managementul fermelor”, a afirmat Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din PE.

Potrivit acestuia, fermierii se confruntă în prezent cu probleme legate de lipsa furajelor și a apei, iar lipsa unei piețe pentru comercializarea animalelor amplifică dificultățile din ferme.

Buda a susținut că România a primit asigurări din partea Comisiei Europene atât în privința vaccinurilor, cât și a reluării exporturilor către țări terțe.

„Avem promisiuni ferme din partea Comisiei Europene, pe de o parte, că vom primi peste 1.300.000 de doze în mod gratuit pentru a vaccina animalele și, în același timp, că vom putea exporta aceste animale către piețele din țări terțe”, a spus europarlamentarul.

Europarlamentarul a precizat că animalele destinate exportului vor trebui vaccinate în centrele de colectare din județele Tulcea și Constanța.

„Animalele care pleacă la export vor pleca doar dacă sunt vaccinate și se vor vaccina doar în Tulcea și în Constanța, în centrele de colectare. Nu este vorba de o vaccinare (…) la nivelul efectivului întregii țări, ci doar acele animale care pleacă către export”, a explicat Daniel Buda.

(Corespondență de la Strasbourg)

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