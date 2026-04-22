Dan Bădin, Deloitte: O treime dintre companiile din România au deficiențe de capitalizare

Aproximativ o treime din totalul companiilor din România au deficiențe de capitalizare, iar în 2024 s-a consemnat o creștere a numărului acestor companii de 8%, comparativ cu 2023, a declarat Dan Bădin, partener Servicii Fiscale Deloitte, la conferința Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea tuturor instrumentelor de irigare financiară a economiei, organizată miercuri de Conferințele CDG la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, multe sunt cu cifră de afaceri zero, în timp ce 36% sunt firme care au număr de angajați zero. În același timp, aproximativ 10% au toate problemele, inclusiv capital sub nivelul reglementat.

În opinia sa, deși piața financiară locală – de la bănci la bursă și private equity – s-a dezvoltat în ultimele două decenii, companiile continuă să se bazeze excesiv pe finanțare externă și mai puțin pe capital propriu și profit reinvestit.

„Autofinanțarea mi se pare că este cea mai sănătoasă formă de finanțare”, a afirmat Bădin, subliniind că multe firme românești sunt vulnerabile din cauza capitalizării reduse și a unei culturi limitate a reinvestirii profitului.

El a explicat că problemele de capitalizare sunt agravate de factori precum marje reduse de profit, management financiar insuficient sau o cultură a distribuirii dividendelor în detrimentul investițiilor, ceea ce afectează capacitatea companiilor de a se dezvolta sustenabil.

