Dacia pierde 10% din înmatriculări în Europa, în 2026, deși piața crește cu 6% – Cota de piață a Dacia scade la 3,8% – Chinezii de la BYD au vândut mai multe mașini decât Dacia pe piața UE în septembrie

Înmatriculările Dacia au scăzut cu 10% în primele nouă luni din 2026, atât pe piața celor 27 de state din Uniunea Europeană, cât și pe piața europeană extinsă, care include Marea Britanie și alte patru state cu care UE face comerț liber, potrivit datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Evoluția e în contrast cu avansul general al vânzărilor de automobile de pe piața europeană, care a înregistrat o creștere de 5,7%.

În UE, Dacia a înregistrat 377.959 de autoturisme în perioada ianuarie-septembrie, cu 9,9% mai puține decât cele 419.335 de unități din aceeași perioadă a anului trecut. Cota de piață a mărcii a coborât astfel de la 5,2% la 4,4%. Piața auto din UE a crescut, în același interval, cu 5,7%, la peste 8,5 milioane de autoturisme.

Tendința este aproape identică dacă sunt incluse Marea Britanie și statele EFTA – Elveția, Norvegia, Islanda, Lichtenstein: Dacia a înmatriculat 405.768 de autoturisme în Europa, Marea Britanie și cele patru state EFTA în primele nouă luni, în scădere cu 9,7% față de 449.287 de unități în perioada similară din 2025. Cota sa pe această piață a coborât de la 4,5% la 3,8%, în timp ce piața europeană în ansamblu a crescut cu 6,3%, la 10,56 milioane de mașini.

BYD a vândut mai multe mașini decât Dacia, în septembrie, pe piața europeană extinsă

Tendința de scădere s-a menținut și în septembrie: Dacia a înmatriculat 41.031 de autoturisme în UE, cu 10,1% mai puține, iar în UE + EFTA + Marea Britanie a raportat 45.408 unități, în scădere cu 8,9%.

În același timp, constructorul chinez BYD și-a accelerat puternic vânzările în Europa. În primele nouă luni, înmatriculările BYD au crescut cu 134,6% pe piața UE + EFTA + Marea Britanie, la 283.997 de unități. În septembrie, BYD a înregistrat 49.953 de mașini, depășind Dacia, care, din nou, a avut 45.408 unități noi înmatriculate.

De notat că declinul înmatriculărilor Dacia a tras în jos rezultatele Renault Group: grupul a înregistrat o scădere de 3,5% în UE și de 3,1% pe piața europeană extinsă, deși marca Renault a crescut cu 1,4% în UE și cu 1,5% în UE + EFTA + Marea Britanie.

Piața europeană continuă, în schimb, să fie susținută de electrificare. În UE au fost înmatriculate 1,93 milioane de automobile complet electrice în primele nouă luni, cu 48,5% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025, acestea ajungând la o cotă de 22,7% din piață. Hibridele clasice au rămas cea mai populară categorie, cu o cotă de 36,3%.

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