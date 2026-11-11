Damen Galaţi va construi nave de transport amfibiu pentru marina olandeză

Damen Galaţi ar putea fi finaliza anul acesta portavionul de drone destinat marinei portugheze, iar anul viitor va dezvolta patru nave de transport amfibiu pentru marina Ţărilor de Jos și va începe construcţia a şase fregate, relatează News.ro.

Cu peste 30 de nave militare construite pentru diferite ţări NATO sau aliaţi, Damen Galaţi rămâne în continuare unul dintre cele mai importante şantiere europene din domeniul marinei militare. Portugalia, Ţările de Jos şi Belgia vor fi următorii beneficiari.

Pe lângă cele nouă nave pe care le are deja în lucru la malul Dunării, în diferite stadii, va beneficia de o nouă comandă, destinată marinei olandeze.

„Următorul proiect pe care îl vom produce la Galaţi îl reprezintă navele de transport amfibiu”, a declarat pentru News.ro Richard Keulen, director Corporate Strategy & Innovation la Damen, prezent la Euronaval, cea mai mare expoziţie de apărare navală din lume, care a reunit la Paris 715 expozanţi din 41 de ţări, în perioada 3-6 noiembrie.

Una dintre machetele cu care se mândreşte Damen este cea a navei de sprijin pentru luptă (Combat Support Ship – CSS) Den Helder, livrată la începutul anului 2025. Construită la Galaţi, este nava-fanion nu doar a marinei olandeze ci şi a Grupului 1 maritim NATO care operează în Atlanticul de Nord, Marea Nordului şi Marea Baltică.

Noul model al navei de transport amfibiu nu a fost încă dezvăluit. „Nu vi-l putem arăta, deoarece este încă, mai mult sau mai puţin, secret. Sperăm să organizăm o expoziţie de amploare în Olanda, pe 19 noiembrie. Este expoziţia noastră dedicată apărării, spune Keulen.

„Are o funcţie principală: ar trebui să poată sprijini operaţiunile amfibii ale Corpului nostru Regal de Infanterie Marină al Ţărilor de Jos. De asemenea, va servi ca platformă de comandă şi centru logistic”, mai spune directorul Damen.

Există deja interes extern pentru acest nou model.

„Ştim cu siguranţă că Regatul Unit este interesat să se alăture acestui program. Aşadar, vor achiziţiona şi ei patru nave. Dar decizia finală aparţine încă guvernelor, aşa că acestea trebuie să stabilească acum modul în care se pot alătura programului”, a adăugat Richard Keulen.

Galaţiul, vizat de noile planuri de înzestrare a marinei olandeze

„Revenind la noile planuri, Ministerul Apărării din Ţările de Jos trebuie să-şi înlocuiască întreaga flotă, iar noi am pierdut, de fapt, puţin din elanul de a înlocui navele. După încheierea Războiului Rece, cu toţi am crezut că pacea eternă era deja o realitate dar, din păcate, vedem acum că suntem departe de acest lucru. Aşadar, în prezent ne confruntăm cu o serie de proiecte care ne sunt încredinţate şi pe care trebuie să le punem în practică”, a explicat Keulen cum a ajuns marina militară să primeze în noul context.

Un alt proiect în stadiu avansat vizează construcţia a cel puţin şase fregate, patru pentru Ţările de Jos şi două pentru Belgia.

„Acest model de navă va fi, de asemenea, produs în mare parte la Galaţi, în următorii doi sau trei ani. Vom începe producţia anul viitor”, a spus Keulen.

Aproape de stadiul final se află primul portavion de drone, aflat în prezent în docul uscat, într-un stadiu avansat. Lung de 107,6 metri, în valoare de 132 de milioane de euro, va înzestra armata Portugaliei.

„Va fi predată clientului, cred, la sfârşitul acestui an sau la începutul anului viitor”, a declarant Keulen.

În lucru sunt şi două nave de sprijin multirol.

„În concluzie, Galaţi va fi destul de ocupat cu proiecte militare pentru Ministerul Apărării din Ţările de Jos. Dar, dacă putem integra şi optimiza alte programe, cu siguranţă vom face acest lucru. optăm mai întâi pentru aceste programe naţionale, militare, şi apoi vedem dacă putem adăuga programe civile”, a concluzionat directorul Damen.

****