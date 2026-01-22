Danemarca anunță că e gata să discute despre Groenlanda, dar cu respectarea „integrității sale teritoriale”

Danemarca dorește să continue „un dialog constructiv cu aliații săi” referitor la Groenlanda și securitatea în Arctica, dar cu respectarea „integrității sale teritoriale”, a declarat șefa Guvernului de la Copenhaga, Mette Frederiksen (foto).

„Putem negocia toate aspectele politice: securitate, investiții, economie. Dar nu ne putem negocia suveranitatea”, a transmis prim-ministrul danez într-un comunicat.

Chestiunea suveranității nu a fost abordată, a confirmat ea, după anunțul președintelui american Donald Trump despre un proiect de acord cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Frederiksen a spus că Alianța este pe deplin conștientă de poziția Danemarcei și că a fost informată că discuțiile lui Rutte nu au implicat suveranitatea țării sale, transmite Agerpres.

Secretarul general al NATO a garantat, la rândul său, că subiectul suveranității Groenlandei nu a fost abordat în cadrul discuțiilor cu președintele SUA.

Prim-ministrul danez a subliniat că și-a „coordoonat eforturile” cu guvernul groenlandez pe tot parcursul întregii discuții. „Am menținut un dialog strâns cu NATO și eu însămi am discutat cu regularitate cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în special înainte și după întâlnirea lui cu președintele Trump la Davos”, a explicat ea.

„Regatul Danemarcei dorește să continue un dialog constructiv cu aliații săi privind modalitățile de întărire a securității în Arctica, inclusiv ‘Domul de Aur ‘ american, cu condiția ca acest lucru să se facă cu respectarea integrității noastre teritoriale”, a declarat Mette Frederiksen.

După întâlnirea cu Mark Rutte, Donald Trump a declarat că aliații din Arctica de Vest ar putea ajunge la un acord care să satisfacă dorința sa pentru un sistem de apărare antirachetă – Golden Dome – și accesul la minereuri, blocând în același timp ambițiile Rusiei și pe cele ale Chinei.

Statele Unite ar urma să obțină drept de suveranitate asupra unor mici porțiuni din teritoriul Groenlandei, unde să construiască baze militare, potrivit unui proiect de acord avut în vedere de președintele Donald Trump, scrie New York Times.

Unul dintre oficialii care au luat parte la discuțiile de la Davos a comparat conceptul propus cu statutul bazelor Regatului Unit din Cipru, care sunt considerate teritoriu britanic.

***