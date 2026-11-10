Dan Bucșa, Wellington Management: Patru direcții de dezvoltare pentru antreprenorii români în noua economie globală

Companiile românești trebuie să se pregătească pentru venirea investitorilor asiatici în Europa, intensificarea concurenței pe piața europeană și extinderea către Balcanii de Vest, India și America Latină.

În paralel, România are nevoie de investiții în productivitate, de o strategie industrială și de o mai bună valorificare a capitalului disponibil. Sunt câteva dintre mesajele transmise de Dan Bucșa, Macro Strategist la Wellington Management, în intervenția sa de la Concordia Summit 2026.

Pornind de la schimbările din comerțul internațional și de la reconfigurarea lanțurilor de aprovizionare, Dan Bucșa a identificat patru direcții pe care companiile românești ar trebui să le urmărească.

1. Companiile chineze și asiatice vor veni să producă în Europa.

Noile reguli de origine vor determina companii din China și din alte economii asiatice să își mute operațiunile de producție pe continent. Pentru firmele românești, această evoluție poate crea oportunități de parteneriat și integrare în noile lanțuri industriale: „Vor veni companii chineze și alte companii asiatice să producă în Europa din cauza regulilor de origine. Așteptați-vă să vină și aici. Puteți lucra cu ele. Iar, în cele din urmă, ceea ce își dorește Europa este ca operațiunile lor europene să se desprindă de companiile-mamă din China.”

2. Companiile europene vor deveni concurenți mai puternici pe piețele interne.

Restricțiile și dificultățile întâmpinate pe piețele externe vor determina firmele europene să concureze mai intens în interiorul continentului. Dan Bucșa anticipează că presiunea va fi resimțită inclusiv de companiile românești, în special în sectorul serviciilor: „Vom avea mai multă concurență în interiorul Europei, pentru că, dacă nu putem concura în exterior, vom concura între noi. Așteptați-vă ca firmele europene să vină după cota dumneavoastră de piață, în special în servicii. Acest fenomen va deveni din ce în ce mai puternic.”

3. Extinderea în Balcanii de Vest trebuie pregătită înainte de aderarea acestor state la UE.

Alinierea legislației din Balcanii de Vest la standardele europene creează premisele dezvoltării unor noi relații comerciale. Dan Bucșa recomandă companiilor românești să intre din timp pe aceste piețe, fără să aștepte momentul aderării efective la Uniunea Europeană: „Căutați oportunități de extindere a afacerilor. Avem două direcții importante. Una este reprezentată de Balcanii de Vest, pentru că legislația lor devine din ce în ce mai aliniată cu a noastră, pe măsură ce încearcă să adere la Uniunea Europeană. Dacă așteptați până când vor intra efectiv în UE, va fi prea târziu. Așa că planificați din timp.”

4. India și America Latină sunt următoarele direcții majore pentru exporturile europene.

Acordurile comerciale ale Uniunii Europene deschid oportunități în aceste regiuni, iar companiile românești ar trebui să urmărească atât piețele de desfacere, cât și posibilitatea de a-și reloca sau diversifica lanțurile de aprovizionare: „Europa are acorduri comerciale. Acorduri importante. Următoarele direcții majore pentru dezvoltarea exporturilor europene sunt India și America Latină. Uitați de China. Nu vom putea concura acolo prea curând, cu excepția situației în care își depreciază masiv moneda.”

Recomandarea sa este ca firmele să caute inclusiv parteneri locali și să analizeze oportunitățile de prezență directă în aceste economii.

„Urmăriți deplasarea lanțurilor dumneavoastră de aprovizionare către aceste două regiuni. Este foarte important. Sau poate mergeți chiar dumneavoastră acolo și căutați parteneri. Acestea sunt regiunile care se deschid pentru Europa”, a comentat el.

România are nevoie de un nou model de creștere: Pe modelul actual, potențialul de creștere este de numai 1–1,5% din PIB

În opinia lui Dan Bucșa, economia României nu mai poate continua pe modelul care a susținut dezvoltarea din ultimii ani. Fluxurile de capital care au alimentat creșterea regiunii nu mai au aceeași amploare, iar productivitatea economiei românești a avansat cu mai puțin de 1% pe an în ultimul deceniu.

Pe modelul actual, potențialul de creștere al României este de numai 1–1,5%, un ritm insuficient pentru a susține o poveste de creștere atractivă pentru investitori.

„Fluxurile de capital au nevoie de o poveste de creștere. Iar Europa și România trebuie să-și asume un rol de creștere. Au existat evoluții în ultimii 10 ani care pur și simplu nu ne mai permit să continuăm așa cum am făcut-o.”

Schimbarea presupune și identificarea unor noi motoare industriale. Sectoare precum industria auto, chimia și alte industrii energointensive, care au contribuit la dezvoltarea economică europeană, nu mai înregistrează ritmurile de creștere din trecut.

Un alt semnal de alarmă este deteriorarea competitivității muncii. Dacă în urmă cu zece ani România se afla în primele cinci țări europene la acest indicator, măsurat prin raportul dintre productivitate și salarii, acum se situează sub media europeană și sub majoritatea economiilor din Europa Centrală, dar și sub Italia, Portugalia și Spania.

Soluția nu este reducerea salariilor, ci investiția în productivitate, susține economistul. „Nu cred că soluția este tăierea salariilor în sectorul privat. Cred că soluția este creșterea productivității acolo. Deci avem nevoie de investiții în acest sens.”

Printre dezavantajele structurale ale României, Dan Bucșa a enumerat costurile ridicate cu energia, birocrația, cheltuielile asociate dezvoltării infrastructurii și incertitudinea fiscală, pe care a descris-o drept un cost important pentru investitori.

România trebuie să reducă împrumuturile statului: România și Polonia se numără anual printre primii cinci emitenți la nivel global, iar în 2026 România ocupă locul al treilea, după Arabia Saudită și Mexic.

Dan Bucșa a atras atenția asupra poziției României în clasamentul emitenților de datorie în valută forte. România și Polonia se numără anual printre primii cinci emitenți la nivel global, iar în 2026 România ocupă locul al treilea, după Arabia Saudită și Mexic, înaintea Poloniei, Braziliei și Africii de Sud. În opinia sa, reducerea împrumuturilor statului și continuarea ajustării fiscale sunt necesare pentru a diminua costurile de finanțare ale economiei.

„Ne distingem acolo drept cea mai mică țară care se împrumută cel mai mult. Așadar, statul este cel care trebuie să-și reducă împrumuturile, iar această ajustare fiscală trebuie să continue”, a declarat el.

În privința finanțării companiilor, problema este diferită: Europa are nevoie de o piață de capital unificată, care să permită accesul la investiții de anvergură. Fragmentarea burselor și protejarea intereselor financiare naționale limitează dimensiunea piețelor și fac capitalul mai scump pentru companii.

„Cred că singura șansă a Europei este să vină cu o piață europeană unificată. Obișnuiam să spun că regiunea trebuie să aibă o singură bursă. Cred că Europa trebuie să aibă una. Și cred că naționalismul financiar din Europa este un cost pentru companii peste tot, inclusiv în România”, a spus Bucșa.

Agricultura și procesarea alimentară, o oportunitate pentru România

Un alt subiect abordat în intervenție a fost impactul acordurilor comerciale europene asupra agriculturii. Deschiderea piețelor va aduce mai multă concurență pentru fermierii europeni, protejați timp de decenii de competiția externă.

Dan Bucșa consideră că România are avantaje structurale în agricultură și industria alimentară, în special datorită costurilor de producție mai mici. Problema este lipsa lanțurilor de aprovizionare și a capacităților de procesare care să permită valorificarea producției.

„România poate concura în agricultură și industria alimentară pentru că avem, în mod structural, costuri de producție mai mici. Problema este că nu avem lanțul de aprovizionare necesar. Suntem în top 10 mondial la exporturile de grâu, dar nu contăm aproape deloc când vine vorba despre produse alimentare procesate.”

Soluția presupune investiții în procesare și implicarea statului în organizarea și funcționarea lanțurilor de aprovizionare, nu neapărat în crearea unor structuri administrative sau cooperative fără eficiență economică.

„Avem nevoie de mai multe investiții în această zonă. Și trebuie, de asemenea, să determinați statul să se implice în funcționarea lanțului de aprovizionare. Nu să facă acele cooperative care nu vor funcționa niciodată, ci să se asigure că lanțurile de aprovizionare funcționează.”

În final, Dan Bucșa a recomandat companiilor să nu încerce să construiască singure toate resursele și competențele de care au nevoie pentru dezvoltare. Parteneriatele pot accelera atât creșterea afacerilor, cât și accesul la finanțare și expertiză.

„Nu reinventați apa caldă. Căutați parteneri, atât pentru dezvoltare, cât și pentru capital. Există foarte multă expertiză disponibilă și o puteți găsi. Nu încercați să reinventați totul singuri.”

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