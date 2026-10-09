Rheinmetall cumpără șantierul naval Damen Mangalia cu 138 de mil. €

Șantierul Damen Shipyards Mangalia a fost vândut vineri, la preţul de 138.034.320,47 euro, fără TVA, către Rheinmetall Real Estate România SRL, anunță un comunicat CITR.

Aceasta este a cincea licitație, iar prețul este 75% din valoarea de pornire de 184 de milioane de euro, fixat la prima licitație, din iunie.

CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, si liderul pietei de restructurare si insolvenţă din România, anunţă că a vândut şantierul astăzi, 9 octombrie 2026, în urma procedurii de licitaţie, la preţul de 138.034.320,47 milioane de euro, fără TVA. Câştigătorul licitaţiei este Rheinmetall Real Estate România SRL.

„Acest demers asigură posibilitatea reluării activităţii Şantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activităţii şi o perspectivă de viitor încurajatoare”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Începe construcția celor 4 nave militare contractate prin SAFE

Vânzarea şantierului naval este extrem de importantă în contextul în care Guvernul României a semnat un contract de 920 de milioane de euro cu colosul german Rheinmetall pentru construirea, în acea locaţie, a patru nave militare.

Finanţat cu 920 de milioane de euro, prin programul european SAFE, contractul trebuie onorat într-un termen extrem de strâns: până în 2030. Rheinmetall nu s-a prezentat la nicio licitaţie, până vineri.

CITR este liderul pieţei de restructurare si insolvenţă din România. Cu o experienţă de peste 25 de ani şi peste 1.200 de proiecte gestionate, CITR distribuie anual peste 100 de milioane de euro creditorilor, în misiunea sa de a salva valoarea din companiile româneşti de impact.

Guvernul salută achiziția,” pas important pentru relansarea activității unuia dintre cele mai importante obiective industriale ale României”

Guvernul a transmis un mesaj în care salută atribuirea șantierului către Rheinmetall, moment de relansare a Damen Mangalia cu ajutrul programului SAFE.

Prezentăm integral comunicatul transmis de Palatul Victoria:

„După o perioadă de dificultăți financiare, care a culminat cu falimentul și disponibilizarea a aproape 1.000 de angajați, investițiile planificate vor permite reluarea activității, crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea șantierului în perspectiva transformării sale într-unul dintre principalele centre europene de construcții navale militare. Aprobarea achiziției este rezultatul negocierilor desfășurate în cadrul Programului SAFE, în cadrul cărora Guvernul României a condiționat implementarea achizițiilor militare de la Rheinmetall de asumarea unor investiții în industria românească de apărare, inclusiv pentru revitalizarea Șantierului Naval Mangalia. În acest fel, negocierile au urmărit nu doar asigurarea echipamentelor militare necesare Armatei României, ci și valorificarea fondurilor disponibile pentru dezvoltarea industriei naționale, crearea de locuri de muncă și transferul de tehnologie. Relansarea Șantierului Naval Mangalia prezintă o importanță deosebită și pentru securitatea României la Marea Neagră. Dezvoltarea capacităților de construcție a navelor militare va contribui la consolidarea industriei naționale de apărare și a rolului României pe flancul estic al NATO. Proiectul se înscrie în obiectivul Guvernului de a utiliza Programul SAFE atât pentru modernizarea Armatei României, cât și pentru reindustrializarea țării și consolidarea capacității României de a produce echipamente militare pe teritoriul național.”

****