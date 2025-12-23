Danemarca reacționează nervos după ce Donald Trump a numit un trimis special al SUA pentru Groenlanda

Președintele Donald Trump a anunțat duminică seară, pe rețeaua sa Truth Social, că îl numește pe guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, în funcția de trimis special al SUA pentru Groenlanda. Această decizie l-a determinat pe ministrul de externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, să-l convoace pe ambasadorul SUA, pentru a-i comunica că numirea unui trimis special al SUA pentru Groenlanda sugerează interesul continuu al Americii pentru preluarea insulei bogată în resurse naturale.

„Sunt încântat să anunț că îl numesc pe MARELE guvernator al Louisianei, Jeff Landry, în funcția de trimis special al Statelor Unite pentru Groenlanda. Jeff înțelege cât de esențială este Groenlanda pentru securitatea noastră națională și va promova cu tărie interesele țării noastre pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea aliaților noștri și, într-adevăr, a lumii întregi. Felicitări, Jeff!”, a scris Trump în postarea de pe Truth Social.

După numirea lui Landry, timis special pentru Groenlanda, Rasmussen a declarat pentru Reuters într-o declarație trimisă prin e-mail: „Numirea confirmă interesul continuu al americanilor față de Groenlanda. Cu toate acestea, insistăm ca toți – inclusiv SUA – să arate respect pentru integritatea teritorială a Regatului Danemarcei.”

Într-o declarație separată, Rasmussen a spus la CBS News că este „profund furios” de numire și a avertizat Washingtonul să respecte suveranitatea Danemarcei.

Acest lucru a determinat Danemarca să-l convoace pe ambasadorul SUA. Oficialii danezi l-au convocat, de asemenea, pe ambasadorul SUA în august, după un raport conform căruia cel puțin trei persoane cu legături cu Trump au efectuat operațiuni de influență sub acoperire în Groenlanda.

Trump a declarat în repetate rânduri că SUA ar trebui să aibă jurisdicție asupra Groenlandei, în principal pentru apărare și zăcăminte bogate în minerale. Insula arctică, situată strategic, se încadrează în inițiativa mai largă a apărării emisferei vestice.

