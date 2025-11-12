Sondaj – Daniel Băluță (PSD) conduce în cursa pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR) îi suflă în ceafă

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), rămâne favoritul alegătorilor în cursa pentru Primăria Capitalei, cu 24% din voturi, conform sondajului realizat în noiembrie de către Avangarde. El este urmat, la fel ca și în sondajele următoare, de Ciprian Ciucu (PNL), primarul Sectorului 4 – cu 21% din intenții, și de Cătălin Drulă (USR) – 20% din electorat.
„Cu ce candidat ați vota dacă duminica viitoare ar fi alegeri?”
- Daniel Băluță (PSD) – 24%
- Ciprian Ciucu (PNL) – 21%
- Cătălin Drulă (USR) – 20%
- Anca Alexandrescu (independent, susținută de AUR) – 17%
- Vlad Gheorghe (independent) – 5%
- Ana Ciceală (SENS) – 4%
- Virgil Alexandru Zidaru (independent) – 4%
- Liviu Negoiță (PUSL) – 3%
- Alt candidat – 2%
88% dintre respondenți au indicat deja un candidat, ceea ce sugerează o piață electorală relativ cristalizată cu o lună înainte de alegeri.
Indiferent cu cine votează, 30% din bucureșteni cred că va câștiga Daniel Băluță
- Daniel Băluță – 30%
- Ciprian Ciucu – 19%
- Cătălin Drulă – 15%
- Anca Alexandrescu – 12%
- Ana Ciceală – 3%
- Vlad Gheorghe – 3%
- Virgil Alexandru Zidaru – 2%
- Altul – 5%
- NS/NR – 11%
Metodologie
Volum eșantion: 1.080 respondenți
Metodă de culegere: interviu față-în-față (door to door)
Perioada de colectare a datelor: 2 – 7 noiembrie 2025
Marja de eroare: ± 3,2%
Nivel de încredere: 95%
Reprezentativitate: eșantion reprezentativ pentru populația adultă din București
