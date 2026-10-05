Dacia oprește temporar producția la Mioveni timp de două zile din octombrie – Compania invocă problema comenzilor și evoluția pieței auto

Uzina auto a Dacia de la Mioveni va întrerupe temporar activitatea de producție în două zile din această lună, mai precis în zilele de vineri, 9 octombrie, respectiv luni, 12 octombrie.

Conform unei note interne a Direcției Comunicare Renault Group România, prin care angajații au fost notificați de noul program, decizia vine pe fondul ”evoluției pieței auto și al necesității de a adapta nivelul producției la volumul comenzilor”, potrivit notei publicate de publicația Ancheta Online.

Producția va fi oprită timp de două zile, dar nu toate activitățile se opresc

În cele două zile, Uzina Vehicule Dacia (UVD) își va întrerupe activitatea de producție. Angajații care nu vor fi programați să lucreze în aceste zile vor rămâne la domiciliu, urmând să beneficieze de drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, conform notei interne de la Dacia.

Chiar dacă producția efectivă va fi întreruptă, o serie de activități considerate necesare pentru continuitatea operațiunilor și pentru reluarea lucrului în condiții normale vor continua.

Conform notei interne, printre acestea se numără rețușurile și realinierile, fabricarea și expedierea pieselor de schimb, activitățile logistice și descărcarea camioanelor, precum și inventarierea pieselor.

Vor fi efectuate, de asemenea, lucrări de întreținere a instalațiilor, curățenie tehnologică și activități 5S. Sunt prevăzute și teste în urma implementării unor tehnologii noi în departamentul Caroserie, dar și activități necesare pentru alimentarea și stabilizarea fluxurilor din departamentele Caroserie și Vopsitorie.

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