Damen Shipyards Mangalia demarează discuțiile cu potențialii investitori interesați de oportunitatea strategică – a depus planul de reorganizare

Damen Shipyards Mangalia a depus la judecătorul-sindic planul de reorganizarea și demarează discuțiile cu potențiali investitori și actori relevanți din industrie interesați de această oportunitate strategică, anunță administratorul judiciar al companiei, Casa de Insolvență Transilvania (CITR).

Planul CITR propune implementarea unei măsuri de reorganizare prin transfer de business, structură juridică și operațională menită să asigure continuitatea activității șantierului naval, inclusiv preluarea salariaților și realizarea investițiilor necesare pentru menținerea capacităților tehnice și operaționale.

Mecanismul propus urmărește conservarea valorii Damen Shipyards Mangalia, maximizarea gradului de recuperare a creanțelor și menținerea funcțională a unui activ strategic pentru economia națională.

„Planul de reorganizare pe care l-am depus oferă cea mai solidă și realistă șansă pentru angajați de a-și păstra locurile de muncă și pentru șantier de a beneficia de investițiile necesare modernizării și relansării pe termen lung. Obiectivul nostru este clar: continuitate, investiții și protejarea forței de muncă”, a declarat, citat într-un comunicat, Paul Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR.

Se caută proiecte și demarează discuțiile cu investitorii

În paralel cu demersurile privind implementarea planului, sunt în curs discuții pentru contractarea unor noi proiecte de reparații navale, care să asigure menținerea activității curente și utilizarea capacităților tehnice până la realizarea transferului de business, în concordanță cu măsurile prevăzute în plan.

„În perioada următoare, vom demara discuții cu potențiali investitori și actori relevanți din industrie interesați de această oportunitate strategică. Asigurăm deplină transparență în proces și vom pune la dispoziția celor interesați toate informațiile necesare pentru o analiză riguroasă, inclusiv prin organizarea de vizite în șantier, pentru evaluarea directă a activelor și a capacităților operaționale existente”, a subliniat Florin Constantin, senior partner CITR și manager de proiect.

Planul de reorganizare urmează să fie supus votului creditorilor în cadrul Adunării creditorilor convocată pentru data de 25 martie, iar ulterior acesta să fie analizat de către judecătorul-sindic, în vederea confirmării.

CITR, liderul pieței de restructurare și insolvență din România încă din anul 2008, are o experiență de peste 25 de ani pe piața insolvenței și mai mult de 1.200 de proiecte gestionate.

