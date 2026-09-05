Dacia trage un semnal de alarmă privind viitorul fabricii de la Mioveni – Nu mai este garantată continuarea activității

Uzina auto de la Mioveni riscă să piardă pasul în competiția internă din cadrul grupului Renault, confruntându-se cu perspective sumbre: un declin de două cifre al producției prevăzut pentru anul 2026 și un nou val de disponibilizări.

Într-o luare de poziție tranșantă la Paris, Mihai Bordeanu, directorul general al Automobile Dacia, a criticat dur lipsa de viziune a autorităților de la București, avertizând că asamblarea viitoarelor generații de modele în România nu mai este deloc garantată.

Situația platformei industriale din Argeș devine tot mai tensionată. În cadrul unei întâlniri recente cu jurnaliștii de business desfășurate în capitala Franței, conducerea constructorului a transmis un semnal de alarmă privind scăderea competitivității fabricii din România în comparație cu celelalte unități ale grupului francez, potrivit site-ului Profit .

„Nimic bun nu se întâmplă. Nu numai că nu s-a întâmplat până acum, dar nu se întâmplă categoric nici în prezent și nu avem nicio viziune”, a subliniat Mihai Bordeanu la Paris.

Continuarea producției în România, sub semnul întrebării

Deși liniile de asamblare continuă activitatea pentru proiectele Duster și Bigster, alocarea succesorilor acestor autoturisme pentru fabrica românească depinde direct de obținerea unor garanții clare de eficiență până la finalul deceniului. Bordeanu a arătat fără echivoc spre Palatul Victoria, reproșând decidenților politici pasivitatea și lipsa de strategie.

„Până nu ne clarificăm pe axa asta de competitivitate, o curbă de competitivitate până la final de 2030, cu niște puncte de ameliorat, jaloane clare, nu cred că vom avea absolut nimic nou decis ca producție acolo. Sigur că continuăm să producem Bigster și Duster, însă deciziile referitoare la următoarele generații nu s-au luat. Cumva mingea e în terenul Guvernului român, să aibă aici o abordare un pic mai tranșantă, mai clară, în primul rând, pentru că nu avem claritate, da, ca să știți că mie îmi place fotbalul. Ei au degajat în aut, da, deci trebuie să pună mingea înapoi în teren și să joace responsabil. Asta aștept”, declarat Mihai Bordeanu, director general Automobile Dacia

Scăderea competitivității uzinei de la Mioveni

Directorul general a punctat și problema dinamicii costurilor cu forța de muncă pe plan local, arătând că majorările salariale repetate au ajuns să depășească nivelul inflației, un dezechilibru care nu se regăsește în fabricile similare din alte state. În paralel, orientarea consumatorilor către mașinile electrice afectează direct profilul tradițional al uzinei, specializată pe propulsii termice.

Această conjunctură forțează o comprimare a activității, iar reprezentantul mărcii a confirmat că urmează noi concedieri , după ce compania a renunțat deja la 1.700 de salariați. În viziunea sa, scăderea volumelor cu două cifre lasă compania fără alternative privind ajustarea schemei de personal.

În plus, Bordeanu a cerut statului român un tratament corect, proporțional cu anvergura investițiilor derulate de grupul auto: „Noi nu plecăm de la zero, noi plecăm de la 4 miliarde de euro care au fost investiți de Renault Grup în România și opinia generală e foarte simplă: nu suntem tratați ca un om care a pus pe masă 4 miliarde de euro. Deci tratează-mă întâi ca un om care a pus pe masă 4 miliarde și ne auzim după aia”.

Vânzările de automobile noi s-au redus cu 10%

Declarațiile oficialului Dacia vin pe fondul unor date deloc optimiste privind dinamica pieței interne de vehicule. Conform cifrelor preliminare furnizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) și prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 37% în luna august față de perioada similară a anului trecut. Pe segmentul vehiculelor cu propulsie 100% electrică, reculul consemnat în aceeași lună a fost de 29%.

Trăgând linia după primele opt luni ale anului curent, întregul sector al mașinilor noi din România consemnează o diminuare de 10% în comparație cu intervalul corespondent din 2025, relevă datele citate de Agerpres.

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