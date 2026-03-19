Daniel Dăianu, despre scandalul pe buget: „Când ai impactul acestui război în Orientul Mijlociu, noi ne flexăm musculatura pe coridoare”

Preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat joi că nu este în regulă blocarea dezbaterii bugetului pentru un miliard de lei, în condiţiile în care oamenii suferă şi avem impactul războiului din Orientul Mijlociu, relatează Agerpres.

„Uitaţi-vă şi la disputa aceasta privind bugetul. Pentru un miliard de lei ai blocat bugetul României. Pentru un miliard de lei! Nu vreau să-i jignesc, dar când ai războaie, când oamenii suferă, când ai impactul acestui război din Orientul Mijlociu, noi ne flexăm musculatura pe coridoare şi în disputele privind adoptarea bugetului. Nu e în regulă”, a spus Daniel Dăianu, la dezbaterea asupra lucrării sale „Crizele şi tentaţia autoritaristă”.

De asemenea, el a menţionat că blocajul a fost de neînţeles pentru că disputa viza o sumă mică.

„Trăim sub vremuri, din păcate. Chiar guverne democratice, cu oameni luminaţi, nu pot să livreze bunurile publice de bază. Şi din disperare, oamenii se pot arunca în braţele suveraniştilor, populiştilor. Nu trebuie desfiinţată această coaliţie cu mare uşurinţă. Eu m-am referit la un blocaj care este de neînţeles. Dacă era un blocaj pe 10 miliarde, pe 15 miliarde de lei, adică un 0,7-0,8% din PIB, aş fi înţeles. Dar nu când este vorba despre un miliard de lei. Şi asta trebuia să se rezolve. Este de neînţeles”, a spus președintele Consiliului Fiscal.

Stabilitatea politică, preocupare pentru investitori

Dăianu a precizat că subiectul stabilității politice este unul care provoacă îngrijorare printre investitorii străini.

„Sunt două întrebări esenţiale: Va continua consolidarea fiscal-bugetară? Şi doi, veţi rămâne blocaţi? Adică… Şi veţi avea stabilitate politică? Dar nu are rost să comentăm mai mult, pentru că să ştiţi că România nu e oaia neagră a Europei. Nu este. România are o mare vulnerabilitate din cauza deficitelor mari, a deficitului bugetar, şi în vremuri de restrişte este greu să ai această corecţie. Şi noi nu suntem alte ţări puternice ca ne permitem deficite mai mari. Altă poveste”, a mai spus Daniel Dăianu.

Tensiunile politice privind bugetul de stat au fost aplanate joi, după ce liderii coaliției au găsit o modalitate pentru a introduce în buget amendamentul cerut de PSD. Anunțul a fost făcut joi dimineață de premierul Ilie Bolojan, la finalul discuțiilor cu Sorin Grindeanu.

