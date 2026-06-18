Dacia Spring va fi produsă în Europa, anunță Renault – Mutarea producției elimină tarifele vamale aplicate importurilor auto din China

Dacia a confirmat oficial cea de-a doua generație a modelului său electric Spring, iar noul model va fi produs în Europa și lansat în a doua jumătate a acestui an, scrie publicația specializată Automarket.ro.

Constructorul de la Mioveni a publicat prima imagine oficială cu noua generație Spring. Față de actualul model, lansat pentru prima dată în 2021, următoarea Dacia Spring va fi produsă în Europa. Relocarea producției va reprezenta o schimbare majoră având în vedere că actuala Dacia Spring este produsă în China.

Conform sursei citate, nu se cunoaște încă în ce țară va fi produsă noua generație, dar analiștii speculează că este vorba despre uzina Renault din Novo Mesto-Slovenia.

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Imaginea oficială (vezi foto mai jos) arată puțin din partea din spate a noului model, unde se evidențiază un design nou al stopurilor și o bară de protecție nouă cu o nervură pronunțată.

Pentru moment, Dacia nu a dezvăluit niciun detaliu tehnic despre noua generație Spring. Dacia spune despre noul model doar că va avea 4 locuri și promite un portbagaj încăpător.

Lansarea oficială a noii generații Dacia Spring va avea loc în a doua jumătate a acestui an.

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