Dacia pregătește trei lansări în S2: Sandero Hybrid, noul Spring și Striker – Mizează pe revenirea vânzărilor. Jumătate din bugetul Rabla, utilizat în prima zi

Dacia are în pregătire lansarea a trei noi modele în următoarele luni, lansările fiind gândite să sprijine relansarea vânzărilor în a doua jumătate a acestui an, conform declarațiilor directorilor mărcii românești. Mărcile ce urmează să fie lansate pe piață în acest an sunt Sandero Hybrid, noul Spring electric și noul Striker.

Dincolo de lansările din acest an, Dacia plănuiește să își lărgească și gama electrică prin lansarea a patru noi modele electrice până în 2030, iar acestea vor veni peste oferta existentă din gamă.

Frank Marotte, Director Marketing, Vânzări și Operațiuni al mărcii Dacia, a afirmat în cadrul unei conferințe cu presa că conducerea producătorului auto își planifică lansările în funcție de evoluțiile de cost și de tehnologie, ca orice ofertă EV cu care vine pe piață să fie cel mai bun raport valoare-preț pentru clienți”.

Conducerea Dacia vrea două treimi vehicule electrificate în vânzări până în 2030 – 30% din dosarele Rabla merg către Dacia

De notat că Dacia a vândut înregistrat în primul semestru o scădere a vânzărilor de 8% la nivel global față de S1 2025, scădere ce a venit în contextul unei concurențe mai puternice și accelerării cererii pentru automobile electrice în Europa. Vânzările s-au cifrat la un total de 327.077 de vehicule, în timp ce scăderea echivalează cu un minus de 29.000 de automobile, întreg declinul venind în primul trimestru din acest an. Per total, compania și-a păstrat poziția a patra pe piața europeană de retail pentru autoturisme și o cotă de piață de 6,9%.

Marotte a spus că programul Rabla din România ar putea recupera o parte din volumele de vânzare pierdute în prima jumătate a anului, în contextul în care 30% din dosarele depuse vizează mașinile mărcii românești.

Executivii Dacia se declară optimiști în privința pieței din România, după lansarea programului Rabla. Potrivit directorilor companiei, în prima zi de depunere a cererilor fusese deja utilizată aproximativ jumătate din bugetul programului, iar Dacia deținea aproximativ 30% din aplicațiile depuse.

„Suntem încrezători în impactul pe care îl poate avea ;i în recuperarea volumului pe care l-am pierdut în România așteptând programul în prima jumătate a anului”, a spus Frank Marotte, care a mai precizat că principalul pariu pentru revenirea vânzărilor este extinderea gamei de produse prin noile lansări din acest an: Sandero Hybrid, noua generație Spring și noul Striker, la care vânzările sunt așteptate să fie apropiate de cele ale Bigster.

De asemenea, lansarea noului Spring și implicit extinderea ofertei de vehicule electrificate e așteptată să îmbunătățească vânzările în contextul creșterii cererii din Europa pentru mașini electrice.

Dacia Sandero a rămas cea mai bine vândută mașină în Europa în prima jumătate a anului 2026

Conform rezultatelor financiare prezentate recent de Renault, la nivelul întregului grup au fost înregistrate vânzări globale de 1.165.133 de vehicule în S1 2026, în scădere marginală cu 0,4% față de S1 2025.

Dacia a continuat să se situeze pe podiumul european al vânzărilor de autoturisme către persoane fizice, cu o cotă de 3,9% pe piața europeană a autoturismelor. Sandero a rămas cel mai vândut automobil din Europa, iar 58% din comenzile pentru gama Dacia vizează nivelurile superioare de echipare, din care 71% la modelul Duster și 82% la Bigster.

Vânzările Sandero:

în 2024 au fost vândute 270.111 unități;

în 2025 au fost vândute 289.295 unități;

în prima jumătate a anului 2026 au fost vândute 113.127 unități.

Topul primelor 10 automobile vândute în Europa:

Dacia Sandero: 113.127 (-12,5%);

Tesla Model Y: 109.445 (+59,7%);

Renault Clio: 107.887 (-12,7%);

Volkswagen Golf: 103.253 (-0,9%);

Volkswagen T-Roc: 103.026 (-3%);

Peugeot 208: 99.157 (-9%);

Toyota Yaris Cross: 96.592 (+1,1%);

Volkswagen Tiguan: 94.270 (-8,3%);

Peugeot 2008: 88.717 (-7,4%);

Opel Corsa: 88.135 (-4,6%).

De notat totuși că vânzările Sandero au fost cu 12,5% mai mici în S1 2026 față de S1 2025. Deși a rămas liderul pieței auto din Europa, în 2026 lupta este foarte strânsă, diferențele între primele trei locuri fiind de câteva mii de unități.

În același timp, conform rezultatelor grupului francez, Renault a avut vânzări mai mari cu 2,6% în S1 2026 față de S1 2025, de 829.518 unități.

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