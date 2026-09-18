Damen Olanda contestă reducerea prețului de vânzare a șantierului naval din Mangalia

Damen Holding BV, principalul creditor al Damen Mangalia, contestă decizia instanţei de a permite modificarea procedurii de vânzare a şantierului naval, modificarea ce înseamnă reducerea prețului.

Pe de altă parte, sindicaliștii avertizează că admiterea apelului olandezilor ar întârzia vânzarea șantierului, ceea ce ar putea duce la imposibilitatea livrării la timp a navelor programate a fi construite prin SAFE

Reamintim că instanța a decis ca în locul celor şase licitaţii lunare consecutive cu preţ de pornire de 184 milioane de euro, valoarea si redusă la 75%, apoi 50%, în cazul neprezentării ofertanţilor.

Damen Olanda contestă hotărârea instanței

Printre documentele care au ajuns în această săptămână în atenţia magistraţilor Tribunalului Constanţa se numără şi apelul formulat de o echipă de avocaţi, în numele companiei olandeze Damen Holding BV, relatează News.ro.

Reprezentanţii Damen Holding BV susţin că prevederea la care se referă bunurile care „nu au fost valorificate într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 12 luni” este incorect interpretată, pentru că legea a fost modificată la finalul anului trecut.

„În cazul vânzării bunurilor prin licitaţie publică, aceasta se va putea efectua şi potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. În cazul în care adunarea creditorilor nu aprobă un regulament de vânzare sau în ipoteza în care, deşi a fost aprobat un regulament de vânzare, bunurile nu au fost valorificate într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 12 luni, la cererea lichidatorului judiciar, aprobată de judecătorul-sindic, vânzarea bunurilor se va efectua prin licitaţie publică, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă”, se arată în legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, adoptată în 2014.

Varianta aplicabilă, în opinia lor, nu mai include sintagma „dar nu mai mare de 12 luni”. O altă discuţie pe care o susţin se referă la noţiunea de „termen rezonabil”, nedefinită concret.

Sindicaliștii avertizează că sunt puse în pericol proiectele SAFE și există riscul de a rămâne fără lucrători calificați, de exemplu sudori

„Suntem într-o cursă contra cronometru: avem un termen de livrare a navelor militare (finanţate prin SAFE, n.r.) până la sfârşitul anului 2030. E un termen foarte strâns, să ne încadrăm în el trebuie cât mai repede să vină un nou investitor, să aibă loc angajări, să pregătească producţia. Dacă nu vor începe producţia în primul sau al doilea trimestru al anului următor, există riscul să nu se mai realizeze acele proiecte”, avertizează Laurenţiu Gobeajă, liderul sindicatului Navalistul, ce reprezintă muncitorii de la Damen Mangalia.

„E practic singura şansă de redresare a şantierului. Alte metode de finanţare s-au tot încercat, şi pentru proiecte off-shore, şi nu s-a obţinut. Fără finanţare, şantierul acumulează datorii curente în continuare. Pentru fiecare lună de întârziere, lichidatorul judiciar trebuie să găsească venituri. Să ţină chiar şi o sută de oameni angajaţi, să asigure paza şi conservarea şantierului, până la sfârşitul anului costă peste un milion de euro, plus utilităţi. Chiar şi atunci când se făceau reparaţii şi mai erau o mie de oameni în şantier au înregistrat pierderi. Prin orice amânare sau tergiversare se pierde forţa de muncă şi se periclitează realizarea proiectelor prin SAFE”, arată liderul sindical.

Problema forței de muncă

„Până la sfârşitul acestui an ar fi ideal, la limită. Timpul ăsta e foarte greu să-l mai recuperăm. Nu ştim, de exemplu, cât va dura recrutarea forţei de muncă, pentru că nu există forţă de muncă disponibilă. Ne uităm la celelalte şantiere navale din România, au adus forţă de muncă din Asia, pentru că majoritatea lucrătorilor navali (români, n.r.) au plecat în străinătate, unde sunt mai bine plătiţi, apreciaţi. Recrutarea forţei de muncă poate dura mai bine de şase luni. Chiar şi pregătirea producţiei, aprovizionarea, n-o poţi face fără forţă de muncă, nu mai spun de începerea debitării (tablei, n.r.), lucrările de sudură, de lăcătuşerie. Dacă n-ai sudori, lăcătuşi, mecanici, electricieni, n-ai cum să faci treabă. Nu am ajuns la un nivel la care totul să fie automatizat, robotizat şi chiar şi acolo ai nevoie de oameni care să opereze”, arată liderul sindical.

Cronologia falimentului

Acţionar cu 49% în şantierul de la malul mării, Damen Holding BV este principalul creditor al constructorului naval.

Damen Shipyards Mangalia a intrat în insolvenţă pe 19 iunie 2024, după ce olandezii au cerut plata a 69,5% din totalul datoriilor consemnate la acel moment. Alături de firmele din grup, Damen deţine aproximativ 85% din creanţe, fapt ce-i permite să controleze deciziile din Adunarea Creditorilor.

După intrarea în faliment, din primăvara acestui an, Adunarea Creditorilor a stabilit ca şantierul să fie scos la vânzare în şase licitaţii lunare consecutive, fiecare cu acelaşi preţ de pornire, de 184 de milioane de euro.

După trei etape la care nu a existat niciun ofertant, lichidatorul CITR a reuşit să obţină în instanţă o decizie de modificare a procedurii: va mai exista pe 1 octombrie o nouă licitaţie, de la valoarea de piaţă de 184 de milioane de euro, după care preţul poate fi redus la 75%, apoi la 50%. În plus, termenul dintre proceduri ar fi scurtat câteva săptămâni, în loc de o lună.

Această procedură accelerată este vizată în apelul acţionarului olandez.

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